Por Euronews

Es la segunda gran marcha en la capital belga de protesta contra la extrema derecha desde las elecciones europeas del 9 de junio, en las que conservadores y ultraderechistas salieron reforzados de las urnas.

Más de 4.500 personas marcharon por Bruselas el domingo en protesta contra la extrema derecha y el racismo. Organizada por la Coordinadora Antifascista de Bélgica (CAB), la marcha reunió a una veintena de movimientos y organizaciones sociales.

Es la segunda gran marcha que se celebra en la capital belga para protestar contra la extrema derecha desde las elecciones europeas del 9 de junio, en las que los partidos de derecha y ultraderecha obtuvieron grandes victorias.

"Esta marcha es importante hoy para mostrar un mensaje de esperanzafrente a los mensajes de desesperación que nos quiere traer la extrema derecha", dijo Sixtine Van Outryve, miembro del CAB.

"Es importante mostrar que somos solidarios con todo el mundo, sea cual sea su nacionalidad, gane lo que gane, haga lo que haga. Estamos juntos y queremos una sociedad que no nos divida. Una sociedad que no excluya, una sociedad que no sea racista ni sexista".

"A muchos de nosotros nos han sorprendido los resultados electorales, que muestran avances de la extrema derecha a nivel europeo", declaró Van Outryve, expresando su preocupación por lo que calificó de tendencia "alarmante" hacia la normalización del discurso de ultraderecha.

Marcha contra la extrema derecha el domingo en Bruselas. TBF vía EBU

Los partidos de derecha y extrema derecha obtuvieron grandes resultados en las elecciones europeas, con el más contundente en Francia. La Agrupación Nacional de Marine le Pen quedó en primer lugar, lo que llevó al presidente francés, Emmanuel Macron, a disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas.

En Italia, el partido de extrema derecha de la primera ministra Meloni, Hermanos de Italia, obtuvo el mayor número de votos (28,7%), mientras que, en Alemania, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) subió hasta el segundo lugar, desplazando a los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz al tercero. También hubo victorias de partidos populistas y de derechas en Austria, Hungría y Bulgaria.

Los manifestantes en Bruselas buscaron demostrar que el ascenso de la extrema derecha no es "inevitable" y que era importante hacerle frente construyendo alternativas sociales y democráticas.

"Vamos a demostrarles que los jóvenes no estamos totalmente seducidos por la extrema derecha y que la mayoría de nosotros seguimos luchando contra sus ideas", dijo un manifestante de 17 años llamado Henri.