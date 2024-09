La banda de rock The White Stripes se suma a una lista cada vez más larga de artistas que están demandando a Donald Trump por el uso ilegal de sus canciones en vídeos de campaña. La banda destaca la “apropiación indebida flagrante” de su exitosa canción 'Seven Nation Army'.

Otro día, otro uso no autorizado de una canción por parte del equipo de campaña de Trump... Esta vez es el dúo de rock The White Stripes el que está demandando al expresidente y candidato republicano a las elecciones de noviembre por la "apropiación indebida flagrante" de su exitosa canción 'Seven Nation Army'.

The White Stripes agrega su nombre a una larga lista de artistas que están enviando cartas de cese y desistimiento o incluso demandando a Donald Trump por usar sus canciones sin permiso.

La banda de rock estadounidense está demandando al candidato presidencial republicano por el uso no autorizado de su canción de 2003 'Seven Nation Army' en un vídeo de campaña publicado el mes pasado por Margo Martin, subdirectora de comunicación de Trump.

El vídeo, que fue publicado el 29 de agosto y que posteriormente fue eliminado, mostraba al expresidente subiendo a un avión con la melodía inicial de 'Seven Nation Army'. En ese momento, Jack White escribió: "Ni se les ocurra pensar en usar mi música, fascistas. Mis abogados han presentado una demanda por este motivo (que se suma a las otras 5.000 que ya tienes)".

Ahora, el cantante ha cumplido con su amenaza, presentando una demanda por infracción de derechos de autor, junto con su co-miembro de la banda, Meg White.

Según la demanda (que expone la web 'Pitchfork'), que se presentó en un tribunal federal en Manhattan y enumera seis cargos por infracción de derechos de autor, la banda "se opone vehementemente a las políticas adoptadas y las acciones tomadas por el acusado Trump cuando era presidente y las que ha propuesto para el segundo mandato que busca".

Trump y su personal de campaña ignoran las críticas

La demanda también afirma que Trump y su campaña "eligieron ignorar y no responder a los esfuerzos previos al litigio de los demandantes para resolver los asuntos en cuestión en esta acción", y en cambio han "pisoteado indiscriminadamente los derechos legales de los demandantes".

En una publicación compartida en Instagram ayer, Jack White subtituló una copia de la denuncia legal con el texto: "Esta máquina demanda a los fascistas".

Trump es conocido por usar música en sus actos de campaña sin el permiso de los artistas. Todos, desde Tom Petty, Neil Young, The Rolling Stones hasta Adele, Bruce Springsteen y Sinead O'Connor, le han emitido órdenes de cese y desistimiento al político.

Los herederos de Isaac Hayes lo demandaron por 134 cargos de violación de derechos de autor, y en agosto, tanto el artista francés Woodkid como Céline Dion denunciaron los usos no autorizados de sus canciones en los actos de campaña de Trump.

La canción de Celine Dion de la película ganadora del Oscar Titanic, 'My Heart Will Go On', se usó en un mitin en Montana. El equipo de Dion condenó el uso y cuestionó la elección de la canción, escribiendo: "Y en serio, ¿ESA canción?" - lo que demuestra que Trump y su equipo de campaña parecen tener poca o ninguna conciencia de sí mismos en lo que respecta a la cultura o el hecho de que su campaña se siente como un barco que se está hundiendo en este momento.

Uno de los casos más recientes ha sido el de Beyoncé, quien supuestamente amenazó a la campaña de Donald Trump con acciones legales por el uso no autorizado de su canción 'Freedom' en un vídeo en las redes sociales, días después de que la cantante aprobara la canción como himno oficial de la campaña presidencial de Kamala Harris.

Según 'Rolling Stone', el sello discográfico de la cantante ha enviado una carta de cese y desistimiento a la campaña de Trump después de que el portavoz del expresidente, Steven Cheung, publicara un vídeo, ahora eliminado en X, de Trump bajando de un avión con la canción 'Freedom' sonando de fondo.