En medio de una crisis climática, nos preocupan los jóvenes, y con justa razón. Pero, ¿qué piensan ellos? Hablamos con ellos para escucharles.

El cambio climático debería situarse en lo más alto de la agenda política mundial. O al menos, eso es lo que opina la nueva generación de activistas que se moviliza en favor de la naturaleza. Hablamos con ellos para conocerlos mejor, y aprender las diferentes formas en las que podemos actuar:

Olivia Mandle, 16 años: activista y embajadora del Pacto Europeo por el Clima

Olivia Mandle es embajadora del Pacto Europeo por el Clima apenas tiene 16 años. Tenía sólo 12 cuando inventó el 'Jelly Cleaner', una herramienta para combatir los microplásticos en el mar.

"Este es nuestro único hogar. Están intentando encontrar vida en otros planetas, pero no tenemos que centrarnos en eso. Tenemos que centrarnos en las soluciones para salvar este planeta", dice Olivia.

"Es cierto que cuando te enfrentas a una emergencia climática, no sabes qué va a pasar en el futuro. El miedo es una emoción humana que nos recuerda que tenemos algo por lo que merece la pena luchar. Lo que no está bien es no hacer nada frente a ese miedo."

Francisco Vera, 14 años: activista y fundador de Guardianes por la Vida

Francisco Vera Manzanares tiene sólo 14 años y lleva involucrado en el activismo desde la infancia. Es embajador de buena voluntad de la UE en Colombia, donde cuenta con numerosos seguidores.

Es fundador de Guardianes por la Vida, un movimiento infantil que lucha contra el cambio climático.

"Estamos llegando a un punto de no retorno en el que el clima, los ecosistemas y la salud del planeta están empeorando. Cuando vi todo esto, decidí pasar a la acción", nos cuenta Francisco.

"Si tu casa se incendia, ¿qué haces? Sales corriendo, ¿no? Bueno, básicamente no tienes que salir corriendo, tienes que enfrentarte al fuego".

"¿Qué ocurre cuando alguien está deprimido? ¿Qué recomiendan los médicos? Salir a correr. Eso es lo que hay que hacer: salir, correr y moverse. A menudo la gente tiene esperanza pero no actúa para que las cosas sucedan de verdad. Esta es mi invitación a tener esperanza, pero en acción."

