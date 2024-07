Robert Towne, oscarizado guionista de Chinatown, fallece a los 89 años

El guionista y director estadounidense Robert Bertram Schwartz fue considerado uno de los más grandes escritores de Hollywood

Robert Towne, cuya carrera abarcó algunos de los mayores clásicos del Nuevo Hollywood, ha fallecido a los 89 años. Según su publicista, Carri McClure, falleció el lunes rodeado de su familia en su casa de Los Ángeles. Aún no se ha revelado la causa de la muerte.

Roger Corman, el cineasta independiente conocido como el "Padrino espiritual del Nuevo Hollywood", tomó a Towne bajo su tutela después de que éste asistiera a las clases de interpretación de Corman, junto a otros futuros grandes como Jack Nicholson.

Towne escribió películas para Corman antes de convertirse en script doctor. Warren Beatty hizo que Towne reestructurara el guión de 'Bonnie and Clyde', de 1967, y escribió una escena no acreditada para 'El Padrino', de Francis Ford Coppola.

A pesar de no figurar en los créditos oficiales, en su discurso de aceptación del Oscar, Coppola dio las gracias a Towne por su nombre. Este fue el momento que lanzó a Towne a la fama, a la que siguió con algunas de sus películas más célebres en el trienio 1973-1975: 'El último detalle', 'Chinatown'** y 'Shampoo'.

'Chinatown', la película de Roman Polanski protagonizada por Jack Nicholson y Faye Dunaway, fue nominada a 11 Oscar y Towne ganó el único premio de la película, el de mejor guión original. Es la película por la que Towne es más conocido y aún hoy se considera un clásico del género neo-noir, independientemente de la dispar opinión pública sobre su director.

Roman Polanski, izquierda, con el guionista Robert Towne que recibió un reconocimiento por su carrera en la 31 edición del Festival Deauville, 2005 FRANCOIS MORI/AP

Tras el éxito de los 70, Towne se convirtió en director en los 80, empezando con la película de 1982 'Personal Best'. A continuación escribió el guión de 'Greystoke: La leyenda de Tarzán, el señor de los simios'. Sin embargo, después de que 'Personal Best'** no fuera un éxito comercial, no pudo dirigirla. Cada vez más descontento con la producción, cambió los créditos del guión por el nombre de su perro, P.H. Vazak.

Cuando 'Greystoke: La leyenda de Tarzán,* el señor de los simios' **fue nominada a tres Oscar, uno de ellos al mejor guión basado en material ajeno, el perro de Towne se convirtió en el primer perro nominado a un Oscar como guionista. En 1990 se estrenó la secuela de 'Chinatown' , 'Los dos Jakes' , pero no alcanzó el éxito comercial y de crítica de la original. Aunque fue una decepción para el guionista, ese mismo año encontró el éxito de crítica con 'Días de trueno', su primera colaboración con Tom Cruise.

Towne escribiría después la película de Cruise 'La firma', las dos primeras de 'Misión: Imposible'** y Cruise coprodujo su tercera película como director, 'Sin límites'. En 2006 dirigió su última película, 'Pregúntale al polvo'. Towne se casó por primera vez con la actriz Julia Payne en 1977. Su hija Katherine nació en 1978 antes de divorciarse en 1982. En 1984 se casó con Luisa Gaule, con la que tuvo una hija, Chiara.