Tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas, la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Quién gobernará Francia?

En contra de lo que pronosticaban los sondeos, la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP) se impuso en las elecciones legislativas celebradas el domingo en Francia, seguida de la alianza centrista del presidente Macron.

La ultraderechista Agrupación Nacional quedó en tercer lugar, una derrota sorprendente teniendo en cuenta los resultados históricos del partido en la primera vuelta de las elecciones legislativas del 30 de junio y en las elecciones a la UE del 9 de junio.

Con 181 escaños para la izquierda, frente a los 159 de la mayoría presidencial y los 143 de la Agrupación Nacional, el Parlamento queda dividido en tres bloques distintos. Como ninguna de las alianzas ha obtenido la mayoría absoluta de 289 escaños en la Asamblea Nacional necesaria para formar gobierno, Francia se enfrenta a un parlamento en blanco y a una posible parálisis política.

El primer ministro francés, Gabriel Attal, presentó su dimisión el domingo, después de que la coalición del presidente Emmanuel Macron perdiera su mayoría relativa en las elecciones anticipadas, pero Macron le ha pedido que permanezca en funciones, ya que actualmente no hay ningún candidato para sustituirle. Entonces, ¿quién podría gobernar Francia y cuáles son los posibles escenarios en las próximas semanas? 'Euronews' analizó algunos de los resultados.

Resultado 1: La coalición de izquierdas como gobierno en minoría

El PFN está compuesto por una multitud de partidos de izquierda, entre los que se encuentran Francia Unida (LFI), el Partido Socialista, los Verdes y el Partido Comunista. Ha habido muchas disputas internas, especialmente en torno al delicado tema de quién podría dirigir Francia como futuro primer ministro.

Jean-Luc Mélénchon, líder de la izquierda dura Francia Sin Arco (LFI), ha declarado en repetidas ocasiones que está dispuesto a asumir el cargo. Sin embargo, sigue siendo una figura polarizada dentro del PNV. "Mélenchon repele a muchos votantes, por lo que va a plantear un serio problema si es nominado", dijo Erwan Lecoeur, sociólogo y experto en la extrema derecha francesa y el Partido Verde.

"La cuestión con la izquierda es que no tienen un primer ministro natural que pueda imponerse. Así que tendrán que encontrar un compromiso", dijo Lecoeur, citando como posibles candidatos a figuras como Marine Tondelier, líder del partido de Los Verdes, o Clémentine Autain, una diputada menos divisiva del partido France Unbowed.

Un primer ministro no tiene por qué proceder de un partido político, dijo Nicolas Tenzer, investigador principal del Centro de Análisis de Políticas Europeas y escritor de "Nuestra guerra: crimen y olvido".

"Podría ser alguien ajeno al ámbito político, como cuando el eurodiputado socialista Raphael Glucksmann propuso nombrar a Laurent Berger, líder de uno de los mayores sindicatos de Francia. Podría ser un buen compromiso para primer ministro", dijo Tenzer a 'Euronews'.

Pero un gobierno en minoría con menos de 289 escaños significaría que la coalición de izquierdas tendría que vivir bajo la amenaza constante de una moción de censura por parte de otros partidos. Sin embargo, el gobierno de Macron ha conseguido gobernar desde 2022 con una mayoría relativa de 246 escaños. Eso se debe a que los demás partidos nunca unieron sus fuerzas para derrocarles.

El bando presidencial tuvo que buscar una mayoría de votos caso por caso para votar cada proyecto de ley y recurrió regularmente al uso del artículo 49.3, que permitía al gabinete de Macron aprobar proyectos de ley sin votación, una medida muy impopular entre el electorado. Pero si el controvertido Mélenchon consigue el apoyo, esto podría dar lugar a una moción de censura, creen varios analistas.

Resultado 2: Macron obtiene la mayoría absoluta mediante una coalición arco iris

Macron podría intentar construir una frágil coalición con moderados de izquierda y partidos de derecha. "Estamos en una situación de relativa parálisis política, por lo que podría ser posible construir una frágil coalición arco iris, pero todavía hay un delta significativo desde el punto de vista ideológico", dijo Benjamin Morel, experto en derecho constitucional.

Sin embargo, Francia no tiene la cultura política de formar coaliciones tan masivas que son habituales en otros países de la UE como Alemania, según Lecoeur. "Francia necesita aprender el arte de llegar a compromisos. No pueden aplicar el programa del PFN o el programa del partido de Macron. Tiene que haber algo intermedio", dijo Tenzer.

"De lo contrario, será el caos en Francia y el caos es ciertamente enviado de Dios para la extrema derecha, que buscará cualquier oportunidad" para preparar el terreno para las elecciones presidenciales de 2027, añadió.

Jean-Luc Mélénchon es una figura especialmente divisiva, ya que muchos partidos han rechazado una posible alianza con su partido Francia Sin Arco (LFI). Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Pero esta opción parece menos probable después de que varios líderes de partidos hayan expresado su oposición frontal a forjar ciertas alianzas, incluido Mélenchon, de la LFI. Por otra parte, la estrategia de Macron ha sido intentar aislar a LFI en la arena política desde el inicio de la campaña para las elecciones legislativas, a pesar de que el partido de Mélenchon sigue siendo el más grande dentro del PFN, con 74 diputados de 178.

El ex primer ministro de Macron, Edouard Philippe, y su actual ministro de Asuntos Exteriores y de la UE, Stéphane Séjourné ,han descartado cualquier alianza con el partido LFI.

"Estamos viendo muchos grupos políticos pequeños en el Parlamento y con la perspectiva de nuevas elecciones dentro de un año, podría llevar a que muchos partidos no hicieran ningún favor real a los demás", dijo Morel a 'Euronews'.

Opción 3: Macron nombra un gobierno tecnócrata

Otra opción para Macron sería nombrar un gobierno tecnocrático con ministros sin afiliación política particular para manejar los asuntos actuales, con el apoyo caso por caso de los diferentes bloques en la Asamblea Nacional.

"Permitiría a Francia permanecer en un caos apolítico pero muy técnico que no duraría más de uno o dos años", dijo Lecoeur. Sin embargo, algunos expertos como Tenzer rechazan la posibilidad de que esto sea siquiera una opción.

"No creo que sea posible tener un gobierno tecnocrático porque todas las decisiones son políticas. Por ejemplo, definir el presupuesto siempre será político, ya que el gobierno tendrá que decidir si da más o no a educación, medidas sociales, etc.". "Tenemos que disipar esta ilusión", declaró Tenzer a 'Euronews'.