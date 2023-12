A una semana de una reunión crucial de Jefes de Estado y de Gobierno europeos, las divisiones en torno al conflicto entre Israel y Hamás vuelven a saltar a la palestra.

La polarización de opiniones sobre los acontecimientos de Oriente Próximo está siendo tan grande que los líderes que representan al bloque están teniendo que pensarse dos veces sus palabras.

A principios de esta semana, los asistentes a un acto de una ONG en el que participaba el responsable de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, abandonaron la sala después de que éste dijera que Israel estaba provocando una carnicería en la Franja de Gaza.

"Lo que estamos presenciando en Gaza es otra carnicería. Cuántas víctimas, no lo sabemos. Nadie lo sabe", dijo Borrell el lunes en Bruselas. "Alguien calcula que son unas 15.000, pero me temo que bajo los escombros de las casas destruidas deben ser muchas más, con un elevado número de niños", lamentó.

En ese momento, la gente empezó a salir de la sala, a lo que Borrell respondió: "¿La gente abandona la sala? ¿Por qué? Quizá he dicho algo inoportuno".

El eurodiputado conservador del grupo PPE, Antonio López-Istúriz, ha asegurado que Borrell es parcial y sigue la agenda política del Gobierno socialista español.

En su opinión, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores fue demasiado lejos al acusar a Israel de una masacre. En su opinión, el Estado judío respeta el derecho internacional. "Tenemos que esperar al Consejo Europeo para ver las posiciones de los distintos Estados miembros y si podemos llegar a una posición común", ha dicho el eurodiputado español.

"Eso sería lo ideal. Pero mientras tanto, hay opiniones diferentes, eso es lo que debe reflejar el Alto Representante. No sólo un lado de la historia", ha apuntado.

Las tensiones entre los líderes de la UE se hicieron visibles antes, cuando el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, visitaron la región y ambos criticaron a Israel por el sufrimiento de los palestinos.

Mientras que Bélgica y España han tenido tradicionalmente un enfoque más propalestino, Alemania y Hungría figuran entre los países más proisraelíes de la UE.

"Todo el mundo en la Unión Europea está de acuerdo, por supuesto, en que deben evitarse las víctimas civiles en Gaza. Esto es algo que se menciona claramente entre todas las capitales", ha explicado a Euronews Bruno Lété, investigador del German Marshall Fund of the US.

"Sin embargo, donde vemos divisiones entre los Estados miembros es en el derecho de Israel a la autodefensa. Algunos de los Estados miembros de la UE se toman estos argumentos muy en serio y apoyan a Israel en este sentido. Pero vemos que otros Estados miembros de la UE en realidad tratan de aliviar este derecho a la autodefensa argumentando que debe haber proporcionalidad y que la respuesta de Israel no es proporcional en absoluto", ha añadido.

La postura oficial de la UE sobre el conflicto es solidarizarse con Israel y apoyar su derecho a la autodefensa, pero de acuerdo con el derecho internacional humanitario.