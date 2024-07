Orinar en el Mediterráneo puede costar hasta 750 euros

Orinar en el mar puede acarrear una multa, pese a que los químicos insisten que un poco de urea es insignificante en el volumen del mar.

La Costa del Sol se prepara para recibir este verano a un número récord de visitantes, por lo que toma medidas preventivas contra uno de los efectos secundarios menos sonados del turismo excesivo: el pis liberado en cualquier sitio.

Inspirándose en la ciudad de Vigo, en el norte de España, que hace dos años introdujo multas de hasta 750 euros por "evacuación fisiológica en la playa o el mar", Marbella hace lo propio duplicando con creces su propia multa (antes 300 euros) para igualar la de Vigo.

Una carrera por la micción más cara de España

La semana pasada, los concejales de Marbella votaron "sí" a la protección del mar. Aprobaron una ordenanza que prohíbe orinar bajo el agua en 25 playas del municipio malagueño.

Hay todo un género variado al respecto. No se trata solo de las micciones submarinas; también está prohibido orinar en público en tierra, no es bienvenida la "agüita amarilla" que cantaba Pablo Carbonell con los 'Los Toreros muertos', pero eso es más fácil de vigilar. Lo que aún no se sabe es cómo identificarán los socorristas, o los vigilantes encargados, a los veraneantes que orinen a escondidas bajo las olas.

No se puede mear en el mar, pero sí fumar en la arena.

La "evacuación fisiológica" no es la única prohibición mencionada en la nueva ordenanza, que aún debe pasar una consulta pública antes de convertirse en ley.

Los bañistas ya no podrán jugar con pelotas en el agua ni reservar una zona con sombrilla. También hay nuevas normas para mantener a los perros fuera del agua y restringirlos únicamente a playas acotadas especialmente para ellos. Los fumadores pueden seguir fumando por ahora, pero hay multas por tirar colillas o restos de comida.

Otras playas españolas que exigen responsabilidades a los turistas

Vigo, en región de Galicia, en el norte español, impone una multa de 750 euros por orinar junto al mar desde 2022, por considerarlo "una infracción de las normas higiénico-sanitarias".

Si visita Benidorm, podría recibir una multa de 660 euros por usar jabón o champú en las duchas de la playa. El destino también multa a los fumadores con 2.000 euros y a los noctámbulos: aventurarse en la arena entre medianoche y las 7 de la mañana puede costarle 1.200 euros. También está prohibido fumar en varias playas de Barcelona, Mallorca, Ibiza y Menorca.

Pero, ¿qué tiene de malo mear en el mar?

Quien tenga una "mentalidad sostenible", es posible que ya siga políticas de micción doméstica "solo en casa" como la de "si es amarillo, déjalo madurar", es decir, no tirar de la cadena para ahorrar agua. ¿Seguro que una "evacuación fisiológica" bajo el agua es igual de ecológica? Sorprendentemente, no.

A pesar de contener un 95% de agua, la orina es tóxica para la fauna oceánica, puede contribuir a la destrucción de la biodiversidad y es especialmente perjudicial para losarrecifes de coral. Ese otro 5% contiene de todo, desde urea (rica en nitrógeno), bacterias y residuos de medicamentos.

Pero los científicos de la American Chemical Society han rechazado esta idea: "Nuestra misión es que sepan que no pasa absolutamente nada por meterte en el océano", ya que "la cantidad de urea que contiene nuestra orina es insignificante comparada con el volumen del mar".