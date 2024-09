El primer ministro albano, Edi Rama, dice que quiere promover el Islam tolerante con la creación de una pequeña ciudad-Estado.

PUBLICIDAD

Albania planea crear su propia Ciudad del Vaticano, en este caso, musulmana. El 'New York Times' informó de que el primer ministro de Albania, Edi Rama, anunciará sus planes para establecer un microestado soberano dentro de su capital, Tirana, que seguirá las prácticas de la Orden Bektashi, una orden sufí chií fundada en el siglo XIII en Turquía.

Si todo sale según lo previsto, el llamado Estado Soberano de la Orden Bektashi se convertirá en el Estado más pequeño del mundo, con sólo una cuarta parte del tamaño de la Ciudad del Vaticano. Este pedazo de tierra de 10 hectáreas tendrá su propia Administración, pasaportes y fronteras.

El nuevo Estado autorizará el consumo de alcohol, permitirá a las mujeres vestir como quieran y no impondrá normas de estilo de vida, reflejo de las prácticas tolerantes de la Orden Bektashi. Rama afirmó que el objetivo del nuevo Estado era promover una versión tolerante del Islam de la que Albania se enorgullece. "Debemos cuidar este tesoro, que es la tolerancia religiosa y que nunca debemos dar por sentado", declaró a 'The New York Times'.

Una larga tradición mística en Albania

La historia de los Bektashis se remonta al Imperio Otomano, en el siglo XIII, pero hace casi un siglo, la sede de la Orden se trasladó a Tirana tras ser prohibida en Turquía por Mustafa Kemal Ataturk, padre fundador de la República Turca.

La Orden Bektashi tiene una larga tradición mística en Albania. Apoyada por los jenízaros, soldados de élite del Imperio Otomano, reclutados en gran parte en zonas cristianas de los Balcanes. La fe sufí no obliga a los devotos a observar los fundamentos del Islam tradicional.

Sin embargo, la tolerancia no se ha traducido en una protección contra la persecución. Durante cientos de años, los fieles se han visto sometidos a presiones -tanto si sus señores eran cristianos, musulmanes o ateos- que los llevaron a países vecinos como Kosovo y Macedonia desde la conquista de los Balcanes por el Imperio Otomano en los siglos XIV y XV.

Los Bektashis están consagrados a sabios, conocidos como derviches. El derviche Baba Mondi es el actual líder espiritual de la Orden. Sus seguidores lo conocen por su título oficial, su Santidad Haji Dede Baba.

Baba Mondi será el líder del Estado Soberano de la Orden Bektashi. Dice que las decisiones se tomarán con "amor y bondad". En una entrevista con 'Euronews' en 2018, dijo que "ser un Bektashi significa ser humano. Hemos construido nuestra comunidad basándola en los principios de paz, amor y respeto mutuo."

Baba Mondi Euronews

Un equipo de expertos está trabajando en una legislación que defina el estatus soberano del nuevo Estado dentro de Albania. El gobernante Partido Socialista de Rama también tendrá que refrendarla.

Baba Mondi expresó su esperanza de que EE.UU. y otras potencias occidentales reconozcan la soberanía de su Estado. "Merecemos un Estado", declaró a 'The New York Times'. "Somos los únicos en el mundo que decimos la verdad sobre el Islam" y "no lo mezclamos con la política".