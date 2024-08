Por Stephen Whyno con APTN

La medallista de oro Charlotte Dujardin se retiró de los Juegos de París después de que saliera a la luz un vídeo en el que se la veía azotando repetidamente a un caballo.

PUBLICIDAD

El bienestar de los caballos ha sido uno de los principales temas de conversación en torno a la competición ecuestre de los Juegos Olímpicos. El escándalo protagonizado por la amazona Charlotte Dujardin ha atraído la atención de los dirigentes de un deporte afín.

Destacados miembros de la comunidad hípica consideran la situación una lección más para un sector que ha introducido cambios significativos en los últimos años en nombre de la seguridad y que aún tiene trabajo por hacer para recuperar la confianza del público.

"Si participas en un deporte hípico, ya sea polo, doma, salto o carreras de caballos, la prioridad debe ser el bienestar del caballo", afirma Lisa Lazarus, directora general de la Autoridad de Integridad y Seguridad en las Carreras de Caballos, que supervisa este deporte en Estados Unidos. "Si esa no es la prioridad y si el público y los reguladores no tienen claro que se está dando prioridad al caballo y a su bienestar, el deporte estará en peligro".

¿Qué es el escándalo de la hípica olímpica?

Un vídeo en el que se veía a Dujardin golpear repetidamente a un caballo provocó la retirada de la tres veces medallista de oro olímpica de los Juegos de París y la suspensión provisional de la Federación Internacional de Deportes Ecuestres (FEI).

Y la cosa no quedó ahí: Carlos Parro recibió una advertencia después de que un grupo de defensa de los animales enviara al presidente de la FEI fotos y pruebas del jinete brasileño hiperflexionando el cuello de un caballo en un movimiento prohibido conocido como "rollkur", que puede comprometer la respiración.

Los caballos quedan excluidos del pentatlón moderno que comenzará en Los Ángeles en 2028

La reacción pública se produce tres años después de que un entrenador alemán fuera suspendido de los Juegos Olímpicos de Tokio por golpear a un caballo que no cooperaba. La organización Gente por un Tratamiento Ético a los Animales, que lleva mucho tiempo protestando contra las carreras de caballos, pidió que las pruebas ecuestres se eliminaran de Juegos Olímpicos, y los caballos no formarán parte del pentatlón moderno que comenzará en Los Ángeles en 2028.

Sofia Sjoborg, de Suecia, monta a Bryjamolga Vh Marienshof durante la competición de cross country en el Palacio de Versalles. Mosa'ab Elshamy/AP Photo

Vivimos en otra época en lo que respecta a los deportes ecuestres

Las carreras de caballos se han enfrentado a situaciones similares, entre las que destaca la oleada de muertes en torno al Derby de Kentucky del año pasado, que llevó a Churchill Downs a suspender las carreras e impulsó una investigación sobre las causas. Y aunque la aplicación de la HISA y otras reformas han conseguido reducir el número de muertes, éste es otro recordatorio de cómo los incidentes controvertidos amenazan la existencia de los deportes con animales en el siglo XXI.

A la mayoría de nosotros nos importa el bienestar de los animales, pero no podemos darlo por sentado. Tenemos que demostrar que eso es lo que nos importa Graham Motion Entrenador ecuestre

"Vivimos en una época diferente en lo que se refiere a los deportes equinos, y creo que por ello todos tenemos que ser mucho más cuidadosos", afirma el entrenador de purasangres Graham Motion. "A la mayoría de nosotros nos importa el bienestar de los animales, pero no podemos darlo por sentado. Tenemos que demostrar que eso es lo que nos importa".

Lazarus, que trabajó para la FEI durante seis años, de 2009 a 15, como asesor general y luego jefe de estrategia y desarrollo empresarial, asegura que la gente en las carreras de caballos ha aprendido que no basta con decir que aman a los caballos y se preocupan por ellos. "Es importante ser realmente transparente en todo lo que se hace", afirma Lazarus.

El jinete británico Carl Hester, que dice que le impactó el vídeo de Dujardin, tiene un patio de entrenamiento abierto en Gloucester, Inglaterra, con el objetivo de ser transparente sobre su entrenamiento diario.

"Todo el mundo es bienvenido a mi patio", dice Hester. "La gente entra en mi patio todos los días. Me enorgullece que nuestro patio demuestre el máximo bienestar de los caballos por la forma en que los mantengo."

¿Cómo hacen los deportes equinos más seguros para los humanos y los caballos?

El entrenador Motion se apresura a elogiar a la estadounidense Horseracing Integrity & Welfare Unit(HISA) por hacer el deporte más seguro para caballos y jinetes. La Base de Datos de Lesiones Equinas informó que hubo 1,23 muertes por cada 1.000 salidas en pistas reguladas por HISA el año pasado, por debajo de 2,00 cuando comenzaron a ser rastreadas en 2009.

Hubo 1,23 muertes por cada 1.000 salidas en pistas reguladas por HISA el año pasado, por debajo de 2,00 cuando comenzaron a ser rastreadas en 2009 Base de Datos de Lesiones Equinas

"Tenemos que demostrar que hacemos todo lo posible por disminuirlas", explica Motion. "Lo que hace tan difícil la vida como entrenador es que tratamos con atletas que no pueden decirnos qué les pasa o no pueden decirnos cuáles son sus problemas... Creo que con los caballos tenemos que tener mucho cuidado para que no nos vean tomando malas decisiones".

Una de las decisiones tomadas por HISA cuando se puso en marcha en 2022 fue limitar el número de veces que un jinete puede azotar a un caballo durante el transcurso de una carrera. Leonard señaló específicamente a la fusta como una parte del deporte que nunca será ampliamente aceptada.

Karim Laghouag montando a Triton Fontaine, compite en el salto ecuestre en los Juegos Olímpicos de París el 29 de julio de 2024, en Versalles. Mosa'ab Elshamy/AP Photo

"El hecho de que sea ilegal golpear a otra persona y de que nunca se aplique el mismo tratamiento a ningún otro animal significa que nunca será aceptable para el público y probablemente tampoco debería serlo", afirma Leonard, que señala que los jinetes la utilizan para dirigir, pero reconoce que no hay pruebas que demuestren el valor de la fusta. "Es un problema de percepción que nunca se podrá superar, y sólo deberíamos llevarlo por razones de seguridad".

PUBLICIDAD

Motion, que entrenó al ganador del Derby de 2011, Animal Kingdom, y tiene cuatro victorias en la Breeders' Cup, solía acobardarse ante la imagen del exceso de látigo y cree que las carreras de caballos han alcanzado un término medio con HISA. Las autoridades ecuestres anunciaron antes de los Juegos Olímpicos una serie de cambios en materia de bienestar que ya estaban en marcha y los expusieron la semana pasada a raíz de toda la publicidad negativa derivada del incidente de Dujardin.

¿Se está produciendo un cambio cultural en los deportes ecuestres?

Vicky Leonard, fundadora de una empresa de marketing que ayuda a las carreras de purasangres a forjar su futuro, escribió un artículo de opinión en el que afirmaba que la negligencia en materia de bienestar ecuestre en los Juegos Olímpicos debería hacer saltar las alarmas sobre los continuos retos de las carreras de caballos y subrayar la importancia de ser proactivos ante los problemas.

Cree que una forma de conseguir apoyo es que la gente de los establos de los hipódromos grabe vídeos con sus teléfonos móviles de sus rutinas diarias para mostrar cuánto tiempo y esfuerzo se dedica al cuidado de los caballos.

"Lo que ocurre entre bastidores para cuidar de esos caballos es absolutamente fascinante para el ciudadano de a pie", afirma Leonard. "La gente confía en la gente ahora más que nunca, y ahí es donde la comunidad de la industria tiene el poder de hacer que se produzca ese cambio cuando comparten su historia".

PUBLICIDAD

Las carreras de caballos parecen estar más avanzadas en el proceso de aceptar el cambio, y Lazarus ha notado una mayor aceptación por parte de sus electores en el último año entre los que se mostraban escépticos ante HISA o querían esperar a ver qué pasaba. Pero se trata de un proceso continuo, y Leonard ve el comienzo de un cambio cultural positivo en torno a las carreras de caballos.

"Definitivamente hay grandes conversaciones que son muy normales ahora y que no eran normales hace cinco años, donde el bienestar animal está en vanguardia", dice. "Se está impulsando una cultura del bienestar y se le está dando prioridad".