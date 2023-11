Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, a la izquierda, llega para asistir a una sesión en la Duma Estatal, en Moscú, Rusia, el 17 de noviembre de 23 - Derechos de autor AP/The State Duma, the Lower House of the Russian Parliament