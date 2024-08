La sequía devasta cultivos, cosechas y suelo de labranza en Rumanía

Por Euronews

Los agricultores rumanos tienen serias dificultades para cultivar sus tierras debido a la sequía que devasta no solo una cosecha sino la propia calidad y riqueza del suelo tanto a corto plazo como en los próximos años.

PUBLICIDAD

En el suroeste de Rumanía, los agricultores entienden que, dada la situación del suelo, ni siquiera pueden prepararlo para la próxima siembra de otoño. Sufren además importantes pérdidas financieras debido a los daños sufridos por la última cosecha debido a una sequía a la que no están acostumbrados.

Una situación que se suma a las ya tradicionales de lastre de la agricultura rumana.

Mihai Nicola es agricultor en la localidad de Olt. Nunca había visto condiciones de trabajo como las de esta temporada: "No podemos prepararnos, porque, ¡mira estos terrones! El suelo se rompe, no podemos ararlo, si pones el arado para trabajar la tierra, no traza el surco. Salen estos terrones. Así no podemos arar".

Este es un año inusual. Prácticamente, desde mayo del año pasado, no hemos tenido una lluvia real. Ha habido lluvias cortas, pocas lluvias, muy pocas precipitaciones. Hemos pasado el invierno sin ver un solo charco en el campo. Mihai Nicola Agricultor en Olt

Nicola explica que "Ha habido temperaturas muy altas durante un largo período. Esto destruyó los cultivos de maíz, incluso los que estaban regados. Vi un cultivo de maíz regado, y el calor que hacía detuvo su desarrollo, lo destruyó".

Apoyo del Gobierno... en octubre

Los agricultores han pedido la dotación de ayudas y apoyo financiero al ministro de Agricultura rumano, después de un largo periodo de conflictos, para poder seguir cultivando sus propias tierras. El Ministerio les ha prometido 200 euros por hectárea en ayudas, pero no llegarán hasta octubre.

No hay la menor humedad en el suelo, lo que hace que no pueda absorber fertilizantes ni tampoco esté preparado para la siembra de la próxima cosecha. Sin dinero y con miles de hectáreas baldías, los agricultores del suroeste de Rumanía fían su esperanza a recibir ayuda mientras la sequía amenaza con causar aún más daños a su medio de vida.