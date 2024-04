Por Euronews con AP

El Gobierno polaco ha introducido límites estrictos a las tareas escolares en un intento por modernizar el sistema educativo del país. La medida ha generado reacciones encontradas.

El Gobierno del primer ministro, Donald Tusk, promulgó la prohibición de las tareas escolares este mes en medio de una amplia discusión sobre la necesidad de modernizar el sistema educativo de Polonia.

Según los críticos, el modelo actual pone demasiado énfasis en el aprendizaje de memoria y las tareas escolares, y no lo suficiente en el pensamiento crítico y la creatividad.

En base al nuevo decreto, los profesores ya no deberán dar tareas obligatorias a los niños de primero a tercer grado. Entre el cuarto y octavo curso, la tarea ahora es opcional y no cuenta para la calificación.

Es el caso de Ola Kozak, una estudiante de 11 años en el quinto curso de primaria.

“Estoy feliz porque no me gustaba demasiado la tarea, y realmente no tenía mucho sentido porque la mayoría de la gente en mi clase la copiaba por la mañana de alguien que la había hecho. O la transcribían de algunas páginas de internet. Así que no tenía sentido", dice Kozak.

Pero Sławomir Broniarz, dirigente del Sindicato de Maestros Polacos, dice que si bien reconoce la necesidad de aliviar la carga de los estudiantes, las nuevas reglas sobre las tareas son otro caso de cambio impuesto desde arriba sin una consulta adecuada con los educadores.

"En general, los profesores piensan que esto ocurrió demasiado rápido, muy apresuradamente", afirma Broniarz, al tiempo quesostiene que eliminar las tareas podría ampliar las brechas educativas entre los niños que cuentan con un fuerte apoyo en casa y los de familias más pobres con menos respaldo y peores expectativas.

En cambio, el líder sindical de los docentes insta a realizar cambios más amplios en todo el plan de estudios.

La educación, fuente de debate y controversia

Los debates sobre la cantidad adecuada de tarea son comunes en todo el mundo. Si bien algunos estudios han demostrado pocos beneficios para los estudiantes jóvenes, otros expertos dicen que puede ayudarlos a aprender a desarrollar hábitos de estudio y conceptos académicos.

El sistema educativo polaco ha sufrido una serie de reformas controvertidas. Casi todos los nuevos Gobiernos han intentado hacer cambios; algo que, según muchos profesores y padres, ha generado confusión.

En los últimos años la polémica subió de nivel con la inclusión de puntos de vista ultraconservadores en los nuevos libros de texto.

Durante años, los maestros han estado huyendo del sistema debido a los bajos salarios y la presión política. El Gobierno actual está intentando aumentar los salarios de los docentes y ha prometido otros cambios.

Maciek Matuszewski, el rostro del cambio: "Los niños no teníamos tiempo para descansar"

Las reglas sobre las tareas escolares cobraron impulso en el período previo a las elecciones parlamentarias del año pasado, cuando un niño de 14 años, Maciek Matuszewski, se levantó en un mitin de campaña y le dijo a Tusk ante una audiencia nacional que los niños “no tenían tiempo para descansar”.

El niño dijo que se estaban violando sus derechos con tanta tarea los fines de semana y exámenes los lunes. Desde entonces, Tusk ha presentado a Matuszewski en vídeos de las redes sociales y lo ha convertido en el rostro del cambio.

La ministra de Educación, Barbara Nowacka, dice que su motivación fue una investigación sobre la salud mental de los niños. De las diversas tensiones que enfrentan los niños, dice, "la que se puede eliminar más rápidamente es la carga de los deberes".