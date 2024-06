¿Van a introducir los Oscar categorías neutras en cuanto al género?

El director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, ha confirmado que se están manteniendo conversaciones sobre la posibilidad de introducir categorías de género neutro en los Oscar. No todo el mundo piensa que sea una buena idea...

A lo largo de los años se han ido popularizando las categorías de interpretación no sexistas en las galas de premios.

En 2012, los 'Grammy' eliminaron las categorías de género, permitiendo que hombres y mujeres compitieran entre sí por todos los premios, bajo títulos como "Mejor intérprete".

Otras galas de premios han eliminado sus categorías de género para defender la inclusión, como los 'MTV Movie & TV Awards', los 'Independent Spirit Awards', los Gotham Awards' y los 'BRIT Awards', que introdujeron premios neutros en cuanto al género para ser "aún más inclusivos, reconociendo el trabajo excepcional en lugar de cómo se identifican los artistas".

Ahora, en un intento de ser más inclusivos con los intérpretes no conformes con el género, se han renovado las peticiones para que los Oscar introduzcan premios de género neutro, fusionando las candidaturas masculinas y femeninas en categorías únicas de Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto.

En la actualidad, los premios de interpretación de la Academia se dividen en categorías masculinas (Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto) y femeninas (Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto).

En una nueva entrevista concedida a 'Variety', se preguntó a Bill Kramer, Director General de la Academia, sobre la posibilidad de crear categorías de género neutro. Confirmó que las conversaciones están en curso.

"Estamos explorando este tema con nuestros comités de premios, membresía, equidad e inclusión y pronto con nuestra Junta de Gobernadores", dijo.

"Es una de las muchas conversaciones sobre el futuro de los premios y de los Oscar. Todavía estamos investigando cómo podría ser".

¿Es una decisión acertada para los Oscar?

En 2021, el Festival de Cine de Berlín se convirtió en el primer gran festival de cine internacional en apostar por la neutralidad de género en sus premios de interpretación.

La codirectora de la Berlinale, Mariette Rissenbeek, declaró en su momento que la decisión de tener premios sin género pretendía suscitar más debates en torno a la justicia de género, y la decisión fue bien recibida por estrellas de la pantalla como Cate Blanchett y Tilda Swinton, afirmando esta última que la decisión de la Berlinale de relegar a la historia los premios de interpretación con género era "eminentemente sensata" y que era "inevitable" que los premios sin género se convirtieran en el estándar en toda la industria cinematográfica.

Mientras que para algunos la palabra de Swinton es un evangelio, ha habido algunas idas y venidas en este asunto.

Hay quienes creen que separar los premios por género perpetúa el estereotipo de que hombres y mujeres no pueden ser evaluados como iguales en sus profesiones.

Además, los premios separados por género perpetúan la noción de que el género es binario, como declaró el intérprete transgénero Elliot Page a 'Entertainment Weekly' el año pasado, diciendo sobre los Oscar: "Ojalá empecemos a superar ese grado de pensamiento binario".

Sin embargo, hay quienes argumentan que este cambio se traduce en dos categorías menos para que los intérpretes ganen, lo que representa el riesgo de perder oportunidades. La actriz y directora Sarah Polley declaró a 'The New York Times' el año pasado que, dado que no existen las mismas oportunidades en la industria entre hombres y mujeres, la inclusión de todas las categorías puede dar lugar a un mayor desequilibrio.

Lo que ninguno de nosotros quiere ver es una categoría general de interpretación en la que acaben siendo todos hombres los nominados Sara Polley Actriz

De hecho, aunque no hay distinción de género en los premios de dirección, unos premios de interpretación neutros en cuanto al género pueden parecer una decisión con visión de futuro.

Problemas a solventar antes de tomar la decisión

Sin embargo, una consecuencia no deseada de eliminar las categorías específicas de género es que las secciones generales implican menos estatuillas, lo que reduce el potencial de visibilidad. Es posible que se preseleccione a un menor número de artistas meritorios y que la eliminación de barreras refuerce sin querer las desventajas institucionales de las mujeres, por ejemplo.

Los premios de género neutro pueden considerarse socialmente progresistas y ayudar a los artistas transgénero y no binarios, pero el problema va más allá de los premios.

La industria cinematográfica es un terreno de juego desigual, todavía plagado de sexismo institucional, que favorece a los hombres cisgénero en los papeles principales. Dado que los hombres siguen teniendo más oportunidades de interpretar papeles protagonistas, es sólo cuestión de tiempo que todos los premios de interpretación de un año recaigan en intérpretes masculinos.

No es difícil imaginar las posibles protestas justificadas, como cuando los 'premios BRIT' introdujeron una categoría de Artista del Año como sustituto neutral en cuanto al género de las categorías de Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Femenino, y los cinco nominados en 2023 resultaron ser hombres. Algo que en 2024 ha cambiado radicalmente.

También vale la pena tener en cuenta que, aunque son una parte importante del proceso por derecho propio, los premios son sólo el brillante paso final, y las oportunidades equitativas deben comenzar antes en el proceso de realización cinematográfica.

Si los premios neutrales en cuanto al género pueden fomentar el debate y conducir a cambios significativos, como una mayor diversidad en los estudios, las instituciones de financiación y los órganos de votación, entonces hay que defenderlos. Sin cambios más profundos y conversaciones sobre las raíces del problema, se corre el riesgo de que los premios de género neutro se conviertan en una mera señal de virtud.

Por muy bienintencionados que sean estos posibles cambios para los Oscar, el cine como industria necesita un cambio que empiece antes de la recta final de la temporada de premios.

Lo peor que podría ocurrir es que una industria cinematográfica obstinadamente dominada por los hombres introdujera cambios que rompieran la tradición, se felicitara con un "ya lo hemos solucionado" y siguiera marginando a las mujeres, los transexuales y los actores no binarios en las primeras fases de toma de decisiones y de creación.