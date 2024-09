La planta nuclear de la localidad húngara de Paks no está amenazada y se encuentra en buen estado pese a las inundaciones que han afectado la zona a orillas del Danubio, según fuentes de la propia central.

Aunque la localidad de Paks no se libró de la reciente crecida del Danubio, el funcionamiento de la central nuclear no se ve amenazado por el agua. El río creció 806 centímetros en este pueblo de Hungría. Según el director de comunicaciones de la central nuclear de Paks, no se trata de una situación anormal.

"En la central nuclear, todo está estrictamente regulado, y hemos puesto en marcha un sistema controlado de medidas de protección contra los niveles altos de agua. La presa en sí es tan alta que estamos tres metros por encima del nivel de agua más alto de la historia, (...) por lo que no fue necesario tomar medidas especiales", explicó a 'Euronews' Antal Kovács, director de Comunicación de la central nuclear de Paks.

Las recientes inundaciones requirieron especial atención en un momento que levantó sospechas, pero la integridad de la presa fue vigilada constantemente por la brigada de bomberos de la propia planta y expertos en agua. Como en tales situaciones aumenta el volumen de sedimentos, también hubo que limpiar con más frecuencia la rejilla del canal que conduce a la central.

"Tras el accidente nuclear de Fukushima, la Unión Europea llevó a cabo una revisión específica de la seguridad, conocida como prueba de resistencia, para ver hasta qué punto las centrales nucleares de Europa podían soportar impactos ambientales extremos y repentinos. Obviamente, un tsunami no puede ocurrir aquí, pero un terremoto, por ejemplo, sí es posible. Y lo que el estudio descubrió fue que, entre las unidades de la UE, la central nuclear de Paks estaba en muy buena posición".

Al margen de las consideraciones en materia de seguridad, el lento retroceso de las grandes inundaciones no amenazó la generación de energía de la central nuclear, que permaneció ininterrumpida.