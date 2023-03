Los días en los que esperabas desesperadamente que tu prueba de COVID diera negativo unas 48 o 24 horas antes de tu vuelo o tren afortunadamente son historia. Pero la preocupación de contagiarte con el virus sigue estando muy presente, nadie quiere pasar sus vacaciones con mal cuerpo.

En la actualidad no existen restricciones de entrada por COVID-19 para los europeos en ningún país del continente, pero las normas sobre qué hacer si se contrae el coronavirus varían notablemente de un lugar a otro.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber si contraes COVID viajando por Europa. También te contamos dónde puedes comprar los tests y durante cuánto tiempo tienes que autoconfinarte.

Estas son las normas de entrada y el resto de restricciones de viaje en algunos de los principales países europeos.

Francia: lávate las manos y lleva una vida normal

Francia ya no tiene restricciones de viaje relacionadas con la COVID. Los viajeros que lleguen al país -tanto al continente como a territorios de ultramar- no tienen que presentar ningún certificado, rellenar ningún documento asegurando que no tienen el virus ni someterse a ninguna prueba.

El Ministerio de Sanidad también ha suprimido la obligación de llevar mascarilla. Ya no hace falta ni en edificios públicos ni en transportes públicos como trenes, autobuses, barcos, botes y aviones. No obstante, queda a discreción de los medios sanitarios y médicos decidir si son necesarias para los mayores de seis años.

Si das positivo en un test de coronavirus mientras estás en en este país, ya no tienes que aislarte. De todas formas, se recomienda mantener una buena higiene y evitar a las personas vulnerables mientras estés infectado.

Las pruebas COVID están disponibles en la mayoría de las farmacias y en los centros de pruebas.

Alemania: Autoaislamiento obligatorio en algunas regiones

Actualmente no hay restricciones de entrada para quienes vayan a Alemania. Los viajeros no necesitan presentar pruebas de vacunación o un test negativo.

Las mascarillas FFP2 son obligatorias en hospitales y centros médicos, pero ya no en el transporte público.

Las normas varían según las regiones. Algunas aconsejan a quienes dan positivo en la prueba de COVID-19 que se autaoaíslen, mientras que en otras regiones es obligatorio.

Turistas junto a la estatua del oso y el madroño, símbolo de Madrid GABRIEL BOUYS/AFP or licensors

Las pruebas para hacerse en casa pueden adquirirse en supermercados y farmacias, las certificadas están disponibles en los centros de pruebas.

Grecia: pruebas gratuitas de COVID

Grecia ha eliminado todas las restricciones sobre COVID para entrar en el país.

Ya no es obligatorio el uso de mascarillas en restaurantes ni en la calle, pero sí en centros sanitarios -hospitales e instalaciones de atención a ancianos-, transporte público urbano, taxis, farmacias y espacios interiores de los barcos.

Se recomienda a los viajeros que se autoaíslen durante cinco días si contraen el virus. Si tienes que desplazarte en transporte público mientras estás infectado, debes llevar una mascarilla FFP2.

Las farmacias griegas ofrecen pruebas gratuitas de COVID, pero solo tienes derecho a un kit a la semana y cuatro por mes.

Italia: las normas de cuarentena más estrictas de Europa

Se han eliminado las restricciones de COVID en Italia, que ya no exige ninguna prueba de vacunación, un resultado negativo de la prueba o un certificado de recuperación para dejar entrar a los viajeros, estén o no vacunados.

Las mascarillas FFP2 ya no son obligatorias en el transporte público, pero siguen siendo obligatorias cuando se visita un hospital o una residencia de ancianos.

Italia sigue teniendo algunas de las normas de cuarentena más estrictas de Europa.

Si das positivo, pero eres asintomático, debes autoaislarte durante cinco días. Puedes darte de alta tú mismo antes del quinto día si una prueba de antígenos realizada en un centro sanitario o farmacia da negativo.

Quienes hayan entrado en el país procedentes de China en los siete días anteriores a una primera prueba positiva, podrán poner fin al aislamiento tras un periodo mínimo de cinco días a partir de la primera prueba positiva, si han permanecido asintomáticos durante al menos dos días y dan negativo en la prueba de antígenos.

Una vez desconfinado, deberás seguir llevando una mascarilla FFP2 cuando estés con más gente hasta que hayan pasado diez días.

España: Mascarilla obligatoria en centros médicos y farmacias

Ya no hay restricciones de entrada para quienes deseen visitar España. Los viajeros de dentro y fuera de la UE no están obligados a presentar una prueba de vacunación o una prueba de COVID negativa.

Ya solo es obligatorio llevar mascarilla en los centros médicos y de servicios sanitarios y farmacias.

Si tienes síntomas o das positivo en un test, se te recomienda evitar los espacios concurridos y los grandes acontecimientos durante diez días, reducir las relaciones sociales y llevar mascarilla.

No es obligatorio autoaislarse, pero debes informar a las personas con las que estés en contacto de que tienes el virus. Las pruebas de antígenos están disponibles en las farmacias y cuestan menos de tres euros.

Portugal: pruebas de COVID en los supermercados

Para entrar en Portugal ya no es obligatorio a presentar una prueba de vacunación o una prueba COVID negativa.

El uso de mascarilla solamente es obligatorio en hospitales y otros centros sanitarios, mientras que se recomienda -aunque no es legalmente obligatorio- a cualquier persona mayor de diez años en espacios cerrados y grandes concentraciones, transporte público y taxis, y farmacias.

Puedes comprar las pruebas de COVID en los supermercados. Si das positivo durante tu estancia en el país, ya no tendrás que autoaislarte.