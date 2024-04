Semana Europea: Decisiones sobre clima, transparencia y migración

En esta edición de la Semana Europea, nos centramos en la sentencia climática contra Suiza, la imparcialidad en la campaña electoral europea y el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE.

Suiza es un país del que rara vez hablamos en este programa. No pertenece a la UE, pero ocupa el primer puesto en la clasificación de países políticamente estables, bien gobernados y con elevadas normas éticas. También figura entre las cinco primeras naciones en la clasificación de Futuro Sostenible.

Esta última reputación, sin embargo, ha recibido un duro golpe esta semana. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las autoridades suizas son responsables de no aplicar políticas climáticas eficientes, violando así el derecho a la vida de su población.

La sentencia no incluye ninguna sanción, pero sienta un importante precedente que probablemente repercutirá en futuros juicios. La reacción del Gobierno suizo, no obstante, fue mínima. "La sostenibilidad es muy importante para Suiza", declaró la presidenta federal Viola Amherd.

"La biodiversidad es muy importante para Suiza. Para Suiza, el objetivo de cero emisiones netas es muy importante. Estamos trabajando en ello y seguiremos haciéndolo con todas nuestras fuerzas en el futuro. Esta sentencia no cambia eso", añadió.

La sentencia del Tribunal es vinculante, lo que significa que Suiza debe actuar. Si Berna lo hace, añadiría una enorme credibilidad al sistema democrático.

La credibilidad democrática, en la agenda de la UE

Ganar credibilidad democrática también estaba en la agenda de la UE esta semana. Para garantizar la transparencia e imparcialidad en las próximas elecciones europeas, casi todos los grupos políticos de la Eurocámara firmaron un código de conducta.

Los firmantes se comprometieron especialmente a no producir, utilizar o difundir contenidos engañosos, generados por ejemplo por la inteligencia artificial. Bruselas elogió el código de conducta como un medio importante para luchar contra el alto nivel de desconfianza pública en las instituciones europeas.

"Algo huele a podrido en Bruselas. Lo he oído en muchos sitios", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová. "Tenemos que hacer algo de forma proactiva contra este sentimiento que tiene la gente de que no tiene sentido ir a votar porque el sistema está sucio. El sistema no está sucio", añadió.

Nueva reforma migratoria

Y justo a tiempo el sistema demostró que puede producir resultados significativos. Tras años de negociaciones, el Parlamento Europeo aprobó el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, una serie de leyes destinadas a racionalizar la política migratoria y arreglar el 'statu quo' actual.

Sin embargo, el compromiso no es apreciado en todas partes. Algunos querían normas aún más duras, mientras otros se preocupan por el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes y sus familias. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a Eve Geddie, la jefa de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional y directora de Incidencia Política.

La amnistía ha sido muy crítica con el paquete de reformas desde que se propuso por primera vez hace cuatro años. Sin embargo, Geddie asegura que es positivo que hay un acuerdo, pero que el acuerdo en sí necesita más trabajo.

"Es positivo en el sentido de que las negociaciones en curso han llegado a su fin, pero en cuanto a los detalles técnicos del acuerdo, para nosotros no es nada positivo. Lo que realmente tenemos aquí es una degradación de la ley de asilo", afirma. "Creemos que Europa, como un grupo de 27 Estados con un enfoque común, tiene la oportunidad de conseguir algo mucho mejor", añade.

El pacto "aumentará la violación de los derechos humanos"

Amnistía Internacional también asegura que el Pacto aumentaría el riesgo de violación de los derechos humanos. "Lo que estamos viendo también con este pacto es que va a haber menos apoyo legal para las personas cuando lleguen. Se les someterá a un procedimiento acelerado", afirma Geddie.

"Y con este pacto, los Estados miembros de la UE han creado esta ficción jurídica de "no entrada", de modo que una persona puede estar físicamente en territorio europeo, pero el pacto le niega las protecciones y los derechos que le corresponden", apunta y añade que es "algo muy preocupante", incluso para el Estado de derecho y los derechos humanos en Europa en general.

Sin embargo,los defensores de la reforma la consideran una mejora justa entre el obstruccionismo de la extrema derecha y las soluciones fantasiosas de la extrema izquierda. A Eva Geddie, sin embargo, le gustaría ver un poco menos de "orgullo" por parte de los legisladores.

"Para nosotros, (el acuerdo) realmente no hará nada para mejorar la respuesta común de Europa a la inmigración y proteger a todas las personas en las fronteras. Llevamos mucho tiempo pidiendo a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que se alejen de los intereses políticos a corto plazo", dice y añade que las "normas son mucho más bajas de lo que nos hubiera gustado y de lo que en realidad exige el derecho internacional de los refugiados".

"Creo que es importante que la Comisión empiece también a hacer cumplir las normas que ha establecido. No es que hayamos llegado a 2024 sin normas de la UE ni normas internacionales. Las tenemos, pero lo que tenemos son Estados miembros que optan por entrar y salir y que a menudo violan flagrantemente estas normas. Por tanto, un aspecto clave para nosotros será la aplicación de las normas existentes y la rendición de cuentas al respecto", asegura Geddie.

La crisis del coste de vida no existe en Suiza

Empezamos el programa con Suiza y vamos a terminarlo con Suiza. En Ginebra, los relojeros vuelven a exhibir sus creaciones más lujosas y espectaculares en la Feria de Relojes y Maravillas. Aquí no se nota la crisis del coste de la vida.

Fuentes del sector afirman que los consumidores siguen dispuestos a gastar entre 1.000 y 3.000 euros por un reloj suizo. Pero esa cantidad de dinero no es suficiente para comprar los más grandes o los relojes más finos expuestos.

Uno de los relojes, 'El Calendario Eterno Portugués', cuenta con la esfera lunar más preciso jamás producido, que tiene en cuenta de forma automática el año bisiesto. Esto significa que sólo se desviará un día en 45 millones de años.