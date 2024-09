Hans Leijtens, director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), no considera que los buques de las ONG en el Mediterráneo sean un factor de atracción que fomente la salida de inmigrantes de las costas africanas.

La postura de Leijtens, declarada en una entrevista a 'Euronews', contradice la de un documento confidencial de la Agencia sobre las rutas migratorias de Libia a Europa, un texto nunca hecho público pero del que informó la agencia de noticias AdnKronos en noviembre de 2022 y citado repetidamente por miembros del Gobierno italiano para contrarrestar las actividades de las ONG en el Mediterráneo.

"Nunca me han oído decir que sean un factor de atracción. Nunca lo he dicho, y mi opinión es que no lo son", dijo.

¿Un cambio de ritmo para Frontex?

A finales del año pasado, Leijtens expresó una opinión similar durante una comparecencia en el Parlamento Europeo. La postura de Frontex sobre la tesis del "factor llamada" (es decir, que los barcos de rescate de las ONG empujan a los inmigrantes a hacerse a la mar) parece haber cambiado con el relevo del director de la agencia.

El anterior director, el francés Fabrice Leggeri, fue acusado de haber encubierto algunos rechazos masivos de solicitantes de asilo, ilegales según la legislación europea, por parte de la Policía griega en el mar Egeo con el consentimiento tácito de agentes de Frontex.

Todos los agentes de Frontex han prestado juramento prometiendo servir y proteger. Esto es lo que hacemos. Hans Leijtens Director de Frontex

Leijtens asumió el cargo en marzo de 2023, casi un año después de la dimisión de Leggeri, que entretanto se ha convertido en eurodiputado por el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, y se sienta en el grupo Patriotas por Europa.

Ambos se reunieron el 4 de septiembre, en una audiencia en la que Leijtens puso al día a la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, de la que Leggeri es ahora miembro, sobre las actividades de Frontex. Para varios eurodiputados que intervinieron durante el debate, el nuevo director parece dedicar más atención a la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes que su predecesor.

"Lo primero para nuestros agentes es salvar vidas en tierra y en el mar. Lo que podamos hacer también depende de los recursos, pero al menos siempre prometemos hacerlo. Repito: todos los agentes de Frontex han prestado juramento prometiendo servir y proteger. Esto es lo que hacemos y es nuestra prioridad", dijo Leijtens a 'Euronews'.

Fuerte descenso en la llegada de inmigrantes irregulares

La reunión con los eurodiputados sirvió también para presentar los últimos datos de Frontex sobre la inmigración irregular en la UE. En los siete primeros meses de 2024, los cruces irregulares de las fronteras europeas disminuyeron un 36% respecto al año anterior, debido sobre todo al descenso en la ruta de los Balcanes (-75%) y en la del Mediterráneo Central (-64%).

Los 32.000 desembarcos irregulares registrados en julio se convirtieron en poco más de 43.000 a principios de septiembre, según datos del Ministerio del Interior italiano: menos de la mitad de los 115.000 de 2023.

Se duplicaron con creces, en cambio, los desembarcos en Canarias, que han estado bajo gran presión en las últimas semanas, y casi se triplicaron las entradas desde Bielorrusia a los países bálticos.

En total, los cruces irregulares registrados por Frontex de enero a julio de 2024 son 113.400: los migrantes que realmente entraron en el territorio de la Unión podrían ser menos, ya que un mismo individuo podría estar registrado varias veces por diferentes pasos fronterizos.