Por Euronews con AP

La jornada de la Eurocopa tuvo como protagonista el tema de la seguridad de los jugadores en el partido de Portugal con varios espontáneos saltando al campo para hacerse selfies con Cristiano Ronaldo.

Portugal vence con facilidad a Turquía (3-0) en medio de los problemas de seguridad

PUBLICIDAD

El seleccionador portugués, Roberto Martínez, ha declarado que Cristiano Ronaldo debería considerarse afortunado por no haber sufrido ningún daño tras enfrentarse en el campo a cuatro hinchas que querían hacerse selfies durante un partido de la Eurocopa disputado el sábado.

La alarmante cadena de ataques a la seguridad se produjo en la segunda parte del partido que Portugal ganó por 3-0 a Turquía en el Westfalenstadion de Dortmund.

Ronaldo posó encantado para un selfie con un joven aficionado que eludió a los comisarios para entrar en el campo en el minuto 69, antes de sacar su teléfono móvil.

Sin embargo, Ronaldo se mostró claramente descontento cuando otras dos personas intentaron hacer lo mismo en los últimos minutos del partido. A continuación, otra persona -con una camiseta roja de Portugal- se acercó al delantero de 39 años para hacerse una foto momentos después del pitido final.

Otras dos personas intentaron encararse con Ronaldo cuando abandonaba el campo con sus compañeros, pero fueron retenidas por los guardias de seguridad.

Un espontáneo salta al campo en Dortmund, para hacerse un selfie con Cristiano Ronaldo Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Es preocupante", dijo Martínez, "porque hoy hemos tenido la suerte de que las intenciones de los aficionados eran buenas".

"A todos nos gusta una afición que reconoce en su mente a las grandes estrellas y a los grandes iconos. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero se puede entender que fue un momento muy, muy difícil: Si esas intenciones son equivocadas, los jugadores quedan expuestos y tenemos que tener cuidado con eso. No creo que eso deba ocurrir en un campo de fútbol".

Martínez dijo que era importante enviar un mensaje a los aficionados de que este comportamiento no era aceptable.

"No es la manera correcta, no vas a conseguir nada con ello", añadió Martínez. "Y lo que haces es que probablemente las medidas empeoren de cara al futuro. No es bueno dejar a los jugadores tan expuestos cuando tienes gente corriendo por el campo".

Bernardo Silva, compañero de equipo de Ronaldo y autor de un gol contra Turquía, dijo que "no estaba realmente preocupado" por los hinchas que entraron en el campo.

Bélgica se recupera de su derrota inicial (2-0) y gana a Rumanía

Bélgica se sacudió el golpe de la derrota ante Eslovaquia en su primer partido de la Eurocopa al imponerse a Rumanía por 2-0 este sábado.

El gol de Kevin De Bruyne en la segunda parte completó la victoria después de que Youri Tielemans marcara en el minuto 2 en el estadio de Colonia. Los Reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, presenciaron el partido.

"Sabíamos lo que teníamos que hacer. Si no ganábamos, nos íbamos a casa", declaró De Bruyne. "Haré todo lo que pueda para mantener a los chicos en el buen camino".

Kevin De Bruyne celebra el gol de Bélgica en el Group E contra Rumanía en Colonia Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Georgia empata en su debut en la Eurocopa

Georgia sumó el sábado su primer punto en un gran torneo al empatar 1-1 con la República Checa en la Eurocopa 2024. Estuvo a punto de ganar.

La selección checa dominó los primeros compases y celebró un gol anulado en el minuto 23, cuando Adam Hlozek introdujo el balón en la red por el segundo palo tras un saque de banda.

Pero la situación se invirtió justo antes del descanso. Georgia, el único equipo que debutaba en la Eurocopa 2024, se adelantó en el marcador con un penal cometido por Georges Mikautadze por mano del defensa checo Robin Hranec.

La selección checa volvió a meterse en el partido cuando un remate de cabeza rebotó en el poste y Patrik Schick marcó con el pecho el sexto gol de su carrera en la Eurocopa, lo que le sitúa junto al sexto en la lista de todos los tiempos.