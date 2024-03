Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, se ha metido en un buen lío tras compartir un mensaje que carga contra el Partido Popular Europeo (PPE) y plantea cuestiones éticas de cara a las elecciones.

En un mensaje breve pero explosivo, el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha cargado contra el Partido Popular Europeo (PPE) por no haber dado un respaldo abrumador a Ursula von der Leyen como su candidata principal.

Al término del congreso del PPE celebrado el juevesen Bucarest, Von der Leyen recibió 400 votos a favor y 89 en contra. En total, 737 delegados tenían derecho a voto y 591 se inscribieron para votar, según el partido. (El mensaje que destacó Breton cifraba erróneamente en 801 el número de votantes con derecho a voto, lo que hace que el margen de victoria de Von der Leyen parezca menor).

"A pesar de sus cualidades, Ursula von der Leyen está en minoría en su propio partido", dijo Breton en un post en X, antes Twitter, compartido el jueves por la noche.

Publicación de Thierry Breton en X, el 7 de marzo de 2024.

"La verdadera pregunta es: ¿Es posible (re)confiar en la gestión del PPE en Europa durante cinco años más, o 25 años seguidos?", dijo el mensaje. "El propio PPE no parece creer en su candidata", añadió Breton.

La crítica, totalmente ajena a la cartera de Breton, suscitó de inmediato dudas éticas, ya que parecía ir en contra de las directrices internas de la Comisión para la participación en las elecciones, aprobadas a mediados de enero.

Las normas actualizadas permiten a los Comisarios participar en las campañas para las elecciones de junio sin pedir permiso sin sueldo, como están haciendo la presidenta Von der Leyen y el comisario Nicolas Schmit por el PPE y el Partido Socialista Europeo (PSE), respectivamente.

Hay límites estrictos sobre la participación en la campaña

Sin embargo, el manualimpone límites estrictos para que haya una línea clara entre las actividades de una persona como comisario, que es un cargo políticamente independiente, y las de un candidato o activista, que son intrínsecamente partidistas.

Entre ellos está la obligación de "crear una cuenta separada en las redes sociales para la campaña", como ya han hecho Von der Leyen y Schmit, "y para cualquier declaración de intervención en nombre de un partido o un candidato".

Otra disposición impide a los comisarios utilizar los "recursoshumanos y materiales del Ejecutivo para cualquier actividad relacionada con la campaña".

Preguntado por una posible infracción de conducta, un portavoz de la Comisión dijo que todos los miembros de las instituciones tienen que "ejercer su juicio" a la hora de aplicar las normas, pero se negó a ofrecer una valoración detallada sobre Breton.

"Está claro que este comentario es una observación personal y no se hace en su cargo de comisario", dijo un portavoz el viernes por la tarde.

Se enviará un "recordatorio" a todos los comisarios

"El secretario general enviará un recordatorio a todos los comisarios sobre las directrices definidas para el periodo de campaña electoral que todo miembro del Colegio debe aplicar".

Thierry Breton, francés con formación de director general, fue propuesto para su puesto por el presidente Emmanuel Macron, cuyo partido Renacimiento se sienta con Renovar Europa, la formación liberal en el Parlamento Europeo. La página web oficial de Renew Europe identifica a Breton como miembro de "nuestra familia en Europa", junto con otros comisarios como Margrethe Vestager, Věra Jourová y Didier Reynders.

Renovar Europa compite así directamente con el PPE y el PSE por el mayor número de escaños en el Parlamento. Los liberales presentarán su manifiesto de 10 puntos y elegirán las candidaturas el 20 de marzo.

Aunque Breton no ha entrado en la carrera -al menos no oficialmente-, no ha ocultado su deseo de formar parte de la próxima Comisión. Su nombre ha sonado como comisario de Defensa, una cartera que Von der Leyen se ha comprometido a crear si es reelegida.

Pero la asignación de tareas depende de la visión del presidente y a menudo se ve influidapor dinámicas personales y consideraciones políticas.

Los liberales podrían caer a la quinta posición

En una respuesta mordaz, Thanasis Bakolas, secretario general del PPE, agradeció a Breton su interés por el partido y señaló las desalentadoras perspectivas a las que se enfrentan los liberales, ya que se prevé que caigan de la tercera a la quinta posición.

"Sé que los liberales están angustiados ante las próximas elecciones europeas: sin previsión, sin mensaje, sin relevancia", dijo Bakolas en X.

"Y sé que las cosas son particularmente difíciles en Francia para el Renacimiento, ya que se ven presionados por los extremos a los que ayudaron a crecer debilitando el centro-izquierda y el centro-derecha tradicionales", dijo Bakolas.

"¡Les deseo lo mejor en la campaña!".