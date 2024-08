Por Euronews

El periódico 'Bild' sólo hablaba de "varias" personas muertas. Después de la noche se han confirmado tres personas muertas.

Tres personas han muerto y varias han resultado heridas en un ataque con arma blanca en un festival en la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania. Según el diario 'Bild', un hombre apuñaló a los transeúntes al azar y añadió que habían muerto "varias" personas. El ataque se produjo en una céntrica plaza, Fronhof.

El periódico local Solinger Tageblatt informó de que las autoridades habían pedido a la gente que abandonara el centro de la ciudad y que uno de los organizadores del festival, Philipp Müller, dijo en el escenario que los equipos de emergencia estaban luchando por la vida de nueve personas.

Un informe de la agencia de noticias alemana dpa citaba fuentes policiales no identificadas diciendo que se creía que el arma era un cuchillo y que todavía no se había detenido a nadie. 'Bild' citaba a testigos que afirmaban que el autor seguía en libertad. Finalmente los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida de tres personas y seis, con heridas de arma blanca, han conseguido sobrevivir.

El festival que conmemora el 650 aniversario de la ciudad comenzó el viernes y debía prolongarse hasta el domingo. Solingen tiene unos 160.000 habitantes y está situada cerca de las grandes ciudades de Colonia y Düsseldorf.