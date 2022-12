Roberta Metsola sobre el escándalo de corrupción: "El Parlamento Europeo está bajo ataque"

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, ha advertido este el lunes que "no habrá impunidad" para los culpables de corrupción. "No se equivoquen, queridos compañeros, el Parlamento Europeo está siendo atacado. La democracia europea está siendo atacada", ha dicho Metsolsa durante la apertura de la sesión plenaria de diciembre. La Eurocámara está viviendo el escándalo de corrupción más grave que ha afectado a la institución en los últimos años. También ha anunciado un proceso de reforma de las normas sobre grupos de presión y transparencia.

Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento, fue detenida el viernes por la policía belga en el marco de una "importante investigación" y ha sido acusada de participación en una organización criminal, blanqueo de dinero y corrupción. Kaili, que ocupaba un escaño en el grupo socialista, es sospechosa de presiones ilícitas a favor de un estado del Golfo Pérsico, que los medios belgas han identificado como Catar, el polémico anfitrión del Mundial de la FIFA 2022.

La eurodiputada griego fue "pillada in fraganti", única circunstancia que provoca la revocación inmediata de la inmunidad parlamentaria. Cinco hombres, entre ellos el marido de Kaili, Francesco Giorgi, que trabaja como asistente parlamentario, y el ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri, también han sido detenidos.

Además, el fin de semana se registró la casa de un eurodiputado belga, cuyo nombre no ha sido divulgado por las autoridades, pero que se cree que es Marc Tarabella. Metsola tuvo que volar desde su país de origen, Malta, para estar presente en el registro policial, un requisito legal según la legislación belga, ha explicado un portavoz a Euronews.

El domingo también se llevaron a cabo registros policiales en Italia con el apoyo de Eurojust, según ha publicado el lunes la Fiscalía Federal belga. En total se han llevado a cabo 20 registros, 19 de ellos en domicilios particulares y uno en las oficinas del Parlamento Europeo. La oficina de Kaili permanece precintada este lunes.

Las redadas han permitido a las autoridades recuperar 600.000 euros en el domicilio de un sospechoso, varios cientos de miles de euros en una maleta en la habitación de un hotel de Bruselas y otros 150.000 euros en un piso perteneciente a un eurodiputado, ha añadido la Fiscalía.

Metsola, en su discurso, se ha referido a los "días más largos" de su carrera y a su "furia, rabia y tristeza" por lo sucedido. "Estos actores malignos vinculados a terceros países autocráticos han utilizado supuestamente como armas a ONG, sindicatos, particulares, asistentes y diputados al Parlamento Europeo en un intento de someter nuestros procesos. Sus malintencionados planes han fracasado", ha declarado Metsola.

"También sé que no hemos llegado al final del camino y seguiremos colaborando en las investigaciones, junto con otras instituciones de la UE, durante el tiempo que sea necesario. La corrupción no puede ser rentable y hemos desempeñado nuestro papel para garantizar que estos planes no pudieran materializarse", ha proseguido la política maltesa.

Metsola ha insistido en que las acusaciones en torno a Kaili no tenían que ver con "la izquierda o la derecha", sino con "el bien y el mal", y ha instado a los legisladores a "resistir la tentación de explotar este momento en beneficio político".

"No rebajen la amenaza a la que nos enfrentamos", les ha pedido. Metsola ha prometido revisar las reglas de transparencia que rigen las reuniones entre legisladores y actores extranjeros y ha dicho que "no habrá impunidad. Ninguna".

"No esconderemos nada debajo de la alfombra", ha dicho. "Pondremos en marcha una investigación interna para examinar todos los hechos relacionados con el Parlamento y ver cómo nuestros sistemas pueden ser aún más herméticos". Todos los grupos del Parlamento Europeo han solicitado que el jueves se celebre un debate sobre el escándalo de corrupción.

"Es un día muy difícil para el grupo socialdemócrata. Y por eso hemos decidido presentarnos como parte perjudicada en la causa judicial", ha dicho la líder del S&D, Iratxe García Pérez. "El comportamiento delictivo de algunas personas empaña esta institución y la credibilidad de la Unión Europea", ha lamentado la política española. García ya ha suspendido a Kaili del grupo político.

"Estos son días oscuros para la democracia europea", ha dicho la copresidenta de Los Verdes, Terry Reintke. "Esto nos avergüenza a todos en el Parlamento".

Metsola y los presidentes de los grupos políticos se reunirán en una Conferencia de Presidentes extraordinaria el martes por la mañana para votar si se pone fin al mandato de Kaili en virtud del artículo 21. Este cese tendrá que ser refrendado por dos tercios del hemiciclo para ser efectivo. Por ahora la presidenta ya ha despojado a Kaili de sus tareas y responsabilidades como eurodiputada.

"Siempre habrá algunos para los que una bolsa de dinero en efectivo siempre valga el riesgo, lo esencial es que estas personas entiendan que les pillarán", ha dicho Metsola. "Son tiempos difíciles para todos nosotros, pero sé, estoy convencida, que si trabajamos juntos podremos salir fortalecidos".

Un expediente legislativo para eximir de la obligación de visado a Catar y Kuwait, a favor del cual votó Kaili a principios de diciembre, será devuelto a la comisión correspondiente para ser reexaminado.