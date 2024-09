Por Euronews con AP

La cantante tiene 283 millones de seguidores en Instagram y su publicación recibió más de dos millones de likes en apenas media hora.

PUBLICIDAD

Taylor Swift ha tomado partido en la carrera presidencial estadounidense dando su apoyó a Kamala Harris poco después de que terminara el debate presidencial del martes por la noche contra Donald Trump.

"Creo que es una líder con mano firme y talento, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos", escribió Swift en un post de Instagram, que incluía un enlace a una página web de registro de votantes. "Voy a votar a @kamalaharris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerrera que los defienda", añadió.

Swift tiene muchos seguidores entre las mujeres jóvenes, un grupo demográfico clave en las elecciones de noviembre, y su última gira ha generado más de 905 millones de euros (1.000 millones de dólares) en venta de entradas.

En media hora, la publicación recibió más de 2,3 millones de "me gusta". Incluyó una foto de sí misma sosteniendo a su gato Benjamin Button, y firmó el mensaje "Señora con gatos sin hijos". El comentario es una referencia a los comentarios de JD Vance, compañero de fórmula de Donald Trump, sobre que las mujeres sin hijos no tienen la misma participación en el futuro del país.

Un alto funcionario de la campaña de Harris dijo que el apoyo no fue coordinado con la campaña. Tim Walz, compañero de fórmula de Harris, pareció enterarse del apoyo en medio de una entrevista televisiva en directo. "Ha sido elocuente. Y claro", dijo Walz. "Y ese es el tipo de coraje que necesitamos en Estados Unidos para dar la cara".

Swift escribió que su apoyo se debió en parte a la decisión de Trump de publicar imágenes generadas por IA que sugerían que ella le había apoyado. Una mostraba a Swift vestida como el Tío Sam, y el texto decía "Taylor quiere que VOTES por DONALD TRUMP".

Related Trump alega con posts generados por IA que Taylor Swift apoya su campaña

Las publicaciones de Trump "me llevaron a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante", escribió Swift. Ella agregó: "He hecho mi investigación, y he hecho mi elección".

La campaña de Trump desestimó el respaldo de Swift

"Esta es una prueba más de que el Partido Demócrata se ha convertido, por desgracia, en un partido de las élites ricas", dijo la portavoz Karoline Leavitt. "Hay muchos 'swifties'' por Trump en Estados Unidos", dijo, ella incluida.

El respaldo de Swift no ha sido precisamente una sorpresa. En 2020, apoyó al presidente Joe Biden, y animó a Harris en su debate contra el entonces vicepresidente Mike Pence. También criticó abiertamente a Trump, diciendo que había avivado "los fuegos de la supremacía blanca y el racismo."