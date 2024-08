Por Euronews con EBU

Sería la séptima votación anticipada en poco más de tres años en el país. De las seis elecciones celebradas desde 2021, solamente en dos ha salido elegido un Gobierno.

El partido búlgaro Existe Tal Pueblo, ITN, devolvió sin cumplir el encargo de formación de Gobierno al presidente de Bulgaria, Rumen Radev. Así, la nación balcánica tendrá que elegir la composición de la 51ª Asamblea Nacional, probablemente, en el próximo mes de octubre.

"Descubrimos que no tenemos diferencias particulares con los otros partidos y que podríamos trabajar juntos, pero la sabiduría política de un partido no era suficiente", indicó el presidente del grupo parlamentario de ITN, Toshko Yordanov.

"Gracias por su confianza al entregarnos el encargo de formar Gobierno. No hace falta que les cuente lo que ha pasado, porque ha sido público. Si hay algo positivo en lo ocurrido es que hemos hablado con todos los partidos políticos menos con uno. Esto no ocurrió ni con el primer ni con el segundo encargo de formar Gobierno", señaló Toshko Yordanov.

Por su parte, el presidente de Bulgaria agradeció a ITN que intentara cumplir la misión y comentó que tener que celebrar otras elecciones anticipadas pone en duda que el parlamentarismo sea la forma efectiva de funcionamiento del Estado.

"La espiral electoral sigue haciendo estragos y no solamente causa irritación, sino que desencadena una serie de procesos destructivos, el bloqueo de varias instituciones y la alienación de los ciudadanos. La solución a la crisis está en manos de los partidos políticos y deben aceptar que la base para crear una coalición de éxito no se encuentra después de las elecciones, sino antes", declaró el presidente de Bulgaria, Rumen Radev.

Además, el mandatario también pidió a las formaciones políticas juego limpio en las próximas semanas y añadió que invitaría a la presidenta del Parlamento, Raya Nazaryan, a dialogar sobre la elección del futuro primer ministro interino.

Una nueva cita con las urnas en Bulgaria

Se espera que el presidente, tras consultar con los grupos parlamentarios, nombre un Gobierno provisional a propuesta del candidato a primer ministro interino, y programe nuevas elecciones en un plazo de dos meses.

El mandatario puede elegir como primer ministro interino al presidente de la Asamblea Nacional, al gobernador o vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, al presidente o vicepresidente de la Cámara de Cuentas y al defensor del pueblo o a su adjunto. Ese Gobierno provisional sería el sucesor en el cargo del actual, que fue nombrado en abril de 2024.

Tras recibir el mandato de Radev el 29 de julio, después de que las dos primeras candidaturas, de los dos grupos mayoritarios del Parlamento, Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria, GERB, y Continuamos el Cambio-Bulgaria Democrática, PP-DB, quedaran en nada, ITN invitó a todos los demás grupos parlamentarios y a diputados independientes a mantener conversaciones.

ITN calificó las conversaciones de 'exploración de un terreno común en materia de políticas' antes del nombramiento de un Gobierno de expertos. Como no todos los grupos aceptaron la invitación y algunos dejaron claro de antemano que no votarían a favor de un Gobierno nombrado con el tercer encargo, estas conversaciones, celebradas en presencia de las cámaras de los medios de comunicación, no produjeron ningún resultado.