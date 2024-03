Los herederos de la famosa cantante han pedido al expresidente de Estados Unidos que no vuelva a sonar Nothing Compares 2 U durante la campaña electoral.

PUBLICIDAD

¿Qué tienen en común Adele, Bruce Springsteen, Linkin Park, Johnny Marr, Neil Young, R.E.M., The Rolling Stones y The White Stripes? No todos fueron teloneros en la opulenta boda prenupcial del hijo del multimillonario indio Mukesh Ambani por si Rihanna no aparecía. Todoshan tenido que pedir a Donald Trump que deje de utilizar sus canciones en mítines políticos.

Este tipo de cosas no son nuevas. Cada vez que llega la temporada de elecciones, puedes apostar a que un político intentará salir al escenario con una canción que considere divertida, en un intento de animar su imagen y su campaña. Esto suele hacerse sin la aprobación del artista, lo que lleva a los músicos a prohibírselo.

Trump, que se presenta a un segundo mandato y está a punto de asegurarse la nominación republicana -a pesar de haber sido procesado dos veces y acusado en varios estados de delitos graves, entre ellos manipulación indebida de documentos clasificados, conspiración y chantaje-, es un experto en este campo.

Aparentemente incapaz de explotar para siempre el catálogo de Kid Rock, más de una vez le han llamado la atención por el uso que hace de temas de otros artistas. "No utilices nuestra música o mi voz para tu estúpida farsa de campaña", ordenó brillante y sucintamente Michael Stipe, líder de R.E.M.

En 2020, Neil Young demandó a la campaña de reelección de Trump por utilizar 'Rockin' in the Free World' para lo que describió como una "campaña antiamericana de ignorancia y odio". Ahora llega el último caso, que afecta al patrimonio de Sinéad O'Connor, que ha pedido a Trump que deje de utilizar su exitosa canción de 1990 "Nothing Compares 2 U" en sus mítines políticos.

La cantante falleció el pasado mes de julio a los 56 años por causas naturales, y los herederos declararon que "no es exagerado decir que a Sinéad le habría disgustado, dolido e insultado que su trabajo fuera tergiversado de esta manera por alguien a quien ella misma se refirió como un 'demonio bíblico'".

El comunicado conjunto de los beneficiarios de O'Connor y su discográfica Chrysalis Records continúa: "A lo largo de su vida, es bien sabido que Sinéad O'Connor vivió según un férreo código moral definido por la honestidad, la amabilidad, la justicia y la decencia hacia sus semejantes. Por eso nos indignó saber que Donald Trump ha estado utilizando su icónica interpretación de Nothing Compares 2 U en sus mítines políticos".

Y concluía: "Como guardianes de su legado, exigimos que Donald Trump y sus socios desistan de utilizar su música inmediatamente". Resulta frustrante que muchos políticos estadounidenses dispongan de cierto margen legal en esta práctica, lo que desespera a los artistas.

De hecho, los políticos estadounidenses no siempre necesitan el permiso de los artistas, ya que las campañas pueden comprar paquetes de licencias a organizaciones de derechos musicales, lo que les da acceso legal a millones de canciones para mítines políticos. Sin embargo, los artistas tienen derecho a retirar su música de esa lista. Y por el bien de la memoria de O'Connor, esperamos que así sea.