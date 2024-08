Por Euronews con AP

El secretario de Estado de Estados Unidos abandona Oriente Medio tras mantener reuniones con las partes implicadas. Crece el miedo a una posible escalada regional del conflicto si no hay una tregua.

Los mediadores del posible alto el fuego en Gaza han decidido este miércoles posponer las conversaciones "hasta nuevo aviso". Egipto, Catar y Estados Unidos han mantenido importantes encuentros esta semana que parecían acercar la posibilidad de un alto el fuego.

El inicio de la posible pausa del conflicto armado estaba previsto para este mismo miércoles en la Franja de Gaza. Israel llegó a aceptar la propuesta de Estados Unidos tras un encuentro entre el secretario de Estado, Antony Blinken y Benjamín Netanyahu.

¿Cuándo se retomarán las negociaciones?

No se sabe cuándo se retomarán las negociaciones, pues se han pospuesto "para una fecha no especificada" según han informado medios de comunicación locales. Ha trascendido también que las delegaciones mediadoras ya no están en El Cairo.

Blinken se ha reunido con dichos negociadores en Egipto y Catar, en su última misión diplomática para garantizar un alto el fuego en la guerra en Gaza a pesar de que Hamás e Israel señalaron que seguían existiendo problemas.

Mientras tanto, el mediador clave, Egipto, ha expresado su escepticismo dando a conocer el miércoles más detalles de la propuesta destinada a salvar las distancias entre Israel y Hamás.

Funcionarios egipcios, en su papel único como mediador y parte afectada, ya que limita con Gaza, han dicho a Associated Press que el grupo militante Hamás no aceptará la propuesta por una serie de razones, además de la desconfianza que existe desde hace tiempo sobre si un acuerdo realmente retiraría a las fuerzas israelíes de Gaza y pondría fin a la guerra.

Temor a una guerra regional más amplia

Los esfuerzos diplomáticos se han redoblado ante el creciente temor a una guerra regional más amplia tras los recientes asesinatos de dirigentes de Hamás y Hezbolá, ambos atribuidos a Israel, y las amenazas de represalias.

En el marco de esa posible escalada regional del conflicto, este miércoles el grupo libanés Hezbolá ha lanzado más de 50 cohetes que alcanzaron varias viviendas particulares en los Altos del Golán, anexionados por Israel. Hezbolá declaró que el ataque responde a otro ataque israelí en Líbano el martes por la noche.

Empeora la situación en Gaza

La principal asociación bancaria palestina ha afirmado este miércoles que todos los bancos de Gaza han interrumpido sus operaciones. Es el último deterioro de las condiciones de vida del enclave devastado por la guerra. La asociación representa a bancos de toda Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza.

Los 10 meses de guerra han devastado la ya frágil economía de Gaza, desplazando a la mayor parte de la población, causando daños generalizados y dejando sin empleo a la inmensa mayoría de los trabajadores palestinos.

La crisis de liquidez ha agravado estos problemas, ya que los desplazados apenas tienen acceso a sus escasos ahorros, cuando los precios de los alimentos y los productos básicos han aumentado. Durante meses, se han formado colas de varias horas ante las pocas sucursales y cajeros automáticos que funcionan, con límites a la cantidad que se puede retirar.

Una nueva amenaza: la polio

A esto hay que sumar una nueva amenaza para las vidas de los palestinos en Gaza: la polio. Se han detectado casos de esta enfermedad en algunos campos de refugiados. Es urgente una campaña de vacunación, pero sería imposible llevarla a cabo sin el mencionado alto el fuego o sin una pausa humanitaria.

Se cree que Hamás sigue reteniendo a unos 110 rehenes capturados durante los ataques del 7 de octubre que iniciaron la guerra. Las autoridades israelíes calculan que alrededor de un tercio han muerto. Durante el ataque del 7 de octubre, los militantes mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles.

¿Cuántas personas han muerto en Gaza?

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 40.000 palestinos según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su recuento.

La guerra ha causado una destrucción generalizada y ha obligado a la gran mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza a huir de sus hogares, a menudo en varias ocasiones, mientras se aleja la posibilidad de un alto el fuego.