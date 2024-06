A pesar de estar cerca de conseguir la mayoría necesaria para un acuerdo sobre el reglamento relativo al material de abuso sexual infantil, la votación se ha aplazado al persistir importantes desacuerdos.

Según una fuente del Consejo de la UE, los embajadores de la UE reunidos hoy (20 de junio) en Bruselas han aplazado los debates sobre la controvertida redacción de un reglamento para proteger a los niños en línea, ya que estaba claro que no había suficiente acuerdo entre los Estados miembros para hacer avanzar la propuesta.

La redacción proponía utilizar la llamada "moderación de subida" para obligar a servicios de mensajería cifrada como WhatsApp y Messenger a incluir tecnología de vigilancia que escanearía las imágenes de todos los usuarios.

Para ser aceptada, la propuesta necesitaría el apoyo de más de la mitad de los países (15 de 27) que representan al menos el 65% de la población total de la UE. Algunos países, entre ellos Francia, temen que la medida ponga en peligro la integridad de las comunicaciones cifradas, que en principio sólo deberían ser accesibles por remitente y destinatario.

"En las últimas horas, parecía que no se iba a alcanzar la mayoría cualificada necesaria", dijo la fuente, añadiendo que la Presidencia decidió retirar el punto y continuar las consultas.

Romper con la encriptación

Aún no está claro si los belgas seguirán buscando un acuerdo general en los próximos días, ya que están previstas otras dos reuniones de los embajadores competentes - en la Coreper II - los días 24 y 26 de junio. "Esto sigue siendo una gran prioridad para el Consejo, y se seguirá trabajando para encontrar una posición e iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo. Se trata de un compromiso claro del Consejo para seguir protegiendo a los niños de delitos despreciables", añadió la fuente.

El Comisario Europeo de Valores y Transparencia ha reconocido que romper la encriptación es una necesidad de la normativa sobre material de abuso sexual infantil. "La Comisión propuso el método o la norma de que incluso la mensajería cifrada puede romperse en aras de una mejor protección de los niños", declaró hoy Věra Jourová en la Cumbre Europea de Protección de Datos.

Los comentarios de Jourová parecen contradecir las declaraciones de Ylva Johansson, Comisaria Europea de Asuntos de Interior, que propuso la normativa y nunca mencionó la ruptura de la comunicación cifrada. "Mi proyecto de ley no trata del cifrado, ni siquiera se menciona. El proyecto de ley no incluye nada que tenga que ver con el cifrado... mi proyecto de ley es tecnológicamente neutro. No es un proyecto de ley destinado a romper o debilitar el cifrado", dijo en una entrevista con el diario sueco Svenska Dagbladetshe.

