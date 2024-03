¿Qué significarán las nuevas restricciones sobre el plomo para la salud pública, por qué se han actualizado y si van suficientemente lejos?

Los peligros que supone el plomo para la salud humana se conocen desde hace décadas. Pero aunque hemos dejado de utilizarlo en nuestras tuberías y gasolina, el metal sigue estando muy extendido y es clave en nuestro mundo moderno.

En este episodio de Real Economy, viajamos a Bélgica para analizar los últimos esfuerzos de la UE para proteger a los trabajadores de sustancias nocivas, entre ellas el plomo. ¿Qué significarán las nuevas restricciones para la salud pública, por qué se han actualizado y si van suficientemente lejos?

Reciclar las sustancias nocivas para reducir residuos

Baterías de vehículos, cubiertas, cables de alta tensión... Europa consume millones de toneladas de plomo cada año. Pero, ¿qué ocurre cuando los productos que lo contienen llegan al final de su vida útil? Es entonces cuando intervienen empresas como Campine.

Campine, uno de los mayores recicladores de plomo de Europa, recupera y reutiliza grandes cantidades de este metal en su planta principal de Bélgica y en otras de Francia.

"Reciclamos entre 90 000 y 95 000 toneladas de chatarra que contiene plomo. La mayor parte son baterías de coche. De hecho, en esta planta reciclamos unas 10.000 baterías de coche al día'', explica el director general de Campine, Willem De Vos.

Este tipo de recicladores son muy importantes, ya que sin ellos las baterías acabarían en vertederos. "Además, la industria necesita el plomo, lo que significa que tendríamos que obtener el plomo de las minas, que están en Europa o probablemente fuera de Europa, lo que no es tan bueno para el medio ambiente".

Campine desempeña entonces un papel vital en la reducción de nuestra montaña de residuos. Pero el plomo también es altamente peligroso, por lo que la empresa se toma muy en serio la protección de sus trabajadores.

Existen estrictos protocolos de seguridad, que incluyen análisis de sangre periódicos para su personal. Los límites de exposición al plomo de la empresa están muy por debajo de las normas actuales de la UE, pero la nueva normativa obligará a ir más allá.

"Conocíamos bien esta nueva normativa y, por supuesto, ya llevábamos mucho tiempo trabajando en esta dirección. Pero, por supuesto, tendremos que seguir trabajando, pero lo conseguiremos", dice Hilde Goovaerts, directora de Sostenibilidad de Campine.

Nuevas regulaciones para proteger a los trabajadores

Las nuevas normas sobre el plomo actualizan las anteriores restricciones de la UE establecidas en 1982. Así, el límite biológico de exposición se reduce de 70 a 15 microgramos por 100 mililitros de sangre. Pero, ¿por qué este cambio y por qué ahora?

"Los efectos del plomo sobre la salud son conocidos desde hace mucho tiempo. Pero ahora tenemos más datos que indican que estos efectos sobre la salud también se producen y ocurren a niveles de exposición más bajos. Así que tenemos que reducir estos niveles para prevenir trastornos crónicos como, por ejemplo, el cáncer", explica a 'Euronews' Lode Godderis, profesor en Medicina del Trabajo y Toxicología en KU Leuven-IDEWE.

Además de la mayor posibilidad de cáncer, los datos sugieren que las trabajadoras se enfrentan a un riesgo adicional, ya que el plomo puede afectar a las mujeres embarazadas y al feto en desarrollo.

Los representantes de los trabajadores acogen con satisfacción las nuevas normas, pero insisten en que deben aplicarse en todo el bloque. Según Claes-Mikael Ståhl, secretario general adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos, es un reto garantizar que las normas se apliqen por igual en toda Europa:

"Nuestra experiencia es que hay una gran diversidad en cuanto a cómo se aplican efectivamente estas normas en los centros de trabajo. Y, por supuesto, ahí es donde entran en juego las directrices, las normas y los representantes sindicales funcionales, las inspecciones de trabajo y demás".

El plomo se absorbe y puede permanecer en nuestro organismo más de 30 años.

Junto con el plomo, Europa ha tomado medidas para limitar por primera vez la exposición a una clase de compuestos químicos llamados diisocianatos. Utilizados para formar polímeros, por ejemplo en las turbinas eólicas, pueden provocar afecciones respiratorias como el asma.

Para proteger a los trabajadores de las llamadas industrias verdes, el nuevo límite máximo de exposición se fijará en seis miligramos por metro cúbico en una jornada laboral de ocho horas.

Entrevista con el eurodiputado Nikolaj Villumsen

Nuestro enviado especial Paul Hackett, entrevistó al danés Nikolaj Villumsen. Un eurodiputado que ayudó a establecer los nuevos límites químicos de Europa.

¿Qué importancia tienen estos nuevos límites para la protección de los trabajadores?

Esto es muy significativo. Estamos hablando de que se salvarán vidas humanas. Menos trabajadores enfermarán por ir a trabajar. Menos trabajadores morirán. Lo que estamos haciendo es revisar, por primera vez en 40 años, el valor límite del plomo. Pero también, por primera vez, estamos introduciendo un valor límite para los diisocianatos. Esto significa que los trabajadores del metal, los trabajadores industriales, los que fabrican las turbinas eólicas, los que fabrican las baterías, los que están realmente en la vanguardia de la transición ecológica, estarán mejor protegidos gracias a esta legislación.

Nikolaj Villumsen, Eurodiputado Euronews

¿Son los límites suficientemente bajos?

No si me preguntan a mí, y no si preguntan a la mayoría aquí en el Parlamento. Pero siguen siendo mejoras significativas para los trabajadores, y creo que algo que, en mi opinión, también es una gran victoria en estas negociaciones, es que logramos tener una cláusula de revisión, por lo que dentro de cinco años tendríamos una revisión, lo que significa que no tendríamos que esperar otros 40 años para una nueva mejora.

¿Cree entonces que revisará estas normas con bastante rapidez?

Por supuesto, esto es importante porque sabemos que siempre hay nuevas tecnologías, siempre hay cosas nuevas que demuestran que estas sustancias nocivas hacen más daño de lo que realmente pensamos. Y el hecho es que ahora estamos dando un paso significativo, y tenemos que asegurarnos de que no tenemos que volver a esperar décadas antes de que se puedan dar nuevos pasos.

¿Hasta qué punto confía en que estos nuevos límites se aplicarán en toda la Unión Europea?

De lo que estamos hablando aquí es de ley dura. Hablamos de derecho sindical, que los empresarios deberán respetar. Y si no lo respetan, las autoridades tendrán que asegurarse de que se atengan a las consecuencias.

Haga lo que haga, cada vez más trabajadores podrían estar expuestos a estas sustancias debido a la transición ecológica.

Sí, más trabajadores estarán expuestos a estas sustancias peligrosas debido a la transición verde. Y por eso es tan crucial que nos aseguremos de que los trabajadores están mejor protegidos, que los que hacen la transición verde, los trabajadores que la hacen sobre el terreno, no pierdan la vida o enfermen debido a su trabajo.

Una vez en vigor, los Estados miembros tendrán que incorporar a su legislación nacional la nueva normativa europea sobre sustancias químicas en un plazo de dos años.