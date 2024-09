Está previsto que la prohibición se amplíe a todo el país en enero de 2025, si la prueba sale bien.

Casi 200 de colegios e institutos en Francia está probando esta semana la "pausa digital", es decir, la prohibición total de los teléfonos móviles en las aulas. El objetivo es reducir el tiempo frente a la pantalla y combatir el ciberacoso, una medida con buena acogida, tanto por el personal de los centros, como por los alumnos.

Si la prueba tiene éxito, la prohibición se ampliará a todas las escuelas a partir de enero de 2025.

En el instituto Claudine Hermann, en la periferia sur de París, los alumnos empiezan la mañana entregando sus smartphones. "Así los alumnos se acostumbran a estar todo el día sin sus teléfonos y aprenden a vivir de otra manera, incluso durante el recreo, en lugar de estar siempre pendientes de ellos", explica Fabien Leroux, supervisor escolar.

Victor, un alumno de 11 años, dijo: "Estamos aquí para divertirnos, así que no tiene sentido tener un teléfono". Halima, otra alumna de sexto, se mostró de acuerdo: "Me parece muy buena idea, porque los móviles pueden distraer durante las clases. Es mejor no tenerlos delante durante la clase".

Los teléfonos móviles se guardan en cinco maletines durante la jornada escolar. El instituto invirtió 300 euros en los maletines, sufragando el gasto de su propio bolsillo. El Estado no contribuye a financiar estas pruebas, dejando que la carga financiera recaiga sobre los departamentos del país responsables de la financiación de los centros, algunos de los cuales la consideran demasiado pesada.

François Sauvadet, presidente de la Asociación de Departamentos de Francia, calcula que si la prohibición se aplicara en todo el país, podría costar a los 7.000 centros de enseñanza media unos 125 millones de euros solo en nuevos equipos, según recogen medios nacionales.

Sin embargo, la ministra de Educación saliente de Francia, Nicole Belloubet, no está de acuerdo. Durante una visita a la escuela secundaria Claudine Hermann el martes, declaró: "Los costes financieros me parecen bastante modestos. Los maletines elegidos por esta escuela para guardar los móviles cuestan unos 60 euros cada uno y se pagaron con fondos propios".

"Pero, por supuesto, no quisiera que hubiera ningún malentendido con la Asociación de Departamentos de Francia. Volveré a ponerme en contacto con ellos si hay que hacer alguna aclaración", explicó Belloubet en entrevista con 'Euronews'.

Como aún no se ha formado un nuevo gobierno tras las elecciones parlamentarias anticipadas convocadas por el presidente Emmanuel Macron, la administración provisional está gestionando los asuntos cotidianos. La decisión sobre si esta prohibición debe ampliarse a todo el país el año que viene la tomará el futuro ministro de Educación.