Como si no tuviéramos ya bastante, ahora se nos juntan todos los males en uno: "Es el fin del mundo tal y como lo conocemos", advirtió Baba Vanga.

PUBLICIDAD

2024 no ha sido exactamente un camino de rosas hasta ahora. El devastador terremoto de Japón... La invasión rusa de Ucrania y la guerra entre Israel y Hamás continúan... El continuo ascenso de la extrema derecha (a pesar de un respiro positivo con las recientes elecciones británicas y francesas)... La muerte de Aléxei Navalni... Y no nos olvidemos lo mala que fue 'Madame Web' y de que Kayne West sigue sacando música.

Podríamos seguir, y aún nos quedan por ver las elecciones estadounidenses de "dos viejos en una guerra de viejos", así como la amenaza constante de modelos de IA cada vez más poderosos que se extienden más allá del control de los humanos y los Gobiernos.

Ahora, la legendaria adivina ciega Baba Vanga ha revelado que el fin de los tiempos comenzará en 2025. Más concretamente, que el inicio de nuestra destrucción comenzará el próximo año con un conflicto en Europa que devastará la población del continente. Será el pistoletazo de salida de los acontecimientos que finalmente culminarán en nuestra perdición.

En otras palabras: 2025 será el principio de nuestro fin

Para quienes nunca hayan oído hablar de ella, Vangelia Pandeva Gushterova, conocida popularmente como Baba Vanga o "Nostradamus de los Balcanes", nació en 1911 y tenía supuestas dotes proféticas.

Ciega desde la infancia, la clarividente búlgara parecía capaz de ver el futuro, "poderes" que atribuía a un tornado que la dejó ciega. Estas habilidades la dieron a conocer en plena Segunda Guerra Mundial, y personas como el zar búlgaro Boris III y el líder soviético Leonid Brezhnev la consultaron en persona.

Un monumento a Baba Vanga en Bulgaria. iStock

Murió en 1996 y desde entonces se ha convertido en una figura de culto entre los creyentes en la adivinación y, como se puede imaginar, entre los teóricos de la conspiración.

Al parecer, muchas de sus predicciones se han cumplido mucho después de su muerte. Por ejemplo, se dice que Baba Vanga predijo la muerte de la princesa Diana, el hundimiento del submarino ruso Kursk y los atentados terroristas del 11 de septiembre. Incluso habría predicho su propia muerte el 11 de agosto de 1996, a la edad de 85 años.

Por supuesto, muchas de las predicciones que se le atribuyen no pueden autentificarse, ya que se basan en relatos de segunda mano.

Aunque la mística ya no existe, hizo predicciones para todos los años hasta 5079.

Afortunados nosotros, o no, porque ya ha hecho siete profecías para 2024, ninguna de ellas especialmente reconfortante (aparte de un intento de asesinato del presidente ruso Vladímir Putin por parte de un compatriota).

Predicciones de Baba Vanga

He aquí las últimas predicciones de la famosa mística ciega: su cronología de nuestra desaparición, por así decirlo:

2025: Guerra en Europa

El acontecimiento que desencadenará la desaparición de la humanidad será un conflicto no especificado en Europa que diezmará la población del continente.

2028: La exploración de Venus

Los humanos comenzarán a explorar Venus como fuente de energía. (Cabe destacar que el segundo planeta desde el Sol es inhóspito y nada puede crecer allí).

PUBLICIDAD

2033: Deshielo de los casquetes polares

Se dice que Baba Vanga predijo que los casquetes polares se derretirán, elevando el nivel del mar a alturas drásticas en todo el mundo.

2076: El regreso del comunismo

El comunismo se extenderá por todo el mundo.

PUBLICIDAD

2130: Primer contacto

Los humanos supuestamente establecerán contacto con extraterrestres, confirmando así que Los Expedientes X tenían razón desde el principio.

2170: Sequía mundial

El cambio climático seguirá asolando el planeta y una sequía devastará gran parte del mundo.

PUBLICIDAD

3005: La guerra marciana

La Tierra entrará en guerra con una civilización de Marte. No hay más información sobre quién ha dado el pistoletazo de salida, pero apostamos a que probablemente seamos nosotros y no los marcianos. No somos la especie más amistosa, admitámoslo.

3797: El fin del mundo - Parte I

La Tierra ya no será capaz de albergar vida, lo que significa que los humanos que hayan sobrevivido a la guerra marciana tendrán que abandonar la Tierra porque se ha vuelto inhabitable.

PUBLICIDAD

5079: El fin del mundo - Parte II (Esta vez de verdad)

El fin de todo. El gran final. El fin del mundo.

Ahí lo tenemos.

Como ya se ha dicho, no muchas de las predicciones que se le atribuyen pueden ser autentificadas, y Vanga distaba mucho de ser infalible, así que tómese todo esto con pinzas.

PUBLICIDAD

Acertó en algunas, pero también predijo que una gran central nuclear iba a explotar el año pasado y que la Tierra sería golpeada por una devastadora tormenta solar... Así que esquivamos esas catástrofes.

También cabe mencionar que, en lo que respecta a predicciones sobre nuestro futuro, Vanga no está sola. El Boletín de los Científicos Atómicos también anuncia una estimación anual con su Reloj del Juicio Final, que este año se fijó en 90 segundos para la medianoche. Por segundo año consecutivo. Es lo más cerca que ha estado de la medianoche en la historia del reloj. No es muy tranquilizador, ¿verdad?

Todo lo que podemos hacer ahora es esperar que las visiones catastrofistas de Baba Vanga sean erróneas, que por fin despertemos y aprendamos a vivir juntos centrándonos en lo que nos une en lugar de en lo que nos separa. Y no cabrear a ningún marciano, naturalmente.

En caso contrario, prepárense para el año que viene, que va a ser muy movidito.