Por Andris Piebalgs, Baron Daniel Janssen, Ciarán Devane, Count Etienne Davignon, Dalia Grybauskaité, Daniel Dăianu, Kolinda Grabar-Kitarović, Štefan Füle, Yves Leterme

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan de ninguna manera la posición editorial de Euronews.

Miembros del Consejo de Administración de Friends of Europe hablan sobre el proceso de adhesión a la UE. "Ucrania es crucial para los procesos de ampliación. Si Rusia se impone allí y la UE se muestra incapaz de defenderla, la credibilidad de la UE sufrirá un golpe casi mortal".

Dentro de unos días, los dirigentes de la Unión Europea se reunirán en Bruselas. Estas reuniones del Consejo Europeo suelen ser asuntos rutinarios, pero en esta ocasión está en juego nada menos que el futuro de Europa durante las próximas décadas.

Los líderes de la UE tienen que decidir sobre la próxima ronda de ampliación de la UE, la más complicada y difícil hasta la fecha.

Está en juego el destino de Ucrania, país en guerra tras la invasión rusa, así como el de otros nueve países candidatos y aspirantes, todos ellos en una delicada situación geoestratégica.

Nunca ha sido tan importante que la UE logre que esta ampliación sea un éxito, ya que es también una oportunidad histórica para completar la unificación de Europa, afianzar la democracia en todo el continente, mejorar la seguridad y la defensa de Europa, frente a los peligros de un orden mundial más conflictivo, y hacer de Europa un actor más poderoso e influyente en la escena mundial.

Pero a medida que la UE avanza, debe evitar repetir los errores de las dos últimas décadas; cuando demasiadas vacilaciones, compromisos incumplidos y mensajes contradictorios nos costaron un tiempo valioso en el proceso de ampliación, retrasaron las reformas necesarias y perpetuaron viejas divisiones y disputas que minaron la seguridad de nuestros vecinos del Este y, en última instancia, la nuestra propia.

El ingreso en la UE y la OTAN debe servir para reforzar nuestras democracias

La OTAN prometió la adhesión de Ucrania y Georgia ya en 2008, pero luego no siguió adelante con planes de acción para la adhesión ni con un calendario y una hoja de ruta claros.

La UE intensificó sus relaciones con sus vecinos orientales, incluida Ucrania, mediante acuerdos de asociación y zonas de libre comercio amplias y profundas, pero al mismo tiempo negó a estos países la perspectiva de adhesión que había dado a los Balcanes Occidentales.

La vecindad oriental de la UE era percibida por Rusia como una zona gris, en la que Putin podía interferir persistentemente mediante presiones y chantajes económicos, guerra híbrida e incluso acciones militares, como se puso de manifiesto en la invasión rusa de Georgia, la anexión ilegal de Crimea y la invasión de Ucrania.

Nuestra mejor defensa contra la agresión rusa, así como contra todas las demás inestabilidades que asolan la vecindad oriental y los Balcanes Occidentales, es convertir la puerta abierta de la OTAN y la UE en un instrumento más dinámico y eficaz para defender y fortalecer nuestras democracias.

Una mujer camina junto a una valla publicitaria con una imagen de Vladimir Putin, que dice: "Feliz cumpleaños Presidente", en la ciudad bosnia de Banja Luka, octubre de 2023. AP Photo/Radivoje Pavicic

Putin ha intentado integrar por la fuerza partes de esta zona gris en el ‘Russkiy Mir —el mundo ruso—, negando a sus gentes el derecho a elegir libremente su destino.

Tenemos que dejar de decir que estaremos preparados cuando nuestros vecinos lo estén, y dejar de fingir que actuamos y nos comprometemos, y abrir negociaciones reales y significativas de adhesión a la UE con aquellos países candidatos que hayan hecho sus deberes, cumpliendo las condiciones iniciales establecidas por la Comisión Europea, y ayudarles a estar preparados.

Es hora de hacer que las acciones sigan a nuestras palabras y sean coherentes.

Los candidatos necesitan un camino más claro y más ayuda en el camino

Pero para tener éxito no basta con seguir el proceso de ampliación, sino que hay que aprovechar la experiencia adquirida en ampliaciones anteriores. Es mucho lo que se ha mejorado, y es necesario continuar y profundizar en los cambios útiles aplicados en el pasado.

Por ejemplo, hemos aprendido que es contraproducente limitarse a marcar las casillas de las reformas y normativas aprobadas sobre el papel, pero que en realidad no se aplican o sólo se aplican parcialmente en la práctica.

No es fácil que los países que han sufrido regímenes totalitarios y una economía de planificación centralizada adopten el ‘acervo’ de la UE, compuesto por miles de normas y reglamentos. La UE debe supervisar mejor y ayudar más a los candidatos.

Una multitud participa en las celebraciones por la entrada de Croacia en la Unión Europea, en la plaza central de Zagreb, junio de 2013. Darko Bandic/AP

El proceso utilizado con el último país en adherirse, Croacia, en 2013, de utilizar un "Registro de Seguimiento" reflejaba un enfoque más riguroso por parte de la UE, y este es el modelo en el que basarse ahora. Al igual que el enfoque "Primero lo fundamental", que sirve para garantizar que el candidato comparte (y protege) realmente los valores fundamentales de la UE, antes de pasar a las áreas más técnicas de la integración.

También deberíamos seguir fijando criterios claros para abrir y cerrar los distintos capítulos del proceso de negociación, de modo que los candidatos comprendan mejor lo que se espera de ellos y se identifiquen más con el proceso.

Igualmente importante en un proceso de negociación que puede durar varios años es recompensar a los candidatos que demuestren que están progresando, concediéndoles algunos de los beneficios de la pertenencia real a la UE; como el acceso al mercado único de la UE o a los fondos regionales y estructurales, así como a los programas de defensa y a la cooperación científica y tecnológica.

De este modo, los candidatos pueden mantenerse motivados, mostrar a sus poblaciones los beneficios de unas reformas a veces dolorosas, y ganar confianza en que la UE se toma en serio su aceptación como miembros.

Pero no podemos dejar el proceso sólo en manos de las negociaciones técnicas. Es igual de importante un diálogo político sostenido para resolver los conflictos y afrontar los retos comunes; como la inmigración ilegal, la seguridad energética, los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima y la seguridad de nuestras democracias frente a las injerencias políticas externas y la guerra híbrida.

Ucrania es clave para nuestro futuro europeo común

Ucrania es fundamental y crucial para todo el proceso de ampliación. Si Rusia se impone allí y la UE se muestra incapaz de defender a un pueblo que ha demostrado tanto valor y determinación para defender los valores europeos, la credibilidad de la UE sufrirá un golpe casi mortal.

Tanto la OTAN como la UE se verán directamente amenazadas por Rusia, y Putin se envalentonará para socavar todo el proceso de ampliación e incorporar más zonas de la vecindad oriental y de los Balcanes Occidentales a la esfera de influencia de Moscú.

La ayuda a Ucrania no es un ejercicio de caridad de la UE. La 'fatiga de Ucrania' es una autoindulgencia que sería tan perjudicial para la seguridad europea como para la propia Ucrania.

Sacos de arena apilados alrededor del Monumento a Dante Alighieri para proteger la estatua de un posible bombardeo ruso en Kiev, julio de 2023. AP Photo/Jae C. Hong

Sin embargo, incluso en tiempos de guerra, Kiev ha continuado sus reformas y ha cumplido las condiciones para iniciar las negociaciones de adhesión.

La perspectiva de la UE es la mejor manera de mantener la capacidad del Gobierno y el pueblo ucranianos para resistir la agresión rusa, junto con un flujo continuo de armas y apoyo financiero de Europa y Norteamérica.

Así pues, lo que diga la Cumbre Europea sobre Ucrania no sólo es vital para la credibilidad de todo el proceso de ampliación, sino también para el futuro de todo el proyecto de integración europea y su capacidad para garantizar la libertad, la seguridad y la prosperidad de todos nosotros.

Seamos sinceros con nosotros mismos

"Nunca se conseguirá nada si antes hay que superar todas las objeciones posibles" es un dicho popular acuñado por Nathan Cummings. Puede que la ampliación de la UE sea una necesidad estratégica, pero aún queda un largo y tortuoso camino por recorrer, que requiere paciencia, constancia y concentración, tanto por parte de los dirigentes de la UE como de los candidatos.

Una UE de casi 40 futuros Estados no funcionará sin una reforma interna de la UE, por ejemplo, en la toma de decisiones y la asignación de recursos.

La falta de preparación no debe venir por parte de la UE, ya que enviaría a los candidatos el mensaje de que la UE no se toma en serio la ampliación, pues se niega a asumir las consecuencias.

Así pues, los dos procesos de preparación —en los países candidatos y en la propia UE— tienen la misma importancia y deben funcionar en tándem y ofrecer al mismo tiempo resultados que se refuercen mutuamente.

La reforma interna de la UE no puede posponerse hasta el final del proceso de ampliación, ya que no haría sino ralentizarlo y complicarlo.

La opinión pública y los grupos de interés nacionales ven los inconvenientes de acoger a nuevos miembros, mucho antes de ver los beneficios —como ha ocurrido recientemente con los agricultores holandeses y los camioneros polacos—.

Los líderes deben ser honestos consigo mismos y con su público sobre los retos y compensaciones que se avecinan, pero también esforzarse por convencer a los escépticos y conseguir apoyo público y político para la ampliación de la UE.

La actual generación de europeos estará más segura, pero lo realmente importante es que nuestros hijos y nietos también vivan libres y seguros.

Andris Piebalgs es senior fellow de la Escuela de Regulación de Florencia y antiguo Comisario Europeo de Desarrollo y Energía; Barón Daniel Janssen es miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Trilateral y antiguo presidente del Consejo de Administración de Solvay; Ciarán Devane es director ejecutivo del Centro para la Confianza, la Paz y las Relaciones Sociales, vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Coventry y antiguo director ejecutivo del British Council; Count Etienne Davignon es presidente de Amigos de Europa, ministro de Estado belga y antiguo Vicepresidente de la Comisión Europea; Dalia Grybauskaité es expresidenta de Lituania y ex comisaria europea de Programación Financiera y Presupuesto; Daniel Dăianu es presidente del Consejo Fiscal Rumano, ex diputado al Parlamento Europeo y ex ministro de Hacienda de Rumanía; Kolinda Grabar-Kitarović es ex presidenta de Croacia; Štefan Füle es ex comisario europeo de Ampliación y Política Europea de Vecindad y ex enviado especial a la OSCE y los Balcanes Occidentales; e Yves Leterme es ministro de Estado y ex primer ministro de Bélgica. Todos los autores son miembros del Consejo de Administración de Friends of Europe.

