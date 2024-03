Por Euronews Green con AP

Este animal marino fue cazado casi hasta su extinción durante la época de la caza comercial de ballenas.

Los científicos han confirmado la presencia de una ballena frente a las costas de Nueva Inglaterra que se extinguió en el océano Atlántico hace dos siglos. Se trata de un descubrimiento emocionante que ilustra el impacto del cambio climático en la vida marina. Investigadores del Acuario de Nueva Inglaterra, en Boston, hallaron la ballena gris mientras volaba a 50 kilómetros al sur de Nantucket (Massachusetts, EE.UU.) el 1 de marzo.

Esta ballena, que puede pesar hasta 27.215 kilos, suele vivir en el norte del océano Pacífico. Esta en concreto puede llevar un par de meses en aguas del Atlántico, ya que los científicos creen que fue avistada frente a la costa de Florida en diciembre.

¿Cómo avistaron los investigadores a la ballena gris?

La ballena gris desapareció del océano Atlántico en el siglo XVIII, pero en los últimos 15 años se han documentado cinco observaciones del animal en aguas del Atlántico y el Mediterráneo, según informó el acuario en un comunicado.

Los investigadores que encontraron al animal frente a las costas de Massachusetts se mostraron escépticos al principio, pero tras rodear la zona durante 45 minutos, pudieron tomar fotografías que confirmaron que se trataba efectivamente de una ballena gris. "No quería decir en voz alta lo que era, porque parecía una locura", dijo Orla O'Brien, investigadora científica asociada del Anderson Cabot Center for Ocean Life del New England Aquarium.

"Mi cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo, porque este animal era algo que realmente no debería existir en estas aguas", dijo la técnica de investigación Kate Laemmle. "Nos reíamos por lo salvaje y emocionante que era: ¡ver un animal que desapareció del Atlántico hace cientos de años!".

Este avistamiento es una señal del cambio climático

Los científicos se mostraron encantados de ver al animal, pero su presencia probablemente tenga que ver con el calentamiento del planeta. El Paso del Noroeste, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico a través del Océano Ártico en Canadá, ha estado libre de hielo en verano en los últimos años, dijeron.

Eso significa que las ballenas grises pueden viajar más libremente a través del paso en verano, cuando normalmente habrían estado bloqueadas, señalaron los científicos. O'Brien dijo que la llegada del animal a las costas de Nueva Inglaterra sirve "como recordatorio de la rapidez con que las especies marinas responden al cambio climático, si se les da la oportunidad".

Las ballenas grises estuvieron a punto de extinguirse

Las ballenas grises estuvieron a punto de extinguirse durante la época de la caza comercial de ballenas. Hoy en día, las ballenas se han recuperado hasta el punto de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza las considera una especie de "preocupación menor". Sin embargo, la organización considera en peligro a la población occidental de ballenas que vive frente a Asia.

Pueden identificarse por carecer de aleta dorsal y tener un aspecto moteado que las diferencia mucho de las ballenas que se ven más comúnmente frente a las costas de Nueva Inglaterra, como la ballena jorobada y el rorcual aliblanco. También suenan de forma muy diferente: mientras que las ballenas jorobadas son conocidas por sus cantos evocadores, las grises emiten gorjeos, gruñidos y graznidos.