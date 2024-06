Por Euronews con AP

El cantante Justin Timberlake fue detenido y está acusado de conducir en estado de embriaguez en la localidad neoyorquina de Long Island, según informaron las autoridades.

Se espera que el actor y cantante sea procesado en Sag Harbor, en el extremo oriental de Long Island, según un comunicado de la oficina del Fiscal de distrito del condado de Suffolk.

Los representantes de Timberlake no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Sag Harbor es un pueblo costero de los Hamptons, a unos 160 km de Nueva York. En verano, es un punto de atracción para visitantes adinerados que suelen pasar el verano en sus mansiones.

De joven, Timberlake fue una de las estrellas infantiles de Disney más conocidas, fue en esa época cuando también mantuvo una tortuosa relación sentimental con Britney Spears. Saltó a la fama en la popular 'boyband' NSYNC y en 2002 emprendió una carrera discográfica en solitario. Como actor, Timberlake ha sido aclamado en películas como 'La red social' y 'Amigos con derecho a roce'.

Ha ganado diez premios Grammy y cuatro Emmy

El año pasado, Timberlake fue noticia cuando Spears publicó sus memorias, 'The Woman in Me' ('La mujer en mi'). Varios capítulos están dedicados a su relación, incluidos detalles profundamente personales sobre un embarazo, un aborto y una dolorosa ruptura. En marzo publicó su primer álbum nuevo en seis años, el nostálgico 'Everything I Thought It Was', un regreso a su conocido sonido future funk.

Timberlake tiene programados dos conciertos en Chicago el viernes y el sábado, y el Madison Square Garden de Nueva York el martes y el miércoles de la semana que viene.