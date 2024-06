Por Elise Morton

Desde un escarabajo a caballo hasta un bosque subterráneo, estas obras de arte de la Bienal Gherdëina, en los Alpes tiroleses italianos, son tan intrigantes como poderosas.

En su novena edición, la Bienal Gherdëina presenta a más de 30 artistas y colectivos, con nuevos encargos, obras de arte ya existentes y performances que dialogan con los espectaculares Dolomitas, protegidos por la UNESCO, así como con el rico folclore y la cultura ladinos que los habitan.

Comisariada por el historiador y comisario de arte italiano Lorenzo Giusti, con Marta Papini como comisaria adjunta, la exposición de 2024 tiene por tema "El Parlamento de las Marmotas". Este título se inspira en un mito local ladino sobre los fanes, la legendaria población fundadora de los ladinos, que prosperaron gracias a su alianza con las marmotas con las que compartían la tierra.

Apoyándose en las conexiones culturales entre la región y el Mediterráneo, los artistas participantes -que abarcan diversas disciplinas- proceden de toda Europa, el norte de África y Oriente Próximo. Partiendo de la leyenda ladina, abordan la tierra como espacio de encuentro con la historia y la naturaleza, pero también para escribir nuevas historias.

Estos son los ocho artistas que no debe perderse:

Diana Policarpo - 'Fuente de Anguane' (2024) y 'Fuente de Anguane, Arroyo' (COBRACORAL) (2024)

Diana Policarpo, Fuente de Anguane, 2024. Escultura de técnica mixta. 280 x 120 x 120 cm. // Fuente de Anguane, Arroyo (COBRACORAL), 2024. Instalación de audio de 6 canales mú Encargo de la Biennale Gherdëina 9. Foto de Tiberio Sorvillo

Situado en la ladera de una pintoresca colina, el gran Castillo de Gardena acoge varias obras de arte en la Bienal, entre ellas la Fuente de Anguane (2024) de Diana Policarpo, que se encuentra en el patio del histórico castillo.

La etérea escultura de Policarpo, que brota de una antigua fuente, se inspira en la forma de una esponja carnívora de las profundidades del océano y sirve de homenaje de la artista a las "anguanes": figuras femeninas de la mitología ladina, tradicionalmente asociadas al agua y conocidas como guardianas de montañas, bosques y aguas.

La escultura de Policarpo se combina con una composición sonora experimental de otras palabras que aúna sonidos humanos y no humanos, verbales y no verbales.

Nadia Kaabi-Linke - 'Seta' (2024)

Nadia Kaabi-Linke, Champiñón, 2024. Instalación. Dimensiones variables. Encargo de la Bienal Gherdëina 9. Con el apoyo del IFA - Institut für Auslandsbeziehungen. Foto de Tiberio Sorvillo

"Si sales [al bosque], presta atención al suelo. Verá que las raíces son realmente muy gruesas, muy visibles", dice Nadia Kaabi-Linke. Inspirándose en la caída de árboles como consecuencia de las tormentas de verano, la artista tunecina -y ucraniana- afincada en Berlín ha transformado un sótano del centro de Ortisei en un bosque subterráneo: las raíces de los árboles parecen crecer desde el suelo, abriéndose paso a través del hormigón, el bosque recuperando un espacio urbano una vez más como propio.

"Quería crear una obra que pusiera en contacto la cultura y la naturaleza. Quería que las raíces crecieran dentro de la estructura del edificio", reflexiona Kaabi-Linke, animando a los visitantes a permanecer dentro el tiempo suficiente para que sus ojos se adapten a la oscuridad. "No es ser mala, no es ser buena, ella simplemente es", dice Kaabi-Linke de la naturaleza. "Lo nuestro es estar con ella y encontrar nuestra forma de ser. Qué pasaría si nos paráramos, respiráramos y fuéramos como la naturaleza".

Julius von Bismarck - 'Escarabajo a caballo' (2024)

Julius von Bismarck, Beatle a caballo, 2024. Piedra Madera de pino. 444 x 125 x 233 cm. Encargo de la Bienal Gherdëina 9. Con el apoyo del IFA - Institut für Auslandsbeziehung Foto de Tiberio Sorvillo

El Escarabajo a caballo del artista alemán Julius von Bismarck se alza orgulloso en el centro de Ortisei. No es raro encontrar un monumento a un héroe a caballo, pero el héroe en cuestión es bastante diferente: una combinación de ser humano y escarabajo de la corteza, una diminuta criatura que escarba en el interior de los árboles y mastica su corteza.

Esta plaga forestal ha provocado la desaparición de grandes extensiones de bosque en los Dolomitas, visible en las laderas que rodean la ciudad, y el cambio climático ha agravado la amenaza. Von Bismarck presenta al escarabajo como un conquistador triunfante y se pregunta si la verdadera plaga del medio ambiente es la naturaleza o el ser humano. "Es un embajador de los animales u otras vidas [no humanas] que nos enseñan algo", explica von Bismarck.

Atelier dell'Errore - 'Vela Alpina' (2024) y 'Marmottoloide' (2024)

Atelier dell'Errore, Marmottoloide, 2024. Técnica mixta y pan de oro sobre poliéster y fibra de carbono. Dimensiones variables. Encargo de la Bienal Gherdëina 9. Foto de Tiberio Sorvillo

En respuesta al tema 'El Parlamento de las Marmotas', el colectivo de arte neurodivergente Atelier dell'Errore, con sede en Reggio Emilia, ha transformado el espacio de oficinas de la Bienal en Pontives con sus representaciones de lo que el director artístico Luca Santiago Mora llama "Marmottoloides", criaturas futuristas con un distintivo aire punk, cada una con su propia historia.

Además, el grupo -cuya única regla, como explica Mora, es que "no se puede borrar ni un error durante el proceso artístico"- presenta su 'Vela Alpina' en una farola frente a la sede de la Bienal.

Esta pieza, basada en un material que transforma las mantas térmicas utilizadas por los inmigrantes en las costas del Mediterráneo en una vela eficaz, es a la vez un guiño al mar que dio forma a los Dolomitas hace 250 millones de años y una inversión de la narrativa: lo que antes era un material de rescate, es ahora un símbolo de esperanza, progreso y empoderamiento.

Nassim Azarzar - 'La linde del bosque' (2024)

Nassim Azarzar, La linde del bosque, 2024. Pintura mural. Dimensiones variables. Encargo de la Bienal Gherdëina 9. Foto de Tiberio Sorvillo

Tras desarrollar el lenguaje visual de esta obra durante una larga investigación en Marruecos, Nassim Azarar combina formas y colores norteafricanos con los paisajes y el folclore de los Dolomitas para crear un impactante mural en la fachada del histórico Hotel Ladinia.

Nacido en Francia de padres marroquíes, Azarzar adorna el edificio con una obra abstracta que recuerda a un mosaico marroquí: cada sección pintada tiene su propia historia que contar, aunque se combinan para transmitir una profunda conexión entre los seres humanos, la naturaleza y el universo en general.

Laurent Le Deunff - 'Búho de las Nieves, Cocodrilo, Caracol' (2024)

Laurent Le Deunff, Chouette des neiges, Crocodile, Escargot, 2024. Instalación con esculturas de hormigón, tierra, corteza de árbol, hojas muertas, musgo y varias especies de plantas verdes y plantones. Dimensiones variables. Cortesía del artista y Semiose, París. Foto de Tiberio Sorvillo

Cuando entras por la puerta de las oficinas de la Biennale Gherdëina, te recibe una visión inesperada: algo entre un bosque de cuento de hadas y un cementerio de mascotas. 'Chouette des neiges, Crocodile, Escargot' de Laurent Le Deunff utiliza corteza de árbol, musgo, plantas y árboles jóvenes para crear un encantador jardín secreto en el vestíbulo del edificio, habitado por monumentos en forma de lápida a un búho de las nieves, un cocodrilo y un caracol. Como explica Le Deunff, realizó estas efigies mediante la técnica de la rocaille, en la que el hormigón se talla para que parezca madera, especialmente pertinente en una zona como Val Gardena, conocida por su tradición en la talla de madera.

"Este arte de la rocaille... esta especie de escultura con una cabeza sobre un pedestal, suele ser para una representación humana", dice el artista. "Esto es como un cementerio... pero el arte está dedicado a animales no humanos". Llena de sorpresas y más de un toque de humor, la obra de Le Deunff es un recordatorio tanto de las conexiones entre animales humanos y no humanos, como de que las cosas pueden no ser exactamente lo que parecen.

Ingela Ihrman - 'Primero llegó el océano' (2024)

Ingela Ihrman, Primero llegó el océano, 2024. Instalación ambiental, 25 x 5 m. Cortesía de la artista y Ögonblicksteatern i Umeå, Suecia. Encargo de la Biennale Gherdëina 9 Foto de Tiberio Sorvillo

En lo alto de la meseta de Juac, la artista sueca Ingela Ihrman presenta la única intervención de la Bienal en plena naturaleza.

Su instalación 'First Came the Ocean' ve cómo troncos y ramas de árboles caídos, víctimas de las recientes tormentas y de la epidemia de escarabajos de la corteza, forman el esqueleto gigantesco de un animal marino: una reflexión sobre lo que los Alpes fueron arrecifes de coral y las praderas de la meseta fueron el fondo marino.

"He estado haciendo esqueletos humanos: uno en Suecia, otro en el Proyecto Edén hace unos años. Eso llega a ser muy triste, casi como llorar un cuerpo humano", dice Ihrman, y lo contrapone a la realización (bastante más meditativa y abstracta) del esqueleto de "un animal que no existe".

Ruth Beraha - 'El cielo es de los violentos' (2024)

Lo que a la instalación sonora de Ruth Beraha 'Il Cielo è Dei Violenti' le falta en imágenes para mostrar aquí, lo compensa en impacto. La obra sonora inmersiva de la artista, realizada en colaboración con un ornitólogo local, ocupa una sala de teatro en desuso.

A oscuras, la instalación comienza con el idílico canto de los pájaros, seguido de los cantos de aves autóctonas y migratorias, hasta convertirse en una frenética y casi violenta cacofonía de cantos y batir de alas.

Aunque el suave canto del primer pájaro también pone fin al paisaje sonoro, el crescendo distópico del audio es un recordatorio poco amable del poder de la naturaleza.

La novena edición de la Bienal Gherdëina: El Parlamento de las Marmotas se celebra hasta el 1 de septiembre de 2024 en Ortisei, Pontives y Selva Val Gardena.