Por Euronews con AP

La Corte Penal Internacional ha dictado órdenes de detención contra funcionarios rusos por los ataques contra objetivos civiles ucranianos.

La Corte Penal Internacional emitió este martes órdenes de arresto contra el exministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y su jefe de estado mayor militar, el general Valery Gerasimov, por atacar objetivos civiles en Ucrania. El tribunal les acusa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El tribunal dijo en un comunicado que las órdenes se emitieron porque los jueces consideraron que había motivos razonables para creer que los hombres son responsables de "ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana" desde el 10 de octubre de 2022 hasta al menos 9 de marzo de 2023.

"Durante este período, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo una gran cantidad de ataques contra numerosas plantas y subestaciones de energía eléctrica en múltiples lugares de Ucrania", añadió el tribunal.

El CPI también emitió una orden de detención contra Putin

No hay probabilidad inmediata de que ninguno de los sospechosos sea detenido. Rusia no es miembro del tribunal global, no reconoce su jurisdicción y se niega a entregar acusados. El año pasado, el tribunal también emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania.

Putin reemplazó a Shoigu como ministro de Defensa en una reorganización del gabinete en mayo cuando comenzaba su quinto mandato como presidente. Nombró a Shoigu secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo el Kremlin.