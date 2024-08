Por Anna Desmarais

El Partido de la Libertad de Austria (PFÖ), de extrema derecha, encabeza las encuestas de cara a las próximas elecciones generales.

La Unión Europea (UE) debe seguir desarrollando su política migratoria y disponer de centros de asilo fuera de su territorio para dar respuesta a las preocupaciones de los votantes atraídos por la extrema derecha, ha explicado a 'Euronews' la ministra para la Unión Europea de Austria.

Karoline Edtstadler habló con 'Euronews' al margen del Forum Alpbach, el congreso anual de política en el Tirol, semanas antes de unas elecciones generales en Austria, en las que el ultraderechista Partido de la Libertad (FPÖ) va camino de obtener el mayor porcentaje de votos, según los sondeos.

Edtstadler pertenece al Partido Popular Austriaco, de centro-derecha, actualmente en coalición de gobierno con los Verdes. "Tenemos que tomarnos en serio las preocupaciones de los ciudadanos austriacos, y una de ellas es el aumento de la inmigración ilegal en Viena y otras ciudades", dijo Edtstadler al preguntarle qué podía hacer su partido para ganarse la confianza de los votantes.

"Tenemos un problema con la gente que está aquí, pero no cumple nuestros valores, y tenemos que hacer algo más a nivel europeo para mitigarlo", añadió la ministra. "Hay que seguir desarrollando el pacto migratorio, y tenemos que dar más pasos para crear centros de asilo en terceros países [no comunitarios]. Hay que hacer más", añadió.

Externalizar la política migratoria de la UE

La UE acordó en mayo las nuevas normas de inmigración del bloque, tras una década de disputas. Organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Oxfam, han advertido de que no ofrecen soluciones a quienes buscan seguridad.

Días después de que la UE completara el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, el pasado 15 de mayo, Estados miembros, como Austria, hicieron un llamamiento conjunto para externalizar la política de migración y asilo, argumentando que el aumento "insostenible" de las llegadas irregulares de los últimos años justificaba pensar en opciones alternativas.

"La UE y sus Estados miembros deben mejorar su aportación a una asociación igualitaria, constructiva y amplia con los países clave, especialmente a lo largo de las rutas migratorias, cambiando nuestro enfoque: de la gestión de la migración irregular en Europa, al apoyo a los refugiados y las comunidades de acogida en las regiones de origen", señalaron.

Ampliar la UE por "seguridad"

El lunes, el canciller alemán, Olaf Scholz, pidió que disminuyera la inmigración irregular en Alemania, después de que un solicitante de asilo sirio fuera acusado la semana pasada de matar a tres personas en un ataque con cuchillo en Solingen.

"Esto fue terrorismo, terrorismo contra todos nosotros", dijo Scholz durante una visita a la ciudad. El canciller afirmó que Alemania hará todo lo posible para garantizar que "quienes no pueden ni deben permanecer en Alemania, sean repatriados y deportados".

Edtstadler también dijo a 'Euronews' que el bloque debe ampliarse gradualmente para incluir a nuevos miembros, pero que "no se ganarán elecciones con el proceso de adhesión (...) No obstante, hay que dejar claro que los políticos no están aquí [solo] para el corto plazo de una campaña, y deben ser responsables de los cinco años para los que han sido elegidos".

La ministra austriaca añadió: "Si se explica que la adhesión es necesaria para la seguridad, es un mensaje más comprensible".