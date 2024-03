¿Qué hay mejor para la felicidad que viajar? Viajar pensando en la sostenibilidad.

Se ha publicado el Informe Mundial sobre la Felicidad de este año y, en una noticia que quizá no sorprenda demasiado, Finlandia encabeza la lista de países más felices por séptimo año consecutivo. De hecho, los países nórdicos constituyen la mayoría de los 10 primeros, con Dinamarca, Islandia y Suecia en los puestos dos, tres y cuatro, respectivamente, y Noruega en séptimo lugar.

El informe ha sido elaborado por Gallup World Poll en colaboración con el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El equipo que lo elabora utiliza datos de más de 140 países para sus conclusiones anuales. Mientras los encuestados valoran su propia vida de forma subjetiva, expertos en psicología, economía y sociología hacen que todo el proceso sea más científico al realizar evaluaciones basadas en seis variables clave. Se trata de la renta (PIB per cápita), la esperanza de vida con buena salud, el apoyo social, la libertad de elección, la generosidad y la ausencia de corrupción.

Se sabe que viajar aumenta la felicidad, especialmente en un mundo cada vez más inestable. Los viajes en avión también tienen fama de ser una de las formas más estresantes de viajar. Teniendo todo esto en cuenta, te proponemos visitar los cuatro países más felices -Finlandia, Dinamarca, Islandia y Suecia- sin volar. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

Deportes de nieve en Helsinki. Ethan Hu via Unsplash

Reduce tu huella de carbono viajando en tren, barco o carretera

Una breve advertencia: este viaje llevará bastante más tiempo que hacer la misma ruta en avión, pero ofrece a los viajeros una experiencia real, abriéndoles las puertas a un viaje más lento y sostenible. Empezando en Islandia, emprenderá la etapa más larga de su viaje.

Durante todo el año, el M/S Norröna navega semanalmente de Islandia a Dinamarca pasando por las Islas Feroe. Entre junio y agosto, el viaje en ferry dura dos días, y algo más de tres cuando el tiempo se vuelve más inclemente.

Aunque se pasa un día entero en el mar, el barco se detiene seis horas en Tórshavn, en las Islas Feroe, lo que permite visitar un destino desconocido.

Maravíllese ante la belleza natural de las Islas Feroe. Sebastian Boring via Unsplash

El barco permite a los pasajeros llevar sus propios vehículos, por lo que no se aplican límites de equipaje. También es posible tratar el viaje como una experiencia de crucero, ya que hay 366 camarotes para un total de 1.482 pasajeros a bordo.

Dependiendo del presupuesto, hay desde sencillas habitaciones con literas hasta lujosas suites con vistas al mar. Sin embargo, el camarote más barato no sale especialmente barato. El precio más bajo posible para un adulto es actualmente de 565 euros, lo que incluye un camarote básico y una plaza de aparcamiento.

Llegarás a Hirtshals, un puerto marítimo en lo alto de la península de Jutlandia, al norte de Dinamarca. Merece la pena pasar un rato allí, ya que cuenta con atractivas vistas e impresionantes faros, pero lo más probable es que quiera viajar a la capital danesa, Copenhague.

Contemple la impresionante campiña danesa en tren: Del norte de Dinamarca a Suecia

Aunque Hirtshals está 375 kilómetros al norte de Copenhague, el viaje no tiene por qué ser desagradable. Es posible hacer el trayecto en coche -o en taxi, si te apetece-, pero ir en tren es sencillo y la opción más sostenible.

Hay que tomar dos trenes que circulan varias veces al día. El primero de Hirtshals a Aalborg, que tarda poco más de una hora, y el segundo de Aalborg a Copenhague. Ese trayecto dura algo menos de cinco horas y, por el camino, podrá contemplar algunos de los pintorescos paisajes de Dinamarca, imposibles de apreciar a través de la ventanilla de un avión.

También hay una opción de tres trenes que hace escala en Hjørring antes de llegar a Aalborg. Se tarda un poco menos, pero le dejamos a usted la decisión de si merece la pena la molestia de cambiar de tren. Los billetes de ambas variantes son asequibles: 72 euros por trayecto.

El barrio de Nyhavn es uno de los lugares de visita obligada más pintorescos de Copenhague. Nick Karvounis via Unsplash

Viaje en tren por un puente emblemático: De Dinamarca a Suecia

Después de contemplar algunos de los lugares más impresionantes de Copenhague -como la Sirenita, los jardines de Tivoli y el barrio de Nyhavn-, prepárese para la parte más sencilla de su viaje por los países más felices.

Desde la Estación Central de la capital danesa, no le faltarán trenes que crucen la frontera con Suecia. De hecho, los trenes a Malmö, una ciudad sueca cada vez más popular, salen cada 20 minutos desde Copenhague, con una duración del trayecto de sólo 35 minutos.

Aunque no atrae a tantos visitantes como la capital, Estocolmo, está repleta de historia y puntos de interés. Entre ellos, Lilla Torg, una plaza adoquinada con cafés, casas con entramado de madera y tiendas de artesanía local; el castillo de Malmö, una fortaleza del siglo XVI construida por el rey Cristián III de Dinamarca; y una de las mejores ofertas gastronómicas de toda Suecia.

Dé un paseo por las pintorescas e históricas calles de Malmö. John Flygare via Unsplash

Si le interesan las infraestructuras, el trayecto de Copenhague a Malmö también merece la pena. El puente de Øresund, una estructura atirantada que combina ferrocarril y autopista, cruza el estrecho de Øresund entre Dinamarca y Suecia y es el segundo puente más largo de Europa, con casi ocho kilómetros.

También es un icono cultural, ya que ha dado nombre a la serie de televisión de cine negro nórdico The Bridge (El puente), ambientada en la región circundante. Los billetes cuestan 18 euros por trayecto.

Disfrute de la campiña sueca mientras sube a un tren -y luego a un barco- con destino a Finlandia

Una vez que se haya saciado de las pintorescas calles de Malmö, es hora de emprender otro largo viaje. Pero no se desespere, porque el trayecto en tren de Malmö a Estocolmo, la capital sueca, abarca casi todo el sur del país.

Los billetes de ida desde la estación central de Malmö a Estocolmo cuestan desde 40 euros. Cada hora, el trayecto dura algo menos de cuatro horas y media y descubre paisajes suecos que se aprecian mejor de cerca.

¿Por qué no visitar el museo ABBA de Estocolmo? Jessica Gow/AP

Al llegar a Estocolmo, puede optar por sumergirse en la cultura sueca -¡le recomendamos, como mínimo, una visita al museo ABBA! - o continuar hacia el Este, en dirección a Finlandia. Los viajeros frecuentes dicen que hay dos maneras de enfocar el viaje a través del mar Báltico septentrional, que dura 16 horas de media.

Mientras que la mayoría opta por el lujo relativo de un camarote para pasar la noche, otros prefieren aprovechar al máximo las inusuales comodidades a bordo. Para evitar gastar dinero extra en una cama, es posible aprovechar una amplia variedad de entretenimiento nocturno a bordo.

Desde música en directo, bares y fiestas temáticas hasta discotecas nocturnas, de las que podrán disfrutar los que tengan más aguante.

Un ferry de Viking Line sale de Estocolmo en dirección a Helsinki. Derek Shingles via Unsplash

Si no le gusta bailar pero quiere aprovechar el viaje, el ferry hace una breve escala en la región autónoma finlandesa de Åland. No es una región muy transitada, por lo que puede optar por explorarla durante unos minutos o unos días, o incluso ampliar su visita y visitar la cercana Turku, en la costa suroeste de Finlandia, o Tallin, la capital de Estonia, a la que se puede llegar fácilmente en barco.

Sea cual sea la experiencia que prefiera, no le costará un ojo de la cara ni dañará el planeta. Los billetes cuestan a partir de 96 euros por trayecto y acabará en la encantadora Helsinki, una ciudad con algo que ofrecer durante todo el año, desde galerías de fama mundial a saunas emblemáticas y la posibilidad de darse un baño reparador en el gélido mar Báltico. Si eso no le hace feliz, no sabemos qué lo hará.