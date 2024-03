Por AP & Euronews

Mientras los observadores del eclipse miran al cielo, las personas ciegas o con discapacidad visual podrán oír y sentir el acontecimiento celeste.

Cuando un eclipse solar total atraviese Norteamérica en abril, habrá dispositivos sonoros y táctiles a disposición de los invidentes. "Los eclipses son algo muy bonito, y todo el mundo debería poder vivirlo una vez en la vida", afirma Yuki Hatch, estudiante de último curso de secundaria en Austin (Texas).

Hatch, estudiante con discapacidad visual y entusiasta del espacio, espera convertirse algún día en informática para la NASA. El día del eclipse, cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar, ella y sus compañeros de la Escuela para Ciegos y Deficientes Visuales de Texas planean sentarse fuera, en el patio cubierto de hierba de la escuela.

Escucharán un pequeño dispositivo llamado caja LightSound que traduce los cambios de luz en sonidos. Cuando el sol brille, se oirán notas agudas y delicadas de flauta. Cuando la luna empiece a cubrir el sol, las notas medias serán las de un clarinete. La oscuridad se traduce en un chasquido grave. "Estoy deseando poder oír el eclipse en vez de verlo", dice Hatch.

Oír el eclipse

El dispositivo LightSound es fruto de la colaboración entre Wanda Díaz-Merced, astrónoma ciega, y Allyson Bieryla, astrónoma de Harvard. Díaz-Merced traduce regularmente sus datos a audio para analizar patrones para su investigación.

Un prototipo se utilizó por primera vez durante el eclipse solar total de 2017 que atravesó Estados Unidos, y el dispositivo portátil se ha utilizado en otros eclipses.

Este año colaboran con otras instituciones y pretenden distribuir al menos 750 dispositivos en lugares donde se celebren eventos eclipses en México, Estados Unidos y Canadá. Han organizado talleres en universidades y museos para construir los dispositivos y ofrecen instrucciones de bricolaje en el sitio web del grupo.

"El cielo es de todos. Y si este acontecimiento está disponible para el resto del mundo, también tiene que estarlo para los ciegos", afirma Díaz-Merced. "Quiero que los estudiantes puedan oír el eclipse, oír las estrellas", prosiguió.

La Biblioteca Perkins -asociada a la Escuela Perkins para Ciegos de Watertown (Massachusetts)- tiene previsto retransmitir los tonos cambiantes del dispositivo LightSound a través de Zoom para que sus miembros puedan escucharlo en línea y por teléfono, explica Erin Fragola, responsable de divulgación.

Además de los estudiantes, muchos de los usuarios mayores de la biblioteca tienen pérdida de visión relacionada con la edad, dijo. "Intentamos encontrar formas de hacer las cosas más accesibles para todos", dijo.

Otros experimentarán el acontecimiento solar a través del sentido del tacto, con la tableta Cadence de Indiana's Tactile Engineering. La tableta tiene el tamaño aproximado de un teléfono móvil y filas de puntos que suben y bajan. Se puede utilizar para diversos fines: leer Braille, sentir gráficos y fragmentos de películas, jugar a videojuegos.

Para el eclipse, "un estudiante puede poner la mano sobre el dispositivo y sentir cómo la luna se desplaza lentamente sobre el sol", explica Wunji Lau, de Tactile Engineering. El Indiana School for the Blind and Visually Impaired empezó a incorporar la tableta a su plan de estudios el año pasado. Algunos de sus alumnos experimentaron el eclipse de octubre pasado con la tableta.

Jazmine Nelson, alumna de segundo curso, está deseando unirse a la multitud que asistirá al gran evento de la NASA para ver el eclipse en el Indianapolis Motor Speedway. Con la tableta, "puedes sentir que formas parte de algo", dijo. Y su compañera de clase Minerva Pineda-Allen, de penúltimo curso, añadió: "Es una oportunidad muy rara, puede que no vuelva a tenerla".