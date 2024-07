La líder del Partido Verde, Marine Tondelier, ha sido una de las voces más destacadas de la campaña electoral de la izquierda.

La alianza de la izquierda y Los Verdes en Francia, el Nuevo Frente Popular (NFP), se convirtió en la fuerza dominante en las elecciones del domingo, frustrando la ofensiva de Marine Le Pen para llevar a la extrema derecha al poder.

Fue una sorpresa después de que los sondeos de opinión pronosticaran durante semanas una cómoda victoria de la Agrupación Nacional (AN). Con 182 escaños para la izquierda, 168 para la alianza centrista de Macron y 143 para el AN de Le Pen, ningún grupo se ha asegurado una mayoría operativa, según datos del Ministerio del Interior citados por el diario Le Monde.

La líder del Partido Verde, Marine Tondelier, ha sido una de las voces más destacadas de la campaña electoral de la izquierda. El partido es uno de los tres más grandes de la alianza y Tondelier ha sido propuesta para el puesto de primera ministra.

Desde el principio, Tondelier abogó por un "frente republicano" contra la extrema derecha, un esfuerzo conjunto que implicaba retirar candidatos en la segunda vuelta de las elecciones en favor de los que estuvieran en mejores condiciones de derrotar a la extrema derecha.

"Esta noche ha ganado la justicia social", dijo Tondelier en su discurso de victoria. "Esta noche ha ganado la justicia medioambiental. Esta noche ha ganado el pueblo. Y esto no ha hecho más que empezar".

¿Quién es Marine Tondelier?

Reconocible por su emblemática americana verde, Tondelier se ha opuesto a la extrema derecha desde el comienzo de su carrera política, hace unos 15 años. Es de la antigua ciudad minera de Hénin Beaumont, en el norte de Francia, gobernada por AN.

Forma parte de la circunscripción 11 de Pas-de-Calais, una circunscripción representada por Marine Le Pen desde 2017, y Tondelier es apodada "la otra Marine".

Tondelier fue elegida miembro de la oposición en el consejo municipal de la ciudad en 2014 y siempre se hizo oír en la política local. En su libro 'News from the Front' (Noticias del frente), publicado en 2017, relata sus experiencias de acoso e intimidación bajo el mandato de un alcalde AN. Lidera el Partido Verde francés desde diciembre de 2022.

La política de extrema izquierda Clementine Autain, a la izquierda, la Presidenta del Partido Verde Marine Tondelier, a la derecha, y el Secretario General del Partido Social AP Photo/Thomas Padilla, File

Como veterana luchadora contra la extrema derecha, Tondelier ha sido una pieza clave en la creación de la coalición de izquierdas que arrasó el domingo por la noche. En pocos días se ha convertido en una figura política popular.

Tondelier acusó al líder de AN, Jordan Bardella, de evitar un debate con ella, y le criticó diciendo: "Ah, vale, entonces ya es oficial, Bardella sólo quiere debatir con hombres".

"El PNV también está ahí para mejorar vuestra vida cotidiana y hacer posible vuestro mañana", declaró el lunes a 'France Inter', "y los que olviden la ecología se olvidarán de sí mismos".

¿Qué significa la victoria de Los Verdes para la acción climática en Francia?

Sin mayoría operativa, será difícil que las propuestas legislativas del NFP pasen la votación parlamentaria. Probablemente tendrá que entrar en otra coalición que podría diluir algunas de sus políticas. Incluso el propio NFP es una mezcla de socialistas, verdes, comunistas y el controvertido partido de extrema izquierda Francia Insumisa.

Los planes de la coalición incluyen la inversión en energías renovables, el desarrollo de la energía eólica marina y la hidroeléctrica, el abandono de la energía nuclear y la puesta en marcha de un plan climático cuyo objetivo es la neutralidad del carbono para 2050.

También menciona un plan nacional de adaptación al clima para proteger a las personas y sus bienes que incluye umbrales de temperatura para los trabajadores al aire libre en condiciones de calor extremo. Y la coalición afirma que quiere reformar la divisiva política agrícola de la Unión Europea.

La derrota de AN también ha supuesto un alivio para los partidarios del Pacto Verde Europeo. Su líder, Jordan Bardella, había pedido al Gobierno francés que "renunciara" al acuerdo y a lo que describió como políticas medioambientales "punitivas" de la UE.