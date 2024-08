El espectáculo de Reginald D. Hunter en el Festival Fringe está en el centro de una investigación por "incidente de odio". ¿Debería cancelarse? Jonny Walfisz, de Euronews Culture, vio su espectáculo y no está seguro.

El cómico estadounidense Reginald D. Hunter ha cancelado su actuación de septiembre en el Eastwood Theatre de Giffnock, en las afueras de Glasgow, a raíz de una polémica sobre antisemitismo durante su actuación en el Festival Fringe de Edimburgo. Durante su espectáculo 'Fluffy Fluffy Beavers', el domingo 11 de agosto en los Assembly George Square Studios, Hunter habló sobre un documental en el que un hombre sufría malos tratos en una relación y su mujer afirmaba falsamente que era ella la maltratada.

"Cuando lo vi, pensé: Dios mío, es como estar casado con Israel". Al parecer, una pareja israelí se quejó de que el chiste no tenía gracia, lo que dio lugar a una interacción entre el público, Hunter y la pareja, que acabó con ellos abandonando el espectáculo.

Craig Simpson, el crítico del 'Telegraph' que estaba allí esa noche, explicó entonces que le constaba que un cómico había oído decir una vez a Hunter que una crítica del 'Jewish Chronicle' estaba detrás de un muro de pago: "Típico de p**** los judíos, no te cuentan nada a menos que te suscribas". Simpson dio a Hunter una crítica de una estrella (en el sitio de pago del 'Telegraph').

Desde entonces, Hunter se ha disculpado por el "desafortunado incidente" y ha dicho que es "incondicionalmente antibelicista y antiacoso". La Policía está ha iniciado una investigación por la denuncia de un "incidente de odio" en el espectáculo de Hunter. Un portavoz de la Policía de Escociadijo: "Hemos tenido conocimiento de un incidente de odio, que al parecer tuvo lugar en un evento en Edimburgo el domingo 11 de agosto. Estamos revisando las circunstancias".

Como parte de la cobertura de 'Euronews Culture' del Fringe de Edimburgo, fui a ver a Hunter representar su espectáculo 'Fluffy Fluffy Beavers' el martes 13 de agosto, dos días después de que se produjera el incidente. No estuve allí para presenciar cómo el público y Hunter trataron a los miembros israelíes de la audiencia, así que no puedo hablar de si es correcto o no que Hunter haya sido cancelado del espectáculo del 28 de septiembre en el Eastwood Theatre.

Es posible que la forma en que Hunter manejó la situación fuera inaceptable, echando a dos fans judíos de su espectáculo por expresar una opinión que discrepaba con la suya. Sin embargo, tras haber visto el mismo espectáculo que ellos -hizo exactamente el mismo chiste dos días después-, me temo que puede haber habido una exageración.

Por si sirve de algo, el último espectáculo de Hunter en el Fringe es malo. El formato consiste en una serie de anécdotas cortas y absurdas, vagamente conectadas entre sí, que se basan en un chiste retorcido en el que dice algo ligeramente controvertido. Por lo general, eso implica que Hunter utilice la 'N-word', una palabra insultante y con connotaciones racistas para dirigirse a la población negra.

El chiste sobre Israel seguía un formato similar al de casi todos los chistes de la serie. En ningún caso su comedia fue revolucionaria. Era el típico cebo perezoso para la polémica. Al principio de la actuación, hizo una pantomima gratuita de las relaciones sexuales con una pareja, hasta el punto de que no estaban de acuerdo, antes de afirmar que eso es lo que significa seguir eligiendo al Partido Conservador en el Reino Unido.

Durante el espectáculo que vi, Hunter estaba notablemente agotado. Hablaba nervioso, controlándose entre frase y frase. El furor por el antisemitismo desde que se publicó el artículo del Telegraph el día anterior le había afectado claramente. A lo largo del espectáculo, hizo alguna que otra referencia indirecta a todo lo que estaba ocurriendo. Al principio, supuse que iba a omitir el chiste cuando la hora tocaba a su fin, pero descubrí que era uno de sus chistes finales. "Ya que estoy terminando mi carrera", añadió poco después.

Había acudido al espectáculo con la mente abierta, esperando ver alguna sátira mordaz que justificara el oprobio que había generado. En lugar de eso, el chiste fue flojo, como el resto de su actuación. Como ya he dicho, yo no estaba allí la noche del incidente. No sé cómo se sintieron los israelíes abucheados. Pero es difícil no ver la ironía en todo esto. Un cómico relativamente inofensivo -en nombre de su inanidad- acaba siendo cancelado en nombre de los israelíes porque bromea sobre la incapacidad del Estado israelí para pintarse a sí mismo como otra cosa que no sea una víctima.

¿Habría habido la misma reacción por parte de la prensa si Hunter hubiera hecho el chiste sobre Rusia y dos miembros rusos del público se hubieran quejado? No lo creo. La agresión de Rusia contra Ucrania no es idéntica a la ofensiva de Israel contra Gaza, por supuesto. Pero se pueden hacer analogías sin forzar demasiado la imaginación.

Aunque podría seguir discutiendo las diferencias logísticas y semánticas entre las dos operaciones militares, en última instancia, esta situación se reduce a que los rusos no son una minoría protegida y los israelíes lo son en virtud de su supuesta judeidad.

Como judío británico, he pasado gran parte de mi vida teniendo que explicar que mi judaísmo no está ligado al Estado israelí, y que confundir sionismo con semitismo es antisemitismo en sí mismo. Sin conocer todos los detalles, instintivamente esto me parece una ocasión para hacer valer esa separación con más fuerza.

Hunter hizo una broma mediocre que en el fondo era antibelicista. Dos ciudadanos del país que libra esa guerra se quejaron y él les dedicó poco tiempo. En cualquier otra situación, esta sería otra de las anécdotas más inocuas de una sesión de monólogos del Festival Fringe de Edimburgo.