Al estudiar la evolución humana para encontrar soluciones a la creciente crisis climática, los investigadores hallaron una mezcla de resultados alentadores y deprimentes.

PUBLICIDAD

"¿Cómo ha llegado el ser humano hasta aquí?" es la sencilla pregunta que Tim Waring, profesor asociado de la Universidad de Maine (EE.UU.), se propuso responder en un reciente trabajo centrado en el cambio climático.

"Si entendemos los procesos por los que hemos llegado a tener un impacto tan importante en la biosfera global, entonces podremos intentar resolver los problemas a los que nos enfrentamos", declaró a Euronews Next.

Waring trabaja sobre el cambio climático a través del prisma de la evolución cultural, un campo de estudio en la intersección de la biología y "todas las ciencias sociales". Su trabajo más reciente analiza cómo la evolución humana podría impedirnos resolver el cambio climático.

El profesor y sus colegas Eörs Szathmáry y Zach Wood publicaron el informe en la revista científica más antigua del mundo, Philosophical Transaction.

"Quiero añadir esperanza para la humanidad, pero el objetivo de este artículo no es ser artificialmente positivo, sino describir con precisión el reto al que nos enfrentamos", afirmó Waring.

Las soluciones deben ser globales

Waring y su equipo analizaron los recursos que utilizaban los humanos, el impacto que tenían en su entorno y el desarrollo de sus rasgos culturales a lo largo de los últimos 100.000 años.

Descubrieron que los humanos han encontrado sistemáticamente soluciones a los problemas a los que se enfrentaban.

Los humanos casi no nos hemos encontrado con un problema que no hayamos sido capaces de resolver todavía Tim Waring Profesor asociado de la Universidad de Maine

"Mucha gente cree actualmente que el cambio climático es algo que acabaremos resolviendo, y hay buenas razones para que la gente lo crea, porque los humanos casi no nos hemos encontrado con un problema que no hayamos sido capaces de resolver todavía", afirma Waring.

Aun así, nuestro historial no bastará para salvarnos a largo plazo".

Los autores del trabajo descubrieron que una de las razones por las que somos tan buenos resolviendo problemas es que utilizamos los recursos con más intensidad y a mayor escala siempre que lo necesitamos. Su análisis también puso de relieve que los humanos sólo encuentran soluciones cuando los problemas ya están fuera de control.

En el contexto del cambio climático, esos planteamientos podrían no funcionar, ya que sólo tenemos un planeta.

Aunque el académico alabó los esfuerzos internacionales, como el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono, también destacó que muchos de ellos favorecían a grupos locales y subglobales, como países y empresas.

Nuestra evolución demuestra que hemos sido buenos resolviendo problemas entre grupos, pero nunca a esta escala y complejidad.

Las soluciones deben ser verdaderamente globales, "aunque vaya en contra de los intereses de los grupos existentes", afirman los autores.

"Creo que deberíamos estar muy contentos de que nos toque el cambio climático como primer reto, porque es más fácil de resolver y porque está muy claro que va a ser doloroso para todos nosotros. Así que deberíamos considerarnos afortunados", dijo el experto, comparándolo con otros retos como el colapso de los ecosistemas que vendrán más adelante.

"Llevamos mucho tiempo eliminando especies y envenenando y cambiando el medio ambiente en todo el mundo, y no sabemos cómo puede influir eso en la estabilidad del sistema ecológico", explicó.

Los humanos tendrán que abordar la competitividad y los conflictos

Pero incluso si solucionamos el cambio climático, tendremos que vigilar nuestros rasgos evolutivos, ya que los humanos tendemos a ser competitivos por los recursos, según los expertos.

Antes, los conflictos causados por nuestra competitividad eran manejables porque el planeta estaba más sano. Pero a medida que ponemos a prueba los límites globales, a los investigadores les preocupa que no haya forma de evitar este comportamiento destructivo, que en su día contribuyó a convertirnos en una de las especies más avanzadas del planeta.

PUBLICIDAD

"No hay una solución a largo plazo para la evolución humana en el planeta que no implique un conflicto desagradable, y tenemos que intentar resolverlo", explicó Waring, destacando que el modelo de cooperación y coordinación que hemos estado aplicando durante los últimos milenios no es sostenible.

En esencia, los humanos necesitan cambiar su forma de evolucionar si quieren sobrevivir".

Una de las direcciones que apunta el documento son los sistemas de autolimitación y regulación del mercado, para "unir cada vez más a los grupos humanos de todo el planeta en una unidad funcional".

Pero las soluciones concretas aún están por explorar, ya que el campo de la evolución cultural es "muy poco conocido".

"Todavía no se nos han ocurrido muchas políticas interesantes porque no hemos considerado antes la naturaleza del cambio climático desde una perspectiva evolutiva", afirma Waring.