'Euronews' ha hablado con el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, sobre la última ofensiva rusa y lo que necesita la ciudad para sobrevivir a la guerra en el próximo invierno.

El alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, ha asegurado a 'Euronews' que, a pesar de que las Fuerzas Armadas ucranianas han detenido la reciente ofensiva rusa, la situación en la segunda ciudad más grande de Ucrania sigue siendo crítica.

"Por desgracia, la situación es complicada, porque desgraciadamente tenemos ataques todos los días. Todos los días oímos explosiones en la ciudad de Járkov. Casi todos los días hay muertos y heridos, y la destrucción es enorme", dice.

"El enemigo bombardea Járkov todos los días", explicó en la Conferencia sobre la Recuperación de Ucrania, celebrada la semana pasada en Berlín, donde las infraestructuras energéticas y la situación en la ciudad ocuparon un lugar destacado entre los temas debatidos.

No mucha gente ha abandonado la ciudad

A pesar del aumento de los ataques rusos en la región de Járkov durante semanas a lo largo del mes de mayo, Terekhov afirmó que, por lo que él sabe, no mucha gente ha abandonado la segunda ciudad más grande de Ucrania.

"Algunas personas se marcharon, pero no fue un número enorme. La mayoría se ha quedado", añadió. El Ejército ucraniano está expulsando gradualmente a las tropas rusas de Járkov, según declaró el 17 de junio el presidente Volodímir Zelenski. Según Zelenski, las fuerzas rusas han sufrido unas 4.000 bajas durante su última ofensiva.

Terekhov nació en Járkov, y ahora como alcalde, reveló lo que más le gusta de la ciudad. "Lo mejor de Járkov son sus habitantes", dijo, y subrayó que por eso "tenemos que trabajar juntos para proteger Járkov y reconstruirlo así como devolver la vida a la normalidad, como era antes de la guerra".

Apoyo a la salud mental de los habitantes de Járkov

Se han utilizado misiles, bombas planeadoras y aviones no tripulados para destruir infraestructuras energéticas y matar a civiles en Járkov, y sus residentes se han visto obligados a soportar bombardeos aéreos, que duran una media de 16 horas al día.

Terekhov es consciente de los estragos que esto causa en la salud mental de los residentes, y explica que desde hace dos años "ofrecemos transporte público gratuito. Llevamos a la gente gratis y llevamos a los niños al colegio. Hacemos todo lo posible para mejorar su estado emocional, para que no se sientan aislados". Como parte de estas medidas, hizo hincapié en la importancia de los parques y zonas verdes de la ciudad.

Los niños que viven en Járkov han visto interrumpido su itinerario educativo primero por la pandemia de COVID-19 y después por la invasión a gran escala de Rusia en 2022. En respuesta, Kharkiv ha construido la primera escuela subterránea, que permite a unos 900 alumnos estudiar con seguridad y sin interrupciones. Para Terekhov, esta escuela subterránea es, sin embargo, agridulce.

"No quiero que nuestros hijos estudien bajo tierra. No quiero que Járkov sea subterránea. Pero es una medida necesaria. Lo entendemos perfectamente, porque no tenemos otra opción en este momento", dijo.

Nuevo reclutamiento de soldados

844 días después de la invasión a gran escala, la brutal embestida rusa no sólo ha hecho mella en los ucranianos, sino que también han disminuido las colas en las oficinas de reclutamiento. En respuesta, Ucrania redujo la edad de reclutamiento de los hombres de 27 a 25 años.

El Presidente Volodímir Zelenski promulgó las leyes en abril para reforzar el Ejército del país, que lucha por mantener sus líneas del frente. Se espera que estas nuevas leyes añadan unos 50.000 efectivos, pero es una fracción de los 500.000 efectivos adicionales que se buscaban anteriormente.

Según Terekhov, la movilización está en marcha. "Sí, recuerdo los primeros días de la guerra, cuando había cola en los centros de reclutamiento militar, cuando había cola para recibir las armas, distribuíamos estas armas, y la gente recibía estas armas, iba a luchar, a defender su país, su ciudad, y lo entendemos. Hoy la situación con la movilización sigue su curso, la gente se ha estado movilizando, y los centros de reclutamiento militar se están ocupando de ello", explicó.

Preparar Járkov y Ucrania para el invierno

El invierno que se avecina asusta a muchos ucranianos, y la Premio Nobel de la Paz Oleksandra Matviichuk confiesa que no está segura de cómo sobrevivirán al invierno sin electricidad. La respuesta para muchos son los sistemas de defensa antiaérea. Si Ucrania tiene la posibilidad de proteger sus infraestructuras, los ucranianos no tendrán que congelarse".

Terekhov dijo que, por supuesto, los sistemas de defensa aérea también son necesarios para proteger Járkov y a sus residentes: "Tenemos que cerrar los cielos de Járkov y necesitamos más sistemas de defensa aérea", afirmó.