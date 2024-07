Por Euronews

La capital francesa se está preparando para recibir a atletas y visitantes de todo el mundo, pero a solo tres semanas de los Juegos Olímpicos, el entusiasmo se mezcla ahora con la ansiedad sobre el futuro político del país.

En París, donde la formación ultraderechista Agrupación Nacional obtuvo solo el 10% de los votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas, en comparación con el 33% a nivel nacional, la posibilidad de que Francia tenga su primer Gobierno de extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial ha desviado la atención de la ciudad, que albergará los Juegos Olímpicos de verano por primera vez en 100 años.

Paula Eaulandes, una joven de 26 años que trabaja en un restaurante, teme que puedan producirse disturbios tras los resultados, y que, de ser así, afecte a la imagen que se lleven de París los turistas.

Los sólidos resultados del partido de extrema derecha Agrupación Nacional en la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas han enfriado el ánimo de muchos en París, una ciudad conocida por ser un bastión de la izquierda.

Pero en la calle hay opiniones para todos los gustos, y algunos no quieren que las elecciones acaben con el entusiasmo por los Juegos. Daniel, residente en París, dice que la campaña electoral ha sido "un poco turbulenta, por lo que siempre existe el riesgo de que se arruine un poco la fiesta", pero advierte que la ciudad se ha estado preparando durante años para albergar el evento, por lo que "sería una lástima que la celebración se arruine debido a la tensa situación política".

Emmanuel Poignant, un director de empresa de 60 años, opina que "nadie está contento porque hay preparativos por todas partes, las entradas son muy caras y muchos franceses no asistirán a los Juegos Olímpicos". Por todo ello, Poignant estima que "no son tan populares", aunque no cree que las elecciones cambien el sentimiento popular con relación a los Juegos.