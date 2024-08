Por Euronews con AP

La ganadora de varios premios Emmy y un Globo de Oro, además estuvo nominada a los Oscar, era conocida por sus retratos de mujeres fuertes. A menudo fue dirigida por su marido, John Cassavetes, y se dio a conocer a una nueva generación de cinéfilos con la película de su hijo, 'El diario de Noa'.

Gena Rowlands, aclamada como una de las mejores actrices de todos los tiempos y como una de las figuras más destacadas del cine independiente al protagonizar películas pioneras de su marido, el director John Cassavetes, y que más tarde cautivó al público en la lacrimógena 'El diario de Noa', una cinta dirigida por su hijo, ha fallecido. Tenía 94 años.

La muerte de Rowlands fue confirmada por los representantes de su hijo, el cineasta Nick Cassavetes. Cassavetes reveló a principios de año que su madre padecía Alzhéimer. 'TMZ' informó de que Rowlands murió el miércoles en su casa de Indian Wells, California.

Gena Rowlands - 1957 Dick Strobel/AP

Rowlands nació en Wisconsin en junio de 1930. Después de la universidad se trasladó a Nueva York, donde estudió en la Academia Americana de Arte Dramático. "Siempre quise ser actriz; leía mucho cuando era pequeña, y eso me reveló que había otras cosas que ser", declaró a 'The New York Times' en 2016.

Fue en la Academia Americana de Arte Dramático donde conoció a su marido, un compañero de estudios. En 1960, Cassavetes utilizó sus ganancias de la serie de televisión Johnny Stacatto para financiar su primera película, 'Shadows'. Parcialmente improvisada, rodada con luz natural en localizaciones de Nueva York con un presupuesto de 40.000 dólares, fue aplaudida por la crítica por su crudo realismo.

Junto a su marido creó retratos imborrables de la clase trabajadora

Al margen del sistema de estudios, el matrimonio formado por John Cassavetes y Rowlands creó retratos imborrables de la clase trabajadora y los pequeños propietarios en películas como 'Una mujer bajo la influencia'.

Gena Rowlands en 'Una mujer bajo la influencia' Faces Distribution

Rowlands rodó 10 películas a lo largo de cuatro décadas con Cassavetes, entre ellas 'Minnie and Moskowitz' en 1971, 'Opening Night' en 1977 y 'Love Streams' en 1984.

Por dos de ellas fue nominada al Oscar: 'Una mujer bajo la influencia', de 1974, en la que interpretaba a una esposa y madre que se resquebraja bajo el peso de la armonía doméstica, y 'Gloria', de 1980, sobre una mujer que ayuda a un joven a escapar de la mafia.

Además de las nominaciones a los Oscar, Rowlands obtuvo tres premios Emmy, un Daytime Emmy y dos Globos de Oro. Fue galardonada con un Oscar honorífico en 2015 en reconocimiento a su trabajo y legado en Hollywood. "¿Sabes qué es lo maravilloso de ser actriz? No vives solo una vida", dijo en el podio. "Vives muchas vidas".

Gena Rowlands y el actor Beau Bridges sostienen sus Emmys a la Mejor Actriz y al Mejor Actor de Miniserie o Especial durante la 44ª edición de los Premios Emmy - 1992 Douglas C. Pizac/AP

John Cassavetes murió de cirrosis hepática en 1989, y Rowlands volvió a actuar para mitigar su pena. Entre encargo y encargo, a veces acudía a festivales de cine y a sociedades para proyecciones de Cassavetes.

"Quiero que todo el mundo vea sus películas", dijo en el Festival de San Sebastián de 1992. "John era único, la persona más intrépida que he conocido. Tenía una visión muy específica de la vida y de la individualidad de las personas".

James Garner y Gena Rowlands en 'El diario de Noa'. New Line Cinema

Una nueva generación conoció a Rowlands en el éxito de taquilla de su hijo 'El diario de Noa', en el que interpretaba a una mujer cuya memoria está devastada, rememorando un romance para la eternidad. Su yo más joven fue interpretado por Rachel McAdams.

En sus últimos años, Rowlands hizo varias apariciones en cine y televisión, como en 'La llave maestra' y la serie de detectives Monk. Su última aparición en una película fue en 2014, interpretando a una jubilada que se hace amiga de su profesor de baile gay en 'Seis clases de baile en seis semanas'.

Entre su larga lista de créditos en el Séptimo Arte destacan 'Lonely Are the Brave' con Kirk Douglas, 'The Spiral Road'(Rock Hudson), 'A Child Is Waiting' (con Burt Lancaster y Judy Garland, dirigida por Cassavetes), 'Two Minute Warning' (Charlton Heston), 'Tempest' (coprotagonizada por Cassavetes y Molly Ringwald, en su debut en la pantalla) y la madre que quiere hacer lo correcto por sus hijos en el estudio de 1987 de Paul Schrader sobre una familia obrera 'Light of Day'.