La invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto la dependencia de la Unión Europea de los combustibles fósiles rusos y ha acelerado la transición del bloque hacia las energías renovables.

Pero aunque ningún país tiene el monopolio del sol y el viento, la UE depende en gran medida de China por la tecnología que permite captar su energía.

Más del 80% del suministro mundial de módulos fotovoltaicos producidos anualmente desde 2010 se ha fabricado en Asia. Sólo China suministrará el 67% de la producción de módulos en 2020, según el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar.

De hecho, ocho de las 10 mayores empresas y fabricantes de paneles solares del mundo son ahora chinas, mientras que Canadian Solar y la empresa estadounidense First Solar ocupan el octavo y el décimo puesto, respectivamente.

En cuanto a la energía eólica, las empresas europeas siguen teniendo ventaja: la danesa Vestas y la hispano-alemana Siemens Gamesa ocupan los dos primeros peldaños del podio, mientras que la alemana Nordex es el octavo fabricante mundial.

Pero China también está ganando terreno rápidamente con seis de sus empresas incluidas en el top ten.

"No podemos permitirnos depender de China"

El control de Pekín sobre el sector de las energías renovables se deja notar también en toda la cadena de suministro. Cerca del 80% de los componentes necesarios para fabricar una turbina eólica se producen en China, al igual que el 97% de las obleas de silicio que hacen falta para construir un panel solar.

El 45% de la producción mundial de polisilicio, materia prima clave en la cadena de suministro de la energía solar fotovoltaica, se produce en Xinjiang, la región del noroeste de China donde el régimen chino es acusado por el gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo un genocidio contra la minoría musulmana uigur.

China también es un actor clave en otras materias primas, como los minerales de tierras raras que se destinan a las tecnologías renovables. Más del 70% de las baterías de iones de litio que entraron en el mercado el año pasado se produjeron en China.

"Como el entorno geopolítico está cambiando, estas dependencias están creando riesgos reales", dijo a Euronews la Dra. Janka Oertel, directora del programa de Asia y miembro de la política del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

"No podemos permitirnos el lujo de depender de China en las industrias más viables y en las redes más viables, como las telecomunicaciones y nuestra infraestructura energética, que en el futuro estará cada vez más conectada y muy digitalizada, impulsada por un tipo de software en el que el riesgo es mayor", añadió.

“El comportamiento malicioso" de China

Pero hasta ahora la UE ha tendido a evitar cualquier disputa comercial importante con China.

En 2012, la Comisión, a raíz de una petición de los fabricantes europeos de energía solar, puso en marcha una investigación antidumping y antisubvenciones sobre los paneles solares chinos, que empezaban a inundar el mercado europeo con un descuento significativo en comparación con los equivalentes producidos localmente.

China tomó represalias lanzando su propia investigación antidumping y antisubvenciones sobre las importaciones de vino de la UE y señaló que podría seguir una investigación similar sobre los coches de lujo, y en 2013 se llegó a un acuerdo que establecía un precio mínimo para los productos chinos. Los profesionales europeos tacharon el acuerdo de "capitulación" de las autoridades de la UE y de falta de protección de su propia industria.

Desde entonces se han producido bastantes "casos de lo que podemos llamar chantaje político", asegura Maria Pastukhova, asesora política principal del grupo de reflexión sobre el clima E3G, con sede en Berlín, en los que China ha aprovechado su influencia económica para presionar a otros países.

Pastukhova cita la decisión de Pekín en 2010 de prohibir todas las exportaciones de tierras raras a Japón por una disputa de pesca de arrastre o su más reciente negativa a despachar en aduana productos lituanos después de que el Estado miembro de la UE permitiera la apertura de una embajada taiwanesa de facto. También se sospecha que hackers chinos patrocinados por el Estado han realizado ciberataques contra la red eléctrica india a causa de las escaramuzas en una zona fronteriza disputada por ambos países.

"Por lo tanto, ha habido algunos comportamientos por parte de China que han estado relacionados con conflictos políticos con otros países", subrayaPastukhova.

Subvenciones y economías de escala

Europa es un importante consumidor de tecnología renovable. Más de una quinta parte del total acumulado de instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial se realizó en el continente en 2020, y esta tendencia podría acelerarse considerablemente, ya que la UE aspira a convertirse en el primer continente neutro en carbono para 2050.

Para lograrlo, el bloque planea reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% en comparación con los niveles de los años 90 para finales de esta década e impulsar la cuota de las energías renovables en la generación de energía hasta al menos un 40%. Para ello será necesario triplicar la instalación de capacidad de energía eólica y solar en los próximos siete años.

Es probable que esto implique una gran cantidad de tecnología producida en China. En los últimos meses, dos grandes parques eólicos europeos -en la localidad italiana de Taranto y en la croata de Senj- fueron alimentados con turbinas chinas.

El principal problema sigue siendo el precio, que da a las empresas chinas una enorme ventaja a nivel internacional.

Para Pastukhova, el reto es doble. El primero es la economía de escala, es decir, que las autoridades chinas han cortado más o menos el acceso a su mercado a las empresas extranjeras, dando contratos renovables a las empresas nacionales que, por tanto, han crecido mucho más rápidamente.

El otro reto son los costes de producción. "Las empresas europeas, obviamente, están produciendo a un coste mucho mayor porque estamos hablando de normas medioambientales más estrictas, normas laborales más estrictas y salarios más altos", añadió.

Europa sigue siendo puntera

Sin embargo, en lo que respecta a la tecnología real, Europa sigue a la cabeza. "Todavía hay desarrollos muy innovadores en Estados Unidos, en Japón y en Europa, sobre todo en lo que respecta a los paneles flexibles, cuando se trata de la escala alta de la eficiencia de la producción de energía solar", explica Pastukhova.

El pronóstico es el mismo para la energía eólica, en la que "Europa sigue siendo puntera", según Luke Patey, investigador principal de política exterior y diplomacia del Instituto Danés de Estudios Internacionales.

Una forma de medir la innovación es a través de la producción de patentes, explica el investigador. China produce más de un tercio de las patentes en tecnología eólica -el mayor número con diferencia-, mientras que Estados Unidos y Alemania producen alrededor del 10% cada uno. Sin embargo, cuando se examinan las patentes de categoría mundial, las que realmente hacen avanzar la tecnología, Alemania presenta cerca de la mitad de ellas, mientras que sólo un 2% de todas las patentes chinas se consideran como tales.

Además, la fabricación es sólo una parte de los proyectos de energías renovables, el servicio y el mantenimiento operativo de los parques de turbinas eólicas son otro componente importante.

"Hasta ahora, los chinos se han centrado en bajar el precio de los productos y no en gestionar eficazmente un parque eólico durante varias décadas. Necesitan ganar experiencia en eso. Y eso va a hacer que los promotores no quieran comprometerse con los chinos porque no tienen la misma experiencia en la gestión de proyectos", cuenta también Patey.

Friend-shoring, aranceles y acceso a los mercados mundiales

Aun así, el tiempo es esencial para luchar contra el cambio climático y el calentamiento global y para proteger a las empresas europeas de tecnologías renovables. Pero el tiempo es precisamente lo que la UE necesitará para mitigar su exposición a China.

Adoptar la estrategia china de dar un trato preferente a las empresas locales para los proyectos locales no es una gran opción, según Oertel porque "esto no está en el ADN europeo. No es nuestra forma de operar y no es el marco legal que tenemos".

Pero una de las vías sería la imposición de tarifas basadas en normas medioambientales y laborales específicas para garantizar que los paneles y turbinas que suministran energía a Europa no se construyen a base de trabajos forzados o prácticas perjudiciales para el medio ambiente, según explicaron los expertos a Euronews. También podrían dirigirse a los productos fabricados a bajo precio, en gran parte gracias a las subvenciones estatales que distorsionan la competencia.

La UE también está estudiando cada vez más la posibilidad de "deslocalizar" cadenas de suministro clave, incluida la energía.

La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por ejemplo, se dirigió a la Alianza Solar Internacional cuando visitó la India en abril. Nueva Delhi está tratando de posicionarse como alternativa a China y de aumentar la producción de energías renovables.

Las asociaciones entre pares con los países en desarrollo que tienen materias primas y quieren ampliar sus industrias manufactureras también deberían ser una de las herramientas utilizadas por la UE, dice Pastukhova.

Esto permitiría tener más centros de fabricación en todo el mundo y precios más baratos, al tiempo que permitiría a estos países en desarrollo impulsar su crecimiento industrial interno y, en última instancia, comprar ellos mismos más tecnologías renovables. También es algo que China ya hace por sí misma con centros de fabricación en Malasia e Indonesia, entre otros.

Pero también hay que proteger la fabricación europea, destaca Patey, que lamenta "el creciente número de cierres de fábricas (de aerogeneradores) en Europa".

"La UE puede ir a la ofensiva y apoyar a las empresas cuando intentan vender a los mercados internacionales y hacer lo que, ya saben, hace China hasta cierto punto ofreciendo a los países de terceros mercados una financiación baja o préstamos a bajo interés para que los inversores de Siemens Gamesa y otras empresas eólicas (europeas) puedan ampliar su alcance a nivel mundial y competir con China al mismo nivel", argumenta el experto.

Los 27 deben tomar decisiones difíciles ahora porque éstas no tendrán un impacto inmediato sino dentro de un par o cinco años, asegura Oertel.

Y estas decisiones deben ser comunicadas claramente a los 450 millones de habitantes del bloque, que ahora están sensibilizados con el tema de la dependencia energética debido a la invasión de Rusia en Ucrania, para que conozcan los riesgos y lo que podría venir.

"Creo que eso es factible. Pero hace falta honestidad por parte de los responsables políticos para reconocer que existen otras dependencias y que no todo está bien mientras salgamos del petróleo y el gas rusos", concluye Oertel.