El presidente estadounidense, Joe Biden, defendió con firmeza su decisión de seguir en la carrera presidencial en una entrevista con un medio de comunicación norteamericano que se emitió el lunes.

Biden se puso a la defensiva ante las preguntas sobre su idoneidad para el cargo, que se produjeron mientras el veterano político y su equipo de reelección se preparaban para reanudar la campaña electoral, después de una breve pausa tras el intento de asesinato de Trump el fin de semana.

Preguntado sobre si ha aguantado lo peor de su propio partido, Biden respondió que 14 millones de votantes demócratas le eligieron en las primarias. La agudeza mental es "bastante buena", añadió Biden, quien señaló que la pregunta sobre su edad era "legítima".

Irritación ante la posibilidad de un nuevo debate electoral contra Trump

Sin embargo, Biden pareció irritarse cuando se le preguntó si estaba deseando "volver a la carga" participando en otro debate contra Trump, incluso antes del próximo, previsto para septiembre.

"Estoy inmerso en la carrera. ¿Dónde ha estado usted?", dijo Biden a la defensiva. El presidente repasó sus recientes viajes por todo el país, y se refirió a una larga rueda de prensa la semana pasada en Washington, en la que respondió a las preguntas de casi una docena de periodistas. Así, indicó que está "demostrando al pueblo estadounidense que domino todas mis facultades, que no necesito notas, que no necesito teleprónter". Sin embargo, Biden ha utilizado notas y ha recurrido al teleprónter en recientes comparecencias, lo que no es inusual.

Biden está dispuesto a acallar las voces críticas en el próximo debate electoral

En cuanto a una posible repetición de su accidentado debate, Biden aseguró: "No planeo tener otra actuación de ese nivel".

La entrevista con el medio de comunicación estadounidense, programada antes del atentado contra Trump en un mitin en Pensilvania, había formado parte de una estrategia más amplia de Biden para demostrar su idoneidad para el cargo después de que aumentara la angustia entre los demócratas por su desastrosa actuación en el debate del 27 de junio.