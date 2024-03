Los solteros, los más perjudicados por la crisis del coste de la vida

Desde la vivienda a los gastos de viaje, los solteros suelen tener costes más elevados que sus parejas, lo que podría empeorar debido a la actual crisis del coste de la vida.

La crisis del coste de la vida que azota Europa está afectando a la mayoría de la gente de un modo u otro, pero las personas solteras son las más afectadas. Ser soltero puede ser estupendo, pero también puede tener un precio muy alto. Según la compañía de finanzas y seguros Ocean Finance, los solteros británicos pagan cada año 3.195,24 libras (3.739,8 euros) en concepto de alquiler, hipoteca, servicios públicos y otros conceptos.

En los últimos años, los solteros británicos y europeos han sufrido un aumento desproporcionado de los gastos en comparación con las parejas o las familias. Esto ha dado lugar a la aparición de un término acuñado, el impuesto de los solteros, también conocido como la penalización de la soltería, que se refiere a todos los costes adicionales a los que se enfrentan las personas que no están emparejadas.

Esto se nota en casi todo, desde hipotecas y facturas hasta viajes y actividades de ocio, especialmente en los solteros sin hijos. Según Eurostat, los hogares unipersonales sin hijos aumentaron un 30,7% de 2009 a 2022 en la UE. Los más pequeños se observaron en Lituania, Estonia, Dinamarca y Finlandia, mientras que los más numerosos se registraron en Croacia, Eslovaquia y Grecia.

Eurostat destacó además que, en 2022, el tipo de hogar más común en la UE eran los hogares formados por un solo adulto, con unos 71,9 millones. Según la experta matrimonial y familiar Sophie Cress, el impacto del Impuesto de solteros podría ir mucho más allá de la tensión financiera.

"El impuesto a los solteros puede tener consecuencias que vayan más allá de las económicas y afecten a las relaciones y la toma de decisiones de las personas. La creciente prevalencia de personas que mantienen una relación por motivos económicos indica las presiones sociales y económicas a las que se enfrentan los solteros", asegura Cress.

"Muchos se preguntan si pueden permitirse ser solteros, tanto financiera como emocionalmente, en un mundo en el que el coste de la vida en solitario parece desorbitado", prosigue. "El impuesto a los solteros puede hacer que se sientan socialmente aislados y estigmatizados. Esto se debe a que la sociedad tiende a dar más valor a las parejas románticas y a las unidades familiares, por lo que los solteros se sienten marginados", remarca.

"Como resultado, estas personas pueden experimentar sentimientos de inadecuación o indignidad, ya que la norma es que la felicidad y la realización se consiguen principalmente a través de las relaciones románticas", dice Cress.

¿Qué gastos se verán más afectados por el impuesto de solteros?

En plena crisis del coste de la vida, los solteros pueden tener dificultades para pagar solos los alquileres y las hipotecas, sobre todo en ciudades de alto coste como Londres. Esto también ha provocado que las personas que actualmente mantienen relaciones infelices o poco saludables se lo piensen dos veces antes de separarse, ya que pueden no estar seguras de su capacidad para mantenerse solas.

En muchos casos, los bancos y otras instituciones financieras también son menos proclives a conceder préstamos e hipotecas a personas solteras, aunque tengan empleos estables y bien remunerados y un pago inicial decente para la hipoteca. Esto puede dificultar la compra de viviendas por cuenta propia.

Las facturas de la compra también pueden ser mucho más elevadas, porque los productos se envasan en tamaños de dos a cuatro raciones, y los paquetes familiares de productos como patatas fritas o chocolate también se destinan a los solteros. Cuando comen fuera, los solteros tienen menos posibilidades de aprovechar las ofertas dirigidas a parejas o familias.

Del mismo modo, los gastos de viaje pueden acumularse rápidamente, y los solteros no siempre pueden acceder a descuentos como las tarjetas ferroviarias Two Together en el Reino Unido. Lo mismo ocurre con los hoteles y otras actividades vacacionales, ya que una persona que viaja sola se pierde importantes descuentos para grupos.

Lo mismo ocurre con los servicios públicos, como las facturas de agua y energía, que pueden tener una tarifa fija y tener en cuenta principalmente a los hogares de dos personas. Otros gastos de ocio, como la licencia de televisión y servicios de streaming como Netflix y Amazon Prime, también serán más caros.

Ocean Finance calcula que los solteros pagan unos 200€ más al mes en facturas -incluida la vivienda- que si tuvieran otro adulto con quien repartir el gasto. Asimismo, gastan unos 15 euros más en comida y alcohol, 39,5 euros más en vacaciones y 26,4 euros más en suscripciones.

Los solteros suelen pagar más impuestos que las parejas o las familias

Finn Wheatley, analista de riesgos de The Small Business Blog, declaró a Big Issue: "El coste de vivir solo aumenta. En primer lugar, los impuestos afectan más a los solteros que a las parejas o familias. Viviendo solo, todo, desde el alquiler a la comida y la sanidad, era responsabilidad mía, sin nadie con quien repartir los gastos".

Aunque la gente puede encontrar formas de pagar menos alquiler y reducir la factura de la compra, los impuestos más altos para los solteros pueden escocer más. Por ejemplo, en el Reino Unido, la prestación por matrimonio podría reducir la factura fiscal de una pareja en unas 1.000 libras.

Según la OCDE, en 2022, en Bélgica la presión fiscal para los trabajadores solteros sin hijos era de aproximadamente el 53,0%, mientras que en Alemania era del 47,8% y en Austria del 46,8%. Francia gravaba a los trabajadores solteros sin hijos con un 47,0%, e Italia con un 45,9%. Por el contrario, para un trabajador casado con dos hijos en Bélgica era del 37,8% en 2022; en Alemania se gravan al 32,9%; y en Austria al 30,2%. Francia está en un 39,2% e Italia en un 34,9%.

El municipio belga introduce reformas neutrales en materia de estilo de vida

A 1 de enero de 2023, Bélgica contaba con 1,8 millones de hogares unipersonales, según Stratbel, lo que representa más del 36% de los hogares privados. Durante la pandemia, estos hogares aumentaron cerca de un 22%.

Sin embargo, Bélgica sigue teniendo una de las políticas fiscales más elevadas para los solteros. Esto ha llevado a Carla Dehonghe, política belga del partido Open Flemish, Liberals and Democrats (Liberales y Demócratas Flamencos, Open VLD) a condenar la discriminación social de los solteros sin hijos, especialmente por los impuestos.

Dehonghe reclama políticas fiscales más neutrales con el estilo de vida, según informa Brussels Times: "Muchas personas acaban solas como consecuencia de situaciones cambiantes. No hay límite de edad para vivir solo. El grupo de personas solas es muy diverso: solteros, divorciados, viudos y viudas, familias monoparentales, etc.

"La familia clásica de dos padres y dos hijos sigue siendo la norma a ojos de los responsables políticos. Esto conduce, entre otras cosas, a medidas desfavorables para los solteros, en materia de impuestos, vivienda y demás", afirma.

"Dejar la herencia a los hijos o a la pareja proporciona el impuesto de sucesiones más ventajoso, pero los solteros sin hijos sencillamente no tienen esta opción. Dar tu herencia a alguien fuera del círculo familiar, incluso a un hermano, significa sobre todo buenas noticias para el Estado", explica.

Sin embargo, Dehonghe ha introducido algunos cambios en este sentido en su propio municipio, Woluwe-Saint-Pierre, cuyo consejo votó recientemente por unanimidad una carta destinada a introducir cambios sociales, de vivienda y comunales más inclusivos.

Se trata, por ejemplo, de nuevas viviendas con más espacios comunes para que los solteros puedan relacionarse socialmente, restaurantes con mesas comunes, invitaciones municipales que incluyan a un acompañante, en lugar de sólo a la pareja, y mucho más.

"Todo el mundo puede aportar su granito de arena, no sólo los políticos. Los restaurantes locales pueden desarrollar políticas favorables a los solteros. En el lugar de trabajo, se puede garantizar el respeto a los deseos de cada uno", afirma Dehonghe.