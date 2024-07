El Nuevo Frente Popular obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones legislativas francesas, pero se quedó muy lejos de la mayoría absoluta.

Los partidos que componen el Nuevo Frente Popular (NFP) de izquierdas, que ganó por sorpresa la segunda vuelta de las elecciones legislativas anticipadas en Francia el domingo, han reivindicado su derecho a gobernar y prometen frenar a la extrema derecha al volver el jueves a la Asamblea Nacional.

"Desde hoy estamos trabajando. Estamos trabajando con nuestros socios del Nuevo Frente Popular (...) y seguimos reclamando gobernar este país", dijo a la prensa Mathilde Panot, líder parlamentaria del partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI), al llegar a la Asamblea Nacional.

"(El presidente francés) Emmanuel Macron debe someterse a la elección de las urnas", añadió.

El NFP, que se creó 48 horas después de que Macron anunciara la disolución del Parlamento el 9 de junio, está compuesto por varios partidos de izquierda, entre ellos el LFI y el Partido Comunista, así como por fuerzas más moderadas como los socialistas y los verdes.

Juntos contra la extrema derecha

Juntos desafiaron las expectativas de las encuestas y echaron por tierra el intento de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de ganar las elecciones anticipadas y reclamar una participación en el próximo Gobierno.

El NFP obtuvo 193 escaños, por delante de la coalición centrista Ensemble de Macron, que sorprendió al quedar segunda con 164 escaños, y de la RN y sus aliados, que se hicieron con 143 escaños.

Ninguno de ellos, sin embargo, obtuvo los 289 escaños necesarios para asegurarse la mayoría absoluta y, por tanto, el derecho a gobernar en solitario. Pero el NFP parece creer que podría hacerlo.

Macron "debe respetar la elección" de los votantes

El líder comunista Fabien Roussel dijo en una entrevista publicada el martes en el diario regional 'Midi Libre' que "pedimos al presidente de la República (...) que nos deje gobernar", afirmando que los partidos que componen el NFP "son los más numerosos, dispuestos a sentarse y trabajar con el programa presentado al electorado".

Este escenario implicaría que es posible una "cohabitación", en la que el presidente proceda de un partido distinto al de su primer ministro y su Gabinete. Francia ya ha tenido tres cohabitaciones de este tipo, pero en todas las ocasiones anteriores se produjeron tras unas elecciones legislativas que otorgaron un mandato claro y una mayoría considerable a una única corriente política, lo que no es el caso esta vez.

El NFP también podría intentar gobernar con una mayoría relativa, pero esto tiene sus límites, como puede atestiguar Macron.

El primer ministro francés Gabriel Attal y el presidente Emmanuel Macron asisten a una ceremonia en París, el 20 de marzo de 2024 Ludovic Marin/AP

El presidente perdió su mayoría absoluta hace dos años al quedarse con sólo 246 diputados semanas después de ser reelegido para el cargo.

Sus llamamientos a la concertación entre las distintas formaciones cayeron al suelo y su Gobierno sacó adelante las reformas recurriendo al controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que le permite eludir una votación pero le deja abierto a una moción de censura.

Sobrevivió a estas mociones de censura porque los distintos partidos de la oposición no pudieron acordar una plataforma conjunta. El margen también fue menor. A la coalición de Macron le faltaban 43 escaños para la mayoría absoluta, mientras que al NFP le faltan ahora unos 96 escaños.

En su entrevista, Roussel defendió que podría funcionar si los diputados de Ensemble "respetan la elección de los votantes". "Si los diputados macronistas no votan a favor de las mociones de censura, nuestro Gobierno podrá gobernar", dijo.

El NFP se ha comprometido a derogar el impuesto de patrimonio por parte de Macron y la controvertida reforma de las pensiones aprobada el año pasado que retrasó dos años la edad de jubilación, hasta los 64 años, entre otras medidas.

La única respuesta es una coalición amplia

Clément Beaune, un estrecho aliado de Macron que perdió su escaño en las elecciones anticipadas, pareció echar agua fría a la lectura de la situación del NFP el martes.

El ex ministro de Transportes admitió en la plataforma social X que el hecho de haber encabezado el escrutinio daba "derechos" al NFP. Sin embargo, argumentó que la falta de mayoría y el hecho de que muchos diputados de la izquierda y el centro fueran elegidos "no sólo por su programa", sino como parte del llamado "frente republicano" para impedir que la extrema derecha llegara al poder, no daba carta blanca al victorioso NFP.*

"La única respuesta es una amplia coalición que los líderes de los partidos deben empezar a negociar", escribió.

Macron y su primer ministro, Gabriel Attal, que presentó su dimisión el lunes pero al que se le ha pedido que se quede como interino, han señalado su voluntad de entrar en una llamada coalición arco iris compuesta por los "moderados".

Esto excluiría a LFI, que muchos en las filas de Macron consideran tan extremista como RN, pero incluiría a los 39 diputados disidentes de Los Republicanos de Derecha (LR) que rechazaron la alianza preelectoral con RN pactada por su presidente, Eric Ciotti.

Sin embargo, Lauren Wauquiez, presidente del Consejo Regional de Auvernia-Ródano-Alpes y figura poderosa del partido LR, declaró que no entraría "en ninguna coalición ni en ningún compromiso". Por su parte, los líderes del NFP afirman que seguirán trabajando juntos.

Pero pronto podrían aparecer grietas.

La gente se reúne en la plaza de la República tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas, el domingo 7 de julio de 2024 en París. AP Photo/Thomas Padilla

Los líderes del NFP han mantenido horas de conversaciones, incluso durante las dos noches anteriores, para unirse en una serie de cuestiones, incluyendo a quién les gustaría ver en el Gobierno y quién debería ascender a la función de primer ministro, una decisión que, en teoría, sigue siendo sólo de Macron.

Jean-Luc Mélenchon, el controvertido líder de LFI, ha declarado que le gustaría ocupar el puesto, lo que no parece que vaya a gustar a los demás partidos del NFP. Olivier Faure, el líder socialista, también se ha postulado, declarando a los periodistas el martes: "Estoy preparado, pero (estoy) dialogando con los socios porque creo que nadie puede imponerse a nadie", dijo.

El grupo socialista fue recibido frente a la Asamblea por manifestantes que censuraban la alianza del partido con la LFI. Llevaban pancartas en las que se leía "el antisemitismo no es un proyecto social" y coreaban "Frente Republicano, no te comprometas. No queremos antisemitas", en referencia a Mélenchon, acusado de restar importancia al antisemitismo.

Excluir a Marine Le Pen

En lo que sí parecen estar de acuerdo por ahora los distintos partidos del NFP es en la necesidad de impedir que RN asuma funciones directivas en la Asamblea Nacional.

"Estamos en tiempo prestado frente a la extrema derecha, o tenemos éxito y en ese caso quizás alejaremos la amenaza de la extrema derecha durante mucho tiempo, o fracasamos y entonces corremos el riesgo de verles llegar (al poder), desgraciadamente esta vez con mayoría absoluta", declaró Faure.

El partido de extrema derecha cuenta con la mayor delegación individual en el Parlamento (NFP y Ensemble son coaliciones de partidos), lo que ha llevado a algunos a argumentar que uno de sus diputados debería obtener el papel de presidente o portavoz de la Asamblea.

Panot y Cyrielle Chatelain, una de las dos copresidentas del grupo de Los Verdes en la Asamblea, lo refutaron el martes.

Fueron los votantes, dijo Chatelain a los periodistas mientras su grupo de 33 miembros se preparaba para entrar en el Parlamento por primera vez, quienes "han bloqueado (a la RN) en las urnas, así que es nuestra responsabilidad bloquearla en la Asamblea Nacional".

"La extrema derecha no es compatible con la República, por lo que RN no debe ocupar ningún puesto de liderazgo en esta Asamblea, ese es el mandato que nos ha dado el electorado", añadió.