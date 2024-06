El también investigador ha dicho no querer que se compartan fotos suyas esposado: "Todo el mundo quiere que muera, todo el mundo quiere que me echen". Es conocido por hacer vídeos sobre religión y filosofía, confiesa haber sido amenazado de muerte por sus opiniones.

El youtubere investigador Diamond Tema, popular por sus vídeos sobre religión y filosofía, ha anunciado que ha abandonado el país tras recibir amenazas de detención por un programa en el que participó.

Tema, que procede de una familia albanesa que se instaló en Turquía cuando era niño y vive en Albania desde hace algún tiempo, dijo en un vídeo titulado 'El que dice la verdad, es entregado al tribunal desde nueve pueblos' publicado el lunes que no se dejaría "vencer" por quienes lo tenían en el punto de mira.

"La próxima vez que venga a Turquía, si quieren, que me detengan, que me metan en la cárcel, que vayamos al tribunal, que testifiquemos. No hay ningún problema. Pero no quería vivir esto esta semana. Mientras este incidente esté a la orden del día, mientras todo el mundo quiera que muera, mientras todo el mundo quiera que me echen, no quiero que mis fotos esposado se compartan en internet. No quiero hacerles felices. No quiero que digan: '¿Has visto eso, mira en lo que se ha convertido el pagano'. No les daré ese placer", dijo Tema, añadiendo que podría venir a Turquía dentro de cuatro o cinco meses.

"Pase lo que pase entonces. El incidente se habrá enfriado y a nadie le importará. Pero no me dejaré vencer por estos tipos en este asunto. No hay Justicia, no hay ley, desgraciadamente no hay laicismo... Todo está sobre el papel. No me dejaré derrotar por su orden y su sistema".

Tema opino sobre la sharia y criticó a los partidos de la oposición turca

"No hay sonido de los partidos de la oposición. Estoy defendiendo el laicismo y la República contra un hombre que dice que la sharia debe venir a este país. Estoy defendiendo este país", dijo Tema y también lanzó una advertencia.

Tema fue invitada recientemente al canal de YouTube Yer6 Film y participó en un programa de debate sobre la sharia con el fenómeno de las redes sociales Asrin Tok. Tras el programa, Tema compartió en su cuenta X las amenazas de muerte que recibió de círculos radicales y recibió una avalancha de apoyo en las redes sociales.

Miles de usuarios turcos de X declararon su apoyo a Tema, y el hashtag "#DiamondTemaYalnızDeğildir", que iniciaron el domingo por la noche, subió a lo más alto de la lista de trending topics en Turquía.

Tema, que compartió en su cuenta X los mensajes de Telegram de personas no identificadas, algunas de las cuales querían matarla por las expresiones que utilizó en el programa, afirmó: "Son el epítome de la tolerancia que buscan formas de violencia cuando no pueden responder. Ya han empezado a organizarse", dijo Tema.

"Aunque no hablo ni una cuarta parte de lo que sé, los hombres sueñan con destruirlas. Si podemos hablar sin censura, establecerán un tribunal de inquisición." Tema también añadió: "El clan del hombre que hace propaganda de la sharia en violación de la constitución se siente cómodo, y porque defiendo el laicismo y la república, están llevando a cabo una operación el día de la fiesta con mil hombres de cuatro brazos."

Tema también dijo: "Vayan a leer el libro en el que creen en lugar de intentar oscurecer mi vida. En lugar de detenerme, refuta entonces los libros de hadices como 'Buhari'", comentó Tema. "Me he limitado a leer pasajes del libro que consideráis indiscutiblemente auténtico sin añadir ni adaptar una sola palabra. Si es tan difícil enfrentarse a tus creencias, al menos deberías respetar a quienes lo han hecho, no odiarlos".

En el programa, Tema utilizó ejemplos de Sahih al-Bujârî, una colección de hadices, uno de los textos básicos del islam suní ortodoxo, en sus argumentos contra Tok, que defendía que Turquía debía regirse por normas religiosas.

Tras la emisión del programa en Yer6, Aslan Değirmenci, Coordinador de Medios Digitales de la Dirección de Comunicación de la Presidencia, hizo una declaración en su cuenta X el domingo por la noche: "Se inició una investigación contra la persona llamada Diamond Tema, que insultó a nuestro Profeta, por los delitos de insultar a una parte del público e insultar los valores religiosos regulados en los párrafos 216 / 2 y 3 del Código Penal turco" y declaró que se había solicitado la prohibición de acceso al programa.

La Justicia turca emite una orden de detención

Tras estos acontecimientos, el ministro de Justicia, Yılmaz Tunç, anunció en su cuenta oficial X al mediodía del martes que se había emitido una orden de detención contra Tema. Tunç anunció que se había emitido una orden de detención contra Tema por el cargo de "incitar públicamente al público al odio y la hostilidad", y añadió que la investigación "se estaba llevando a cabo meticulosamente".