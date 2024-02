Por Euronews

El expresidente estadounidense fue condenado en Nueva York por inflar los activos de la Organización Trump para obtener mejores condiciones de bancos y compañías de seguros.

Trump ya ha confirmado que apelará la decisión que le multa con 355 millones de dólares, algo más de 329 millones de euros al cambio actual. La sentencia supone un duro golpe para el magnate, favorito entre los republicanos en las elecciones presidenciales del próximo otoño.

La demanda contra Trump fue presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. El juez condenó al expresidente, a su empresa y a sus ejecutivos, incluidos sus dos hijos mayores, por engañar a bancos, aseguradoras y otros al inflar su riqueza en los informes financieros.

El fallo obliga a una reorganización en la cúpula de la Organización Trump, colocando a la empresa bajo supervisión judicial y limitando su forma de operar.

Trump apelará: ¿un revés para la carrera por la Casa Blanca?

Esta es la última y más costosa consecuencia de sus recientes problemas legales, incluidos pagos a la estrella porno Stormy Daniels a cambio de su silencio.

La cuantía del veredicto, que se suma a las sanciones en otros casos, podría afectar a los recursos financieros de Trump e incluso dañar su identidad como hombre de negocios

En este caso, aprovechó su fama como desarrollador de bienes raíces para convertirse en estrella televisiva y en presidente. Trump ha prometido apelar y no tendrá que pagar de inmediato.

Donald Trump podría verse obligado a pagar mucho más porque, según la ley estatal, también debe pagar intereses sobre las sanciones, lo que, según James, lo pone en riesgo por un total de más de 450 millones de dólares, alrededor de 417 millones de euros.

La cantidad que se pagaría al Estado irá creciendo hasta que éste pague. Sin embargo, el juez dejó claro que la Organización Trump seguirá funcionando, alejándose de un fallo anterior que habría disuelto las empresas de Trump.

Trump podría seguir actuando de manera fraudulenta

El juez Engoron, demócrata, concluyó que Trump y su empresa "probablemente seguirían actuando de manera fraudulenta" sin las sanciones y controles que impuso.

Engoron añadió finalmente que Trump y sus coacusados ​​"no aceptaron responsabilidad" y que los expertos que testificaron a su favor "simplemente negaron la realidad".

"Este es un pecado venial, no un pecado mortal", escribió Engoron en una severa sentencia de 92 páginas. "No robaron un banco a punta de pistola. Donald Trump no es ningún Bernard Madoff. Sin embargo, los acusados ​​son incapaces de admitir los errores que cometieron".

Dijo que su "total falta de arrepentimiento y remordimiento roza lo patológico" y que "los fraudes encontrados conmocionan la conciencia".

El magnate ataca directamente al juez

Trump dijo que la decisión es "una inferencia electoral" y "un arma contra un oponente político", y se quejó ante los periodistas en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida de que estaba siendo penalizado por "construir una 'Compañía perfecta, mucho dinero, mucho dinero'".