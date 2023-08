Tory Lanez condenado a 10 años de cárcel por disparar a Megan Thee Stallion

El rapero Tory Lanez ha sido condenado a 10 años de prisión por un tribunal de Los Ángeles por disparar a Megan Thee Stallion.

Un juez condenó al rapero Tory Lanez a 10 años de prisión por disparar y herir en los pies a la superestrella del hip-hop Megan Thee Stallion, poniendo fin a una saga legal y cultural de tres años que ha visto cómo se tambaleaban dos carreras.

El juez David Herriford, del Tribunal Superior de Los Ángeles, dictó la sentencia contra Lanez, de 31 años, que fue declarado culpable en diciembre de tres delitos graves: agresión con un arma de fuego semiautomática, posesión de un arma de fuego cargada y no registrada en un vehículo y disparo de un arma de fuego por negligencia grave.

Desde el incidente inicial en Hollywood Hills en julio de 2020, hasta la maratoniana vista de dos días que determinaría el fallo, el caso creó polémica en la comunidad del hip-hop, al agitar temas como la reticencia de las víctimas negras a hablar con la policía, la política de género en el hip-hop, la toxicidad en Internet, la protección de las mujeres negras y las ramificaciones del misogynoir, un tipo particular de misoginia que experimentan las mujeres negras.

Herriford dijo que era "difícil conciliar" el retrato que los amigos y la familia de Lanez pintaron durante el proceso de una persona amable, caritativa y buen padre de un hijo de 6 años con la persona que disparó el arma contra Megan.

"A veces la gente buena hace cosas malas", dijo Herriford. "Las acciones tienen consecuencias, y en este caso no hay ganadores", prosiguió.

Megan, de 28 años, testificó durante el juicio que Lanez, cuyo nombre real es Daystar Peterson, le disparó el arma en la parte posterior de los pies y le gritó que bailara mientras se alejaba de un todoterreno en el que habían estado, después de una fiesta en la piscina de la casa de Kylie Jenner. Tuvo que ser operada para extraerle fragmentos de bala. Ella reveló quién había disparado el arma sólo meses después.

"Desde que fui vilmente disparada por el acusado, no he experimentado un solo día de paz", afirmó Megan en una declaración leída en la corte por un fiscal el lunes. "Lenta pero segura, me estoy curando y volviendo, pero nunca volveré a ser la misma".

Lanez pidió clemencia a Herriford justo antes de que el juez dictara su sentencia, solicitando libertad condicional o una pena de prisión mínima.

"Si pudiera volver atrás la serie de acontecimientos de aquella noche y cambiarlos, lo haría", aseguró Lanez. "La víctima era mi amiga. La víctima es alguien que todavía me importa a día de hoy", aseveró.

Y añadió: "De todo lo que hice mal esa noche, asumo toda la responsabilidad".

Lanez parecía aturdido mientras se leía la sentencia, pero no tuvo ninguna reacción audible. Su familia y los fans presentes en la sala también permanecieron en silencio tras la sentencia.

El rapero ya ha cumplido 10 meses de la condena por el tiempo que ya ha pasado en la cárcel. "Estamos extremadamente decepcionados", dijo el abogado principal de Lanez, José Báez. "He visto homicidios y otros casos en los que hay muerte, y el acusado aún recibe menos de 10 años", lamentó.

Báez calificó la sentencia como "realmente otro ejemplo de alguien que es castigado por su estatus de celebridad y alguien que es utilizado para dar ejemplo. Y él no es un ejemplo. Es un ser humano", recalcó.

Los abogados de Lanez planean apelar el veredicto e intentar que quede en libertad bajo fianza mientras recurren la setencia.

Megan, cuyo nombre legal es Megan Pete, fue elogiada repetidamente por los fiscales por su valentía al testificar durante el caso y soportar las campañas de odio online dirigidas contra ella.

"Espero que la valentía de la señorita Pete dé esperanza a quienes se sienten indefensos", indicó el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, en una rueda de prensa tras la sentencia.